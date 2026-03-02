Yılın Müslüman Dostu Oteli-The Mira Hong Kong, Miramar Travel ve Türkiye Konsolosluğu ile İkinci Yılında Kültürel Açıdan Zenginleştirici İftar Yemeğine Ev Sahipliği Yapıyor

HONG KONG, 3 Mart 2026 /PRNewswire/ -- The Mira Hong Kong, 26 Şubat'ta ikinci yıllık Ramazan İftar Yemeğine ev sahipliği yaparak, şehrin kendisini Müslüman dostu bir destinasyon ve kültürel açıdan kapsayıcı misafirperverlik için bölgesel bir merkez olarak konumlandırma çabalarını güçlendirdi. Etkinlik, CrescentRating tarafından düzenlenen 2025 Helal Seyahatte Ödülleri'nde Yılın Müslüman‑Dostu Oteli seçilen, tasarım odaklı inziva yerinin çatı katındaki balo salonunda gerçekleştirildi. Geçen yıl Asya'nın Dünya Kenti'nde lüks bir otel tarafından düzenlenen ilk iftar yemeği üzerine inşa edilen etkinlik, Türkiye'nin Hong Kong Başkonsolosluğu ve Miramar Travel ile ortaklaşa düzenlendi.

VIPs gathered on stage at the 2026 Ramadan Iftar Dinner at The Mira including 12 Consuls General plus event co-hosts: Consul General of Türkiye in Hong Kong, Mr. Kerim Sercan Evcin (front middle), General Manager of Miramar Travel, Mr Alex Lee (middle left), and Head of Hotels & Serviced Apartments of Miramar Group, Mr Alexander Wassermann (middle right)

Yaklