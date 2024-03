Abu Dhabi: Hauptstadt des Kapitals beendet 2023 mit ADGM als wachstumsstärkstes internationales Finanzzentrum der Region

ABU DHABI, VAE, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Global Market (ADGM) hat das Jahr 2023 zu einem Erfolgsjahr für das internationale Finanzzentrum der VAE-Hauptstadt erklärt und seine Entwicklung als das am schnellsten wachsende Finanzzentrum in der Region in zwei aufeinanderfolgenden Jahren sowie den Aufstieg Abu Dhabis zu einem weltweit anerkannten Finanzzentrum hervorgehoben.

Der starke Start von ADGM ins Jahr 2023 konnte auf einem signifikanten Wachstum 2022 aufbauen, und auch der Ausblick auf das kommende Jahr bleibt positiv. Dies wurde durch die vierteljährlichen und halbjährlichen Wachstumszahlen für 2023 in jeder Hinsicht unterstrichen.

Stärkste Finanzhauptstadt der Region

Der Vermögensverwaltungssektor von ADGM begann stark im Jahr 2023 und legte weiter zu, dank eines beispiellosen Zustroms von globalen Vermögensverwaltern, die Niederlassungen im internationalen Finanzzentrum eröffneten.

Das verwaltete Vermögen (AUM) zum 31. Dezember 2023 ist gegenüber 2022 um 35 % gestiegen. Wie aus den Daten zum Jahresende hervorgeht, wurden in ADGM zahlreiche Wertpapierfirmen und Hedgefonds gegründet. Insgesamt sind in ADGM 102 Vermögensverwalter tätig, die 141 Fonds verwalten.

ADGM hat sich zu einem bevorzugten Ziel für grenzüberschreitende Unternehmen entwickelt. Große globale und regionale Unternehmen des Sektors haben sich dort niedergelassen. Die Zahl der operativen Einheiten stieg auf 1.825, ein Zuwachs von 32 % gegenüber den Zahlen von 2022 (1.378 operative Einheiten im Jahr 2022). Zu den prominentesten Namen gehören Brevan Howard, Ardian, Goldman Sachs, Tikehau Capital, Blackstone, SBI Capital, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Apollo, Fifth Wall, Fidera und Vibrant Capital. Auch renommierte lokale und regionale Unternehmen wie ADQ, Chimera, G42, Gulf Capital, OneIM und Investcorp sind in ADGM präsent. Darüber hinaus haben 125 Unternehmen ihre Registrierung bei ADGM beantragt.

Die Zahlen für Ende 2023 beinhalten auch 88 Finanzinstitute und 2 Börsen, die von der ADGM eine grundsätzliche Genehmigung (IPA) erhalten haben. Ein beträchtlicher Anteil dieser Unternehmen gehört dem Vermögensverwaltungssektor an. Aufgrund der hohen Zahl von Vermögensverwaltungsfirmen, die sich bei ADGM registrieren, setzen führende Anbieter von Vermögens- und Fondsdienstleistungen wie Fondsbuchhaltungs- und Fondsverwaltungsdienstleister auf die von ADGM geschaffenen Möglichkeiten.

Dieses Wachstum spiegelt sich durch den Anstieg der ADGM-Beschäftigten auf 13.394 Personen wider – ein Plus von 22 % innerhalb eines Jahres. Mehrere globale Finanzinstitute und Investmentbanken wie JP Morgan oder BNP Paribas haben einen Sitz in ADGM.

S.E. Ahmed Al Jasim Al Zaabi, Vorsitzender von ADGM, erklärt: „Ein Jahr nach der Gründung der ‚Falkenwirtschaft' von Abu Dhabi haben wir ein Jahr mit außergewöhnlichem Wachstum für Abu Dhabi Global Market erlebt. Wenn wir diese Faktoren zusammen betrachten, wird deutlich, was Konsequenz, Entschlossenheit und die Ausrichtung auf wirtschaftliche Ziele bewirken können. In nur acht Jahren haben wir uns zu einem der größten Finanzdistrikte der Welt und zum am schnellsten wachsenden internationalen Finanzzentrum der Region entwickelt – und das zwei Jahre hintereinander."

Seine Exzellenz ergänzt: „ADGM hat das internationale Ansehen Abu Dhabis als ‚Hauptstadt des Kapitals' gestärkt, das Potenzial der Hauptstadt für die Finanzlandschaft voll ausgeschöpft und die Chancen in den zugrunde liegenden Sektoren strategisch erschlossen. Das Wachstum, das wir heute erleben, ist die Umsetzung der Vision der Führung der VAE. Wir blicken weiterhin sehr positiv auf das Jahr 2024."

