"فندق العام الصديق للمسلمين" - فندق The Mira Hong Kong يشارك في استضافة عشاء الإفطار المثرِي ثقافيًا للسنة الثانية مع شركة Miramar Travel والقنصلية التركية

VIPs gathered on stage at the 2026 Ramadan Iftar Dinner at The Mira including 12 Consuls General plus event co-hosts: Consul General of Türkiye in Hong Kong, Mr. Kerim Sercan Evcin (front middle), General Manager of Miramar Travel, Mr Alex Lee (middle left), and Head of Hotels & Serviced Apartments of Miramar Group, Mr Alexander Wassermann (middle right)

هونج كونج ، 4 مارس 2026 / PRNewswire / -- استضاف فندق "ذا ميرا هونغ كونغ" (The Mira Hong Kong) إفطار رمضان السنوي الثاني في 26 فبراير ، ما يعزز جهود المدينة لترسيخ مكانتها كوجهة مرحبة بالمسلمين ومحور إقليمي للضيافة الشاملة ثقافيًا. تم تنظيم الحدث في قاعة الحفلات بالطابق العلوي للمنتجع المتمحور حول التصميم الذي تم إعلانه "فندق العام الصديق للمسلمين" في "جوائز الحلال في السفر" (Halal in Travel Awards) لعام 2025 التابعة لهيئة CrescentRating. بناءً على الإفطار الافتتاحي الذي تمت استضافته العام الماضي ، وهو الأول من نوعه الذي يقيمه فندق فاخر في مدينة آسيا العالمية ، تم تنظيم هذا الحدث بشكل مشترك مع القنصلية العامة لتركيا في هونغ كونغ وشركة "ميرامار ترافل" .(Miramar Travel)

ضمت قائمة الضيوف التي بلغت قرابة 200 ضيفًا، مسؤولين رفيعي المستوى من حكومة هونغ كونغ، وأعضاء المجلس التشريعي، وقادة قطاعات السياحة، والضيافة، والأعمال التجارية في هونغ كونغ بما في ذلك: ضيف الشرف - نائب الأمين العام للإدارة ، "تشوك وينغ هينغ"؛ والفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية ، السيدة "فيفيان كونغ"، وعضو المجلس التشريعي ، والدائرة الانتخابية الوظيفية للسياحة؛ ومفوضة مكتب السياحة، والثقافة، والرياضة، السيدة "أنجلينا تشونغ"؛ بالإضافة إلى المدير التنفيذي لمجلس هونغ كونغ للسياحة، السيد "أنتوني لاو"؛ مع القناصلة العامين لاثنتي عشرة دولة أخرى، تمتد على نطاق الدول ذات الأغلبية المسلمة في الشرق الأوسط وآسيا، وتمثل كلاً من مصر، والكويت، والسعودية، وإيران، وباكستان، وكازاخستان، وبنغلاديش، وبروناي، وماليزيا وإندونيسيا. تم تمثيل المجتمع الإسلامي المحلي من قبل قادة هيئته الحاكمة، وهو مجلس الأمناء ، مما يؤكد على دور الحدث كجمع دبلوماسي ومجتمعي.

عند الغروب ، بدأت الأمسية الروحانية بتلاوة القرآن الكريم من قبل الإمام الرئيسي في هونغ كونغ ، المفتي محمد أرشاد ، تلاها كسر رمزي للصيام مع التمور وحساء العدس وسط تجهيزات أنيقة في قاعة للحفلات بالدور العلوي على مساحة 10،000 قدم ‑مربع‑ تم تحويلها بديكور مستلهم من التراث المعماري لاسطنبول مع مسجدها الأزرق الشهير وخزف إزنيق لمحاكاة التبادلات الثقافية على طول طريق الحرير بين الشرق والغرب.

في قلب الاحتفال كان هناك بوفيه "حلال" غني ومتنوع تم تنظيمه من قبل فريق الطهي في فندق "ذا ميرا هونغ كونغ" الذي يقدم مجموعة واسعة من الأطباق الشرق أوسطية والآسيوية والدولية ، مصممة لتعكس تنوع المشهد الحضاري متعدد الثقافات في هونغ كونغ.

كان أحد أبرز اللقاءات المفعمة بالحياة بازار رمضان التفاعلي الذي يضم المأكولات الشهية والمظاهر الثقافية: القهوة التركية التي يتم إعدادها على الرمل الساخن ، وحلوى البقلاوة التقليدية بالفستق ، ومخبوزات البرتزل التركية الطازجة (السميت). مسرح عرائس الظل التركي التفاعلي، وفن الرسم على الماء "الإيبرو"، والموسيقى الحية من قبل فرقة Saffron Quartet، من خلال أداء المقطوعات التركية والشرق أوسطية التقليدية باستخدام الأدوات الأصلية ، ونقل الضيوف في رحلة عبر الزمان والمكان.

وفي كلمته للضيوف ، قال نائب الأمين العام للإدارة ، "تشوك وينغ هينغ": "نحن ملتزمون بتعزيز السياحة الإسلامية وتسهيل شهادة "الحلال"، كما هو موضح في خطاب السياسة 2025 للرئيس التنفيذي. هدفنا واضح؛ وهو تعزيز الخدمات الصديقة للمسلمين لسكاننا ، وترسيخ مكانة هونغ كونغ كوجهة ترحيب للزوار المسلمين من جميع أنحاء العالم. من خلال التعاون المستمر ، يمكننا تعزيز سمعة هونغ كونغ كمدينة نابضة بالحياة وشاملة وإثراء نسيجها الثقافي بالتنوع."

تعليقًا على أهمية المناسبة ، قال السيد "ألكسندر فاسيرمان"، رئيس الفنادق والشقق الخدمية ، مجموعة "ميرامار جروب": "إنه لشرف عميق لفندق "ذا ميرا هونغ كونغ" استضافة عشاء الإفطار في رمضان مرة أخرى كالتزام مستمر بتوفير منصة فريدة تتواصل عبرها الثقافات من خلال الضيافة. لا يمثل هذا الاحتفال السنوي احتفاءً وتكريمًا لروح رمضان فحسب ، بل يؤكد أيضًا على صدارة فندق "ذا ميرا" في صياغة الضيافة الصديقة للمسلمين بينما نواصل تعزيز عروض الخدمات الخاصة بنا للمسافرين أصحاب البعد الديني."

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2922115/2026_Iftar_Dinner_VVIP_on_stage_at_The_Mira_s_Ballroom_jpg.jpg