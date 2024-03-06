"عاصمة رأس المال" أبوظبي تختتم عام 2023 مع تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي باعتباره المركز المالي الدولي الأسرع نموًا في المنطقة

- نمو الأصول تحت الإدارة بنسبة 35% مع وجود 102 مديرًا للأصول يعملون في سوق أبوظبي العالمي، يديرون حاليًا 141 صندوقًا.

- نمو عدد الكيانات العاملة في السوق إلى 1,825، بزيادة قدرها 32% مقارنة ببيانات عام 2022، فيما تستعد 125 شركة أخرى للانضمام إلى السوق في العام 2024.

- حصول 88 مؤسسة مالية وبورصتان على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي خلال عام 2023.

- تصدرت مبادرات التمويل المستدام مشهد عام 2023، مع طرح سوق أبوظبي العالمي لأول إطار تنظيمي للتمويل المستدام في المنطقة، واختيار السوق مقرًا رئيسيًا لكل من المركز العالمي لتمويل المناخ وصندوق "ألتيرّا" ، الذي يركز بشكل كامل على الحلول المناخية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلن سوق أبوظبي العالمي عن نتائج أدائه الاستثنائي للعام 2023، ليعكس استمرار مسيرة نجاحاته باعتباره المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات، والمركز المالي الأسرع نموًا على مستوى المنطقة للعام الثاني على التوالي، م بالإضافة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز مالي معترف به عالميًا.

وشهد سوق أبوظبي العالمي بدايةً قوية للعام 2023، جاءت استكمالاً للنمو الكبير الذي حققه السوق في العام 2022، إلى جانب التوقعات الإيجابية للعام الجاري. وقد أكدت على ذلك البيانات الفصلية ونصف السنوية للعام 2023 والتي عكست نمو السوق عبر جميع أنشطته، ما جعل من 2023 عاماً استثنائياً ضمن مسيرة سوق أبوظبي العالمي الممتدة منذ ثمان سنوات.

أبوظبي أقوى عاصمة لرأس المال على مستوى المنطقة

ومع استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو منذ العام 2022، بدأ قطاع إدارة الأصول في سوق أبوظبي العالمي عام 2023 بقوة واختتمه بنتائج أقوى، حيث استمر في استقبال تدفقات غير مسبوقة من مدراء الأصول من حول العالم، الذين سعوا إلى تأسيس حضورهم وعملياتهم في المركز المالي الدولي.

وسجلت الأصول تحت الإدارة حتى 31 ديسمبر 2023، زيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنةً بالبيانات المُعلن عنها في نهاية العام 2022. وقد شهد العام تأسيس العديد من شركات الاستثمار وصناديق التحوط في سوق أبوظبي العالمي، وفقاً لبيانات نهاية العام الماضي، وذلك مع وصول إجمالي مدراء الأصول العاملين في السوق إلى 102 مديرًا، يديرون 141 صندوقًا. هذا وقد ساهمت التحسينات التي أُدخلت على الإطار التنظيمي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، بتمكين صناديق الاستثمار الجماعي القائمة في سوق أبوظبي العالمي، من الاستثمار في مجال الائتمان من خلال إنشاء التسهيلات الائتمانية والمشاركة فيها بفضل الإطار التنظيمي لصناديق الائتمان الخاصة.

ومع صعوده كوجهة مفضلة وجاذبة للشركات العالمية، شهد سوق أبوظبي العالمي قيام كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية في هذا القطاع بتأسيس حضورها في السوق خلال العام 2023. وارتفع عدد الشركات العاملة إلى 1825، بنمو قدره 32% مقارنة ببيانات عام 2022 (1378 عدد الشركات العاملة في 2022). ، ومن بين هذه الشركات العالمية، "بريفان هوارد" و"أرديان" و"جولدمان ساكس" و"تيكيهاو كابيتال" و"بلاكستون" و"إس بي آي كابيتال" و"البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" و"أبولو" و"فيفث وول" و"فيديرا" و"فيبرانت كابيتال". فضلًا عن شركات محلية وإقليمية كبرى مثل القابضة وشركة "شيميرا كابيتال" ومجموعة G42 و"جلف كابيتال" و"وان أي أم" و"إنفستكورب". وذلك على سبيل المثال لا حصر. بالإضافة، إلى وجود أكثر من 125 شركة تستعد للتسجيل في سوق أبوظبي العالمي