ADFW 2023 – die Finanztitanen kommen nach Abu Dhabi

Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2023 hat die Messlatte für Finanzveranstaltungen in der Region höher gelegt, indem sie die Besten der Besten aus der ganzen Welt präsentierte. Das Event mit mehr als 18.000 Besuchern umfasste fünf Foren mit 46 Unterveranstaltungen, 180 Sitzungen und 300 internationale, regionale und lokale Rednerinnen und Rednern aus verschiedenen Bereichen. Das globale Interesse an der Veranstaltung war bei einem Anteil von 39 % der internationalen Teilnehmer aus über 100 Ländern sehr groß.

Internationale Ikonen der Finanzbranche wie Jamie Dimon, Vorsitzender und Chief Executive Officer bei JP Morgan, und Ray Dalio, Gründer, Co-Chairman und Co-Chief Investment Officer von Bridgewater Associates, sprachen während der ADFW über den Aufstieg Abu Dhabis zum globalen Finanzzentrum.

Während der Abu Dhabi Finance Week wurden insgesamt 23 Marktankündigungen verzeichnet, darunter wichtige betriebliche Verbesserungen durch die Weltbank und JP Morgan sowie ein starkes Aufgebot von aufstrebenden Finanzinstituten aus den Bereichen Fintech und nachhaltige Finanzen.

Jahr der Nachhaltigkeit und COP28

Mit dem „Jahr der Nachhaltigkeit" 2023, das bis 2024 läuft, und dem Abschluss der COP28, die in den VAE stattfand, leitete ADGM mehrere Initiativen zur Förderung nachhaltiger Finanzen, die sich nahtlos in die Nachhaltigkeitsziele von Abu Dhabi und den VAE einfügten.

In der ersten Jahreshälfte 2023 führte ADGM das erste umfassende regulatorische Framework in der Region für nachhaltige Finanzen ein. Im Anschluss daran veröffentlichte die Arbeitsgruppe für nachhaltige Finanzen der VAE (Sustainable Finance Working Group, SFWG) unter dem Vorsitz der ADGM ihre dritte öffentliche Erklärung, in der sie drei zentrale Ziele der SFWG der VAE kurz vor der COP28 hervorhebt. Eine weitere Ankündigung zur gleichen Zeit war die Ernennung von ADGM zum „Principal Climate Finance Partner" der COP28 und die Ansiedlung des wegweisenden Global Climate Finance Centre (GCFC), das die Entwicklung von Frameworks und Fähigkeiten im Bereich der Klimafinanzierung beschleunigen und beste Praktiken in den VAE und weltweit fördern wird. Bei der COP28 wurde im Rahmen der ADGM auch ALTÉRRA ins Leben gerufen, ein katalytisches Klimavehikel mit einem Volumen von 30 Mrd. US-Dollar, das die internationalen Bemühungen um ein gerechteres Klimafinanzierungssystem vorantreiben wird, wobei der Schwerpunkt auf einem besseren Zugang zu Finanzmitteln für den globalen Süden liegt.

Darüber hinaus haben im vergangenen Jahr 28 neue Unterzeichner die Abu Dhabi Sustainable Finance Declaration unterstützt, eine von der ADGM geleitete Initiative, wodurch sich die Gesamtzahl der Unterzeichner auf 145 erhöht.

Wichtigste Erfolge – 2023

Durch die Aufnahme von Al Reem Island in seine Jurisdiktion hat sich ADGM im Mai 2023 verzehnfacht und wurde mit einer Fläche von 14,38 Millionen Quadratmetern zu einem der größten internationalen Finanzdistrikte der Welt.

in seine Jurisdiktion hat sich ADGM im Mai 2023 verzehnfacht und wurde mit einer Fläche von 14,38 Millionen Quadratmetern zu einem der größten internationalen Finanzdistrikte der Welt. Im Mai 2023 veröffentlichte ADGM mit dem LPA Report seinen ersten Bericht zur Risikobewertung von ADGM-Rechtspersonen und -Vereinbarungen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF).

2023 veröffentlichte ADGM mit dem LPA Report seinen ersten Bericht zur Risikobewertung von ADGM-Rechtspersonen und -Vereinbarungen in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF). ADGM FSRA kündigte Überarbeitungen ihrer Vorschriften und Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen („AML Rulebook") an.

Die ADGM-Registrierungsbehörde (RA) hat den Rechtsrahmen für Stiftungen im Bereich der Distributed Ledger Technology (DLT) veröffentlicht.

