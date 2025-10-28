"ساندستورم كوميكس" يختتم مشاركته الناجحة في معرض "كوميك كون نيويورك 2025"

الفعالية استمرت أربعة أيام وشهدت إطلاق إصدارات حصرية وجلسات توقيع وتجارب تفاعلية مع الجمهور وعشاق القصص المصورة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- اختتم "ساندستورم كومكس"، أول استوديو مخصص للقصص المصوّرة في أبوظبي، مشاركته الناجحة في معرض "كوميك كون نيويورك 2025"، الذي أقيم بين 9 و12 أكتوبر في مركز "جافيتس" بمدينة نيويورك، محققاً حضوراً لافتاً وتفاعلاً جماهيرياً واسعاً مع جمهوره العالمي.

وجدد "ساندستورم كومكس" حضوره في المعرض كراعٍ رسمي لمنطقة "رواق الفنان ين "، بعد مشاركته الأولى العام الماضي، مواصلاً ريادته كأول ناشر باللغة العربية يتولى رعاية هذه المساحة الإبداعية. وجذب الاستوديو خلال أيام الحدث الأربعة اهتمام عدد كبير من الزوار من مختلف أنحاء العالم، مقدماً إصدارات حصرية جديدة، وجلسات توقيع مع المبدعين، وتجارب تفاعلية فريدة جمعت عشاق القصص المصوّرة تحت مظلة الإبداع القادم من أبوظبي إلى العالم .

وكشف الاستوديو خلال المعرض عن خمس قصص مصوّرة أصلية جديدة لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور والنقاد على حدٍ سواء، وشملت :

R3ALM5 ، قصة حركة خيالية من إبداع الإماراتي محمد القاضي وكتابة محمد عابدين ، رئيس تحرير "ساندستورم كومكس ".

Mato ، قصة كوميدية من تأليف نورة العوضي .

Beyond the Aura Vault ، قصة حركة خيالية من تأليف منال الشحي .

Four Frontiers ، قصة مغامرات وحركة كتبها راندال ب. جيردنر من الولايات المتحدة الأمريكية .

Wrath of the Feral ، قصة حركة خيالية من تأليف الكاتب الكندي سوروش بارازيش .

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد عابدين، رئيس تحرير استوديو "ساندستورم كومكس ": " كانت مشاركتنا في "كوميك كون نيويورك 2025" تجربة استثنائية بكل المقاييس. شهد جناحنا إقبالاً غير مسبوق من الزوار والمهتمين بالصناعة، وتلقينا ردود فعل ملهمة من عشاق القصص المصورة. كما أسسنا لعلاقات جديدة مع موزعين أمريكيين أبدوا اهتماماً بتوفير إصداراتنا . وكان من الرائع أن نرى القراء العرب والأمريكيين يتواصلون مع قصصنا بهذه القوة".

وأضاف عابدين : "عبّر القرّاء العرب عن فخرهم برؤية شخصيات وأسماء مألوفة تنبض بروحهم في قصصنا، وعن سعادتهم برؤية تفاصيل من حياتهم اليومية على الصفحات، بدايةً من المأكولات والعادات إلى التقاليد التي تعبّر عن هوية المنطقة. وقد وصف كثيرون التجربة بأنها أشبه بالانضمام إلى مجتمعٍ واسعٍ يجمعهم بشغفٍ واحد. كان التفاعل لافتاً وشهدنا اهتماماً كبيراً بالمحتوى الذي قدمناه، ما يمنحنا دافعاً أقوى للعودة العام المقبل بحضورٍ أوسع وتجارب أكثر تنوّعاً ".

من جانبه، قال سعادة سعيد علي الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي : " يُجسد استوديو "ساندستورم كومكس" روح الابتكار والتبادل الثقافي التي تتميز بها الصناعات الإبداعية في أبوظبي. ومن خلال تقديم قصصه المُلهمة على منصة عالمية بحجم "كوميك كون نيويورك"، نسلط الضوء على مواهب منطقتنا، ونمد جسوراً من الخيال والإبداع تربط الجمهور الدولي بثقافتنا".

كما استعرض "ساندستورم كومكس"، إلى جانب إطلاق إصداراته الجديدة، مكتبته المتنامية من القصص المصوّرة التي تضم أعمالاً بارزة مثل Solarblader و Acro & the Cat و All Upon A Time و Replica و Istabraq . ونفدت الإصدارات المحدودة والبضائع الحصرية خلال الأيام الأولى من المعرض، في دلالة على الإقبال المتزايد على المحتوى العربي الأصيل والمتنوع .

ويرسّخ ساندستورم كومكس" مكانته كجسر ثقافي بين أبوظبي والمجتمع العالمي لعشّاق القصص المصوّرة بعودته للمعرض الدولي للعام الثاني على التوالي، واضعاً أسساً قوية لمشاركة أكبر وأكثر تأثيراً في 2026.