وعكست بيانات نهاية عام 2023 أيضًا، حصول 88 مؤسسة مالية وبورصتان على الموافقة المبدئية من سوق أبوظبي العالمي. وكان عدد كبير من بين هذه الموافقات المبدئية، مُنِحت لشركات تعمل في قطاع إدارة الأصول. ونظراً للإقبال الكبير من شركات إدارة الأصول للانتقال إلى سوق أبوظبي العالمي، باتت كبرى الشركات التي تقدم خدمات الأصول والصناديق، ومقدمي خدمات الصناديق كمحاسبة الصناديق وإدارة الصناديق، تسعى إلى الاستفادة من الفرص التي يتيحها سوق أبوظبي العالمي.

وكما يأتي هذا النمو مدفوعاً بالزيادة في أعداد القوى العاملة في سوق أبوظبي العالمي والتي ارتفعت إلى 13,394 بنسبة قدرها 22% في عام واحد. هذا وتعمل العديد من المؤسسات المالية العالمية والبنوك الاستثمارية الموجودة داخل سوق أبوظبي العالمي، مثل "جي بي مورغان" و"بي إن بي باريبا" وغيرها، على تعزيز خدماتها ومنتجاتها وزيادة أعداد فرق عملها لتحسين قدراتها، وذلك بما يؤكد على تنوع الكوادر المتخصصة العاملة في المركز المالي الدولي.

وفي تعليق له على ما حققه المركز المالي الدولي من نجاح في العام 2023، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "شهدنا في سوق أبوظبي العالمي عامًا آخر من النجاحات الكبيرة والنمو الاستثنائي في ظل نموذج اقتصاد الصقر في أبوظبي. عندما ننظر إلى ما حققناه، فإننا ندرك واقع ما يمكن إنجازه بالسعي والمثابرة والعمل الدوؤب بالاتساق مع الأهداف الاقتصادية الأوسع لأبوظبي. ففي غضون ثمان سنوات فقط، أصبح سوق أبوظبي العالمي، أحد أكبر المناطق المالية في العالم والمركز المالي الدولي الأسرع نموًا في المنطقة، للعام الثاني على التوالي."

وأضاف معاليه: " نحرص في سوق أبوظبي العالمي على تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تقدمها أبوظبي، وتأثيرها الواضح في المشهد المالي وقدرتها على فتح المزيد من الفرص الاستراتيجية في القطاعات الأساسية، وذلك بما يعزز مكانة أبوظبي عالمياً باعتبارها "عاصمة رأس المال"، وإن النمو الذي نشهده اليوم، ما هو إلا انعكاس للرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإننا نتطلع للمزيد من النجاحات فيما نمضي قدمًا في عام."2024

إن اتساق جهود سوق أبوظبي العالمي مع الأهداف الكبرى لإمارة أبوظبي، الساعية إلى دفع محركات التنويع الاقتصادي المستدام مع القطاع المالي المتنامي واستراتيجية نمو سوق أبوظبي العالمي 2023-2027، قد ساهم في ترسيخ المكانة العالمية التي يحظى بها المركز المالي الدولي اليوم، والذي وصل إلى المراحل النهائية لإعلان توقعاته لعام 2024 بناءً على رؤية قيادته والاستراتيجية الموضوعة لإنجاز عام آخر من النجاحات.

أسبوع أبوظبي المالي 2023 – كبرى شركات قطاع المال العالمي يتوافدون إلى أبوظبي

نجحت نسخة 2023 من أسبوع أبوظبي المالي في رفع مستوى الفعاليات المالية على مستوى المنطقة، من خلال استضافة نخب الخبراء وكبرى المؤسسات والشركات من جميع أنحاء العالم على هذه المنصة. واستضاف الحدث بنجاح أكثر من 18 ألف مشارك، وتضمن خمسة منتديات رئيسية، شملت 46 حدثًا فرعيًا و180 جلسة حوارية و300 متحدث دولي وإقليمي ومحلي من خلفيات متنوعة. ونجح الحدث في إحداث تأثير عالمي كبير، حيث مثّل الحضور الدولي 39% من إجمالي المشاركين، من أكثر من 100 دولة.

