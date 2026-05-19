"سلامة" تحقق أرباحاً قياسية وتعزز ملاءتها المالية في الربع الأول من عام 2026

• صافي أرباح الشركة ارتفع إلى 14 مليون درهم في الربع الأول من 2026 مقارنة بـ 0.4 مليون درهم للفترة ذاتها من عام 2025

• حقوق المساهمين سجلت نمواً بنسبة 40% لتصل إلى 505 ملايين درهم، مما يعكس التحسن الملحوظ في قاعدة رأس المال

• نسبة الملاءة المالية ارتفعت من 76% إلى 159% عقب الاستكمال الناجح لبرنامج إعادة هيكلة رأس المال

• ربحية السهم ارتفعت إلى 0.023 درهم مقارنة بـ -0.001 درهم، بنسبة نمو سنوي قدرها 2,400%

• أعمال الشركة في دولة الإمارات سجلت أول نتيجة اكتتاب صافية إيجابية لها منذ الربع الثاني من عام 2022

• أداءٌ مدعوم بنهج منضبط في الاكتتاب، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين المحفظة التأمينية، إلى جانب مبادرات تعزيز رأس المال المُنفّذة ضمن برنامج التحول الاستراتيجي الذي يركز على تحقيق ربحية مستدامة بدلاً من التركيز على نمو الإيرادات فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة،

19 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين ("سلامة")، إحدى أكبر وأقدم مزودي حلول التأمين التكافلي في العالم، عن تسجيل نتائج مالية استثنائية للربع الأول من عام 2026، في تقدم لافت ضمن مسار التحول والتعافي الذي تخوضه المجموعة.

عقب نجاحها مؤخراً في استكمال برنامج إعادة هيكلة رأس المال، والذي حظي بترحيب واسع من المستثمرين والأسواق، سجلت "سلامة" أقوى نتائج فصلية لها خلال السنوات الماضية؛ حيث وصل صافي أرباحها في الربع الأول من عام 2026 إلى 14 مليون درهم مقارنة بـ 0.5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق و11 مليون درهم لكامل السنة المالية 2025. كما ارتفعت نسبة الملاءة المالية للمجموعة بصورة كبيرة من 76% بنهاية عام 2025 إلى 159% عقب استكمال برنامج إعادة الهيكلة، مما ساهم في تعزيز قوة رأس المال التنظيمي للشركة وتدعيم ميزانيتها العمومية.

وفي ضوء تركيزها الاستراتيجي على ربحية الاكتتاب، تواصل "سلامة" تحقيق نتائج ملموسة مع إعطاء الأولوية لتحديث عمليات الاكتتاب، واختيار المخاطر وفق معايير دقيقة ومنضبطة، وتحسين جودة المحفظة التأمينية بهدف تعزيز الأرباح النوعية بدلاً من التركيز فقط على زيادة كمية حجم الأقساط. وفي هذا السياق، بلغت إيرادات التأمين للربع الأول من عام 2026 نحو 229.5 مليون درهم مقارنة بـ 256.4 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مما يعكس النهج المدروس الذي تتبعه "سلامة" في التركيز على ربحية الاكتتاب وخلق قيمة طويلة الأمد عوضاً عن السعي وراء النمو القائم على التوسع الكمي فحسب.

وساهم استمرار الشركة في إعادة هيكلة محفظتها نحو قطاعات أكثر جودة وربحية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على المنتجات ضعيفة الأداء ومنخفضة الهوامش، في تعزيز هوامش ربح الاكتتاب وتحسين استقرار الأرباح. وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية طويلة الأمد للشركة، والتي تهدف إلى تبسيط نموذج الأعمال، وتعزيز المرونة المالية، وتحسين استقرار الأرباح عبر مختلف دورات السوق.

شهد التحول الإيجابي تحسنًا واسع النطاق على مستوى المجموعة، حيث ساهمت عمليات الشركة في الإمارات وكذلك في شركاتها التابعة في الجزائر ومصر بشكل إيجابي في النتائج. واستمرت أعمال الشركة التابعة في الجزائر بإظهار مرونة تشغيلية قوية وربحية مستقرة، فيما حافظت عملياتها في مصر على زخمها الإيجابي مدعوماً بنمو القطاع، بالإضافة إلى تحسن عوائد الاستثمارات وأرباح صرف العملات الأجنبية.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلامة":

"تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 الأثر الملموس للخيارات الاستراتيجية التي اتخذناها. فقد حققنا أرباحاً بقيمة 14 مليون درهم، وتحسنت نسبة الملاءة المالية لتصل إلى 159% وتحسنت كذلك قاعدة حقوق الملكية بشكل كبير، وهذه جميعها مؤشرات واضحة على نجاح استراتيجية التحول التي ننفذها. وتركز أولوياتنا في المرحلة المقبلة على تحقيق نمو مستدام من خلال تحسين أداء الاكتتاب، وتعزيز مكانتنا في السوق، وبناء قاعدة أرباح عالية الجودة ومستدامة تعود بالنفع على مساهمينا وشركائنا وحملة الوثائق".

نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة)

تُعد الشركة الإسلامية العربية للتأمين ("سلامة") إحدى أكبر وأعرق مزودي حلول التكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في العالم، والمدرجة في سوق دبي المالي، برأس مال مدفوع قدره 820 مليون درهم.

منذ تأسيسها في عام 1979، كانت "سلامة" شركة رائدة في قطاع التكافل، حيث حازت على العديد من الجوائز والأوسمة المرموقة في هذا القطاع. ويُعزى استقرار "سلامة" ونجاحها إلى نهجها الذي يركز على العملاء، والذي يضع عملاءها وشركاءها في قلب أعمالها، مع التزامها التام بمبادئ التكافل الخاصة بها. وتُعرف الشركة بتقديم المجموعة الأكثر تنوعاً وتنافسية من حلول التكافل العائلي، والسيارات، والعام، والصحي، التي تلبي المتطلبات المتغيرة باستمرار لعملائها من الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال شبكتها الواسعة من الشركات التابعة والزميلة في مصر والجزائر.

وباعتبارها مزود التكافل المفضل لشركائها وعملائها، تظل "سلامة" ملتزمة بصنع الغد، معاً.