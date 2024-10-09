"سايهانبا": معجزة الصين الخضراء التي صنعتها ثلاثة أجيال في "خبي"

صدر عن

Great Wall New Media

09 أكتوبر, 2024, 23:07 AST

شيجياتشوانغ ، الصين, 9 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من شركة "جريت وول نيو ميديا" (Great Wall New Media):

تاريخيًا، كانت "حديقة غابة سايهانبا"، التي تقع في مقاطعة "خبي" في شمال الصين ، ذات مرة أرض صيد مَلَكيّة. في وقت لاحق ، بعد الاستصلاح وقطع الأشجار ، تحولت تدريجيًا إلى صحراء لا نهاية لها. لأكثر من نصف قرن ، كان ثلاثة أجيال من الناس في سايهانبا يعملون بجد ويكافحون لبناء أكبر غابة اصطناعية في العالم ، مما خلق معجزة تحوّل الصحراء إلى بحر من الغابات.

شاهد الفيديو وتعرف على قصة "سايهانبا" واستمتع بجمالها الطبيعي في هذا الخريف المذهل.

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الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2526413/1.mp4

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