وشهد أسبوع أبوظبي المالي، مشاركات واسعة من رموز شهيرة من القطاع المالي العالمي مثل، جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" وراي داليو، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار لشركة "بريدج ووتر أسوشيتس" والذين تحدثوا خلال الحدث عن صعود أبوظبي كمركز مالي عالمي.

وتم خلال أسبوع أبوظبي المالي لـــــــــ 2023 الذي يعد حتى اليوم، الأكثر نجاحًا في تاريخ سوق أبوظبي العالمي، إصدار 23 بيانًا، سلّط بعضها الضوء على التعزيزات التشغيلية الرئيسية من قبل البنك الدولي جيه بي مورغان، إلى جانب إعلانات صادرة عن مجموعة واسعة من المؤسسات المالية الناشئة التي تتنوع بين شركات تعمل في مجال التقنيات المالية والتمويل المستدام. وقد أظهر 14 بيانًا آخر من أصل 23 بيانًا تم الإعلان عنها، أن المؤسسات المالية الكبرى التي تمثل إجمالي الأصول المدارة بقيمة 452 مليار دولار أمريكي قد التزمت بتأسيس عمليات جديدة لها في سوق أبوظبي العالمي. كما صدر عدد من البيانات الرئيسية الأخرى من شركات عالمية، من بينها شركة "ناينتي وان" التي أعلنت عن تأسيس حضورها في السوق، وهي شركة عالمية تدير أصولًا تبلغ قيمتها 144 مليار دولار أمريكي، ومجموعة الخدمات المالية المستقلة روتشيلد وشركاه، وشركاء "جي كيو جي" لإدارة الأصول ذات الـ 105 مليار دولار أمريكي، وصندوق التحوط "تي سي أي" ذات الـ 60 مليار دولار أمريكي والمنصة الاجتماعية للتداول eToro.

عام الاستدامة ومؤتمر الأطراف COP28

مع إعلان دولة الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، والذي تم تمديده ليشمل عام 2024، استضافت الدولة مؤتمر الأطراف COP28 في العام 2023 تماشياً مع هذا الشعار. وبدوره، قاد سوق أبوظبي العالمي العديد من المبادرات التي عززت توجهات التمويل المستدام بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي أعلنت عنها أبوظبي ودولة الإمارات.

وطرح سوق أبوظبي العالمي في النصف الأول من العام 2023 أول إطار تنظيمي شامل في المنطقة للتمويل المستدام، والذي يشمل متطلبات الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الأكثر شمولًا للكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي، والأطر التنظيمية للصناديق والمحافظ المدارة على أساس تقديري والسندات والصكوك المصممة لدعم الجهود الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28)، نشرت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سوق أبوظبي العالمي، بيانها العام الثالث الذي أكد على ثلاثة أهداف محورية لمجموعة عمل التمويل المستدام، وهي تعزيز حوكمة الشركات بالتركيز على الاستدامة، وتعزيز شفافية إعداد تقارير الاستدامة وصياغة تصنيف خاص بدولة الإمارات للتمويل المستدام.

وفي إطار التحضيرات لمؤتمر الأطراف (COP28)، تم إعلان سوق أبوظبي العالمي "الشريك الرئيسي لتمويل المناخ" للمؤتمر، كما استضاف المركز المالي الدولي، أيضًا النسخة السادسة من "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" خلال فعاليات المؤتمر، والذي ناقشت جلساته جهود "بناء مراكز مالية خضراء للمستقبل".

ومن بين أبرز المنجزات التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، اختيار سوق أبوظبي العالمي مقرًا للمركز العالمي لتمويل المناخ، والذي سيعمل على تسريع تطوير أطر ومهارات تمويل المناخ، ودعم أفضل الممارسات في دولة الإمارات والعالم. وسيدعم سوق أبوظبي العالمي أهداف "المركز العالمي لتمويل المناخ"، والمتمثلة في معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأطر المالية التي تعيق تدفقات الاستثمار، للمساعدة في جعل تمويل المناخ متاحًا بكُلفة معقولة ويمكن الوصول إليه.

