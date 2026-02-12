"سلامة" تسجّل تحسناً كبيراً في نتائجها المالية لعام 2025 مع تعزيز مركزها الرأسمالي

ارتفاع صافي الأرباح الأساسية السنوية بنحو 147% على أساس معدل

تعزيز مركز رأس المال والملاءة المالية بفضل الإدارة المنضبطة للميزانية العمومية

مواصلة التركيز على ربحية الاكتتاب وخلق قيمة طويلة الأمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 12 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ --أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" اليوم عن نتائجها المالية الأولية للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2025، وكشفت فيها عن تسجيل صافي أرباح قدرها 11.1 مليون درهم.

وعلى أساس معدّل، وباستثناء مكاسب فروق أسعار صرف العملات الأجنبية المسجلة في عام 2024 والبالغة 20 مليون درهم، حققت الشركة نمواً في صافي أرباحها الأساسية على أساس سنوي بنحو 147%، مما يعكس مواصلة تحسّن أداء الاكتتاب وتحقيق أرباح مستدامة.

تحسّن الأرباح الأساسية

صافي الأرباح المعدّلة لعام 2024 (باستثناء مكاسب فروق أسعار صرف العملات الأجنبية): حوالي 4.5 مليون درهم

صافي الأرباح المُعلنة لعام 2025: 11.1 مليون درهم

نسبة النمو الأساسي على أساس سنوي: حوالي 147%

يعكس هذا التحسّن نهجاً منضبطاً في الاكتتاب، واختياراً أكثر دقة للمخاطر، وتحسيناً ملموساً لمحافظ الأعمال عبر مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تحسين إجراءات إدارة المطالبات، وتعزيز قدرات تكوين الاحتياطيات، ومواصلة مبادرات خفض التكاليف. وأكدت الإدارة أن مكاسب فروق صرف العملات الأجنبية المسجّلة في عام 2024 كانت استثنائية وغير متكررة، فيما تمثّل نتائج عام 2025 تدعيماً هيكلياً لقاعدة الأرباح الأساسية للشركة.

تعزيز مركز رأس المال والملاءة المالية

خلال عام 2025، واصلت "سلامة" تعزيز إطارها الرأسمالي من خلال الإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، وتحسين ترتيبات إعادة التأمين، واعتماد سياسة رشيدة لتخصيص الاستثمارات، بالإضافة إلى استكمال خطة تخفيض رأس المال والشروع في إصدار الصكوك الإلزامية للتحويل بحد أقصى يصل إلى 155 مليون درهم إماراتي لتعزيز الملاءة المالية ودعم النمو المستدام.

وأسهمت خطة التحوّل المعتمدة من مجلس الإدارة في تعزيز هوامش الملاءة المالية، والارتقاء بمستوى الرقابة على الحوكمة، وتحسين ممارسات إدارة المخاطر في مجالات الاكتتاب والاحتياطيات والاستثمار. وتواصل الشركة تركيزها على تحقيق نمو مستدام مدعوم بإدارة منضبطة للأصول والالتزامات وتوظيف مدروس لرأس المال.

وبهذه المناسبة، قال عيسى علي بن سالم الزعابي، رئيس مجلس إدارة "سلامة": "شكّل عام 2025 محطةً مهمة في مسيرة تحوّل 'سلامة'. فقد نجحنا في تقوية أسسنا المالية، وتحسين مرونة رأس المال، عدا عن تعزيز جودة واستدامة الأرباح. وتعكس هذه النتائج التزام مجلس الإدارة المستمر بالتنفيذ المنضبط لخطط الأعمال، والحوكمة الرشيدة، والإدارة الحكيمة لرأس المال، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين".

من جانبه، قال محمد علي بوعبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلامة: "تكشف نتائج عام 2025 عن تحسّن هيكلي ملموس في أعمال 'سلامة' الأساسية. فقد ارتفعت الربحية الأساسية بنسبة 147% على أساس سنوي، مدفوعةً بالاكتتاب المنضبط، وتحسين محفظة الأعمال وإدارة المطالبات، ومبادرات تعزيز رأس المال. وسنواصل التركيز على بناء تدفقات أرباح متكررة وعالية الجودة مدعومةً بإطار قوي للملاءة المالية. ويؤكد التقدم الذي أحرزناه العام الماضي أن استراتيجية التحول التي نتبناها تُحقق تحسناً ملموساً".

وستصدر الشركة بياناتها المالية المدققة في الوقت المناسب، وفقاً لمتطلبات الإفصاح المُعتمدة في سوق دبي المالي.

نبذة عن الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة"

تعتبر الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة" واحدة من أكبر وأقدم مزودي خدمات التأمين التكافلي الإسلامي في العالم، وهي مدرجة في سوق دبي المالي برأسمال مدفوع قدره 939 مليون درهم. ومنذ تأسيسها في عام 1979 وحتى يومنا هذا، تبقى "سلامة" شركة رائدة في مجال قطاع التكافل.

ويمكن أن يُعزى استقرار الشركة ونجاحها إلى نهجها الخاص في التركيز على خدمة العملاء، حيث تعمل على إبقاء العملاء والشركاء في قلب عالم الأعمال بالتوازي مع وفائها لقيمها ومبادئها. ودأبت سلامة دوماً على تصميم وتطوير الحلول التي تلبي حاجات العملاء المتغيرة، وهذا ما أعطى الشركة اليوم سمعتها الراسخة بتوفير الحلول التكافلية الأكثر تنافسية وتنوعاً في المنطقة.

تقدم سلامة خدماتها للعملاء الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى مصر والجزائر من خلال شبكتها العالمية الواسعة من الشركات التابعة والشريكة.

وتبقى "سلامة" شريك التكافل المفضّل من قِبَل شركائها وعملائها، وتصون التزامها برسالة "تأمين مستقبلنا ــ معاً".

