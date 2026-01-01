عودة إدوارد إلى وطنه: من تشوتشو بمقاطعة خبي إلى حقول أفريقيا

شيجياتشوانغ، الصين، 1 يناير 2026 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من شركة «جريت وول نيو ميديا» (Great Wall New Media):

يمثّل شهر ديسمبر موسم الزراعة في مالاوي. عاد إدوارد، المزارع المالاوي الذي أنهى مؤخرًا تدريبه في حديقة العلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الصين الزراعية في تشوتشو، إلى وطنه. ويطبّق الآن المعارف الزراعية التي اكتسبها في الصين لتقديم إرشاد عملي وميداني للمزارعين المحليين. وقد بدأ نموذج حديقة العلوم والتكنولوجيا (STB)، الذي أُطلِق أولًا في تشوتشو التابعة لمقاطعة خبي، في إعادة تشكيل الممارسات الزراعية في مالاوي.

من الحقول التجريبية في مقاطعة خبي إلى الأراضي الزراعية الشاسعة في مختلف أرجاء أفريقيا، تُنقَل تجربة الصين من خلال نهج «علِّم الإنسان كيف يصطاد»، بما يقدّم حلولًا عملية لتحدّيات الأمن الغذائي العالمي.

المنتجون التنفيذيون: غو شينياو، وانغ يويلو، أنغانيلي موانغونولا

كبار المشرفين على الإنتاج: لي ياو، وانغ ليبينغ، هنري باندا

المنتجون: تساو تشاويانغ، سام كاتامبو

المخرجون: تشانغ منغلين، ليو تشيتشنغ، وو منغ، ماريا تيمبو

التصوير السينمائي: ليو تشيتشنغ، وو منغ، شو لي، هوو شاو شوان

المونتاج: ليو تشيتشنغ، تشانغ منغلين

الترجمة: وو منغ، تشانغ منغلين، سونغ ليفانغ

تنسيق المشروع: تشنغ باي، دوان شياوتشين، تشو زيرو، لي جيان، مارتن كاليمبا

إنتاج مشترك بين:

هيئة إذاعة مالاوي (Malawi Broadcasting Corporation)

ومركز سور الصين العظيم للاتصالات الدولية (Great Wall International Communication Center)

شكر وتقدير:

جامعة الصين الزراعية

سفارة جمهورية مالاوي في الصين

وزارة الزراعة في جمهورية مالاوي

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2853414/video.mp4