وتزامن إنشاء المركز العالمي لتمويل المناخ مع تطور آخر لتمويل المناخ، وهو إطلاق صندوق "ألتيرّا" الخاص بـ"الحلول المناخية" واختيار سوق أبوظبي العالمي مقرًا له، ويقدم الصندوق أداة تمويلية مدعومة برأس مال تصل قيمته إلى 30 مليار دولار أمريكي، والذي من شأنه أن يدفع الجهود الدولية قدمًا لإنشاء نظام أكثر عدالة لتمويل المناخ مع التركيز على تحسين الوصول إلى التمويل في دول الجنوب العالمي. كما سلّط البيان الأخير الصادر عن "صندوق ألتيرّا في عام 2024 الضوء على هدف حشد ما قيمته 250 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المؤسسية بحلول عام 2030 لتمويل الحلول المناخية على نطاق عالمي.

كما انضم خلال العام الماضي، 28 عضوًا جديدًا إلى "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام"، المبادرة التي يقودها سوق أبوظبي العالمي، ليصل بذلك إجمالي عدد الموقعين على الإعلان إلى 145.

إنجازات هامة إضافية خلال العام 2023:

- الإعلان في مايو 2023 عن توسعة نطاق سوق أبوظبي العالمي الجغرافي بمقدار عشرة أضعاف، بضم جزيرة الريم إلى نطاق اختصاصه. ليصبح واحدًا من أكبر المراكز المالية في العالم، بمساحة إجمالية تبلغ 14,38 مليون مترًا مربعًا.

- إصدار سوق أبوظبي العالمي تقريره الأول حول "تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية" في شهر مايو 2023.

- أطلق سوق أبوظبي العالمي منصة "نمو" الرقمية المتطورة المصممة لسد فجوة التمويل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع كل من بنك المارية، وبنك رأس الخيمة الوطني، والبنك التجاري الدولي، و"كريديبل اكس"، وصندوق خليفة، والذين يخططون مجتمعين إلى تقديم تسهيلات مالية تصل إلى 220 مليون درهم إماراتي.

- أصدرت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، نسخة محدثة من أنظمتها الخاصّة بـ "المستفيد الحقيقي" والضوابط الخاصة به لعام 2022 لتلغي وتحل بديلًا عن أنظمة "المستفيد الحقيقي" والضوابط الخاصة به لعام 2018.

- إعلان سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي عن تعديلات على قواعد وإرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.

- إعلان سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي عن اللوائح الخاصة بتنظيم تقنية السجلات الموزعة للمؤسسات.

- إطلاق مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي لمنصّة حل المنازعات عبر الإنترنت ODR @ADGM، التي تقدم خدمة تسوية ووساطة متقدّمة ورقمية بالكامل.

- حققت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي إنجازًا بارزًا، تمثّل في تدريب أكثر من 1000 مواطن إماراتي وصقل وإعادة صقل مهاراتهم في التوظيف. وشمل ذلك أكثر من 500 مشاركاً تخرجوا من "برنامج التنمية الوطنية" وعملوا في القطاع الخاص.

- في عام 2023، وفي إطار برنامج أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لريادة الأعمال، تم تسجيل أكثر من 300 مرشح، وتقديم أول تحدي دولي للطلاب في معرض "سيبوس".

- في إطار جهودها لتعزيز التعاون المحلي والعالمي، وقعت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي82 اتفاقية شراكة استراتيجية، تشمل شراكتين دوليتين و5 شراكات للأبحاث والابتكار. كما وقعت 19 اتفاقية تعاون لاستكشاف التحالفات المستقبلية مع الكيانات الأكاديمية والشركات.

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه في 21 أكتوبر 2015 ساهم سوق أبوظبي العالمي في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، كما يشكل حلقة وصلٍ إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وكافة أنحاء العالم.

يتولى سوق أبوظبي العالمي مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل سوق أبوظبي العالمي ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

صُنف سوق أبوظبي العالمي كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم يوفر سوق أبوظبي العالمي بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية، ويتيح سوق أبوظبي العالمي لكافة الكيانات العاملة في السوق الاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين سوق أبوظبي العالمي والأسواق العالمية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستجرام": @adglobalmarket و"لينكد إن":@Abu Dhabi Global Market (ADGM).

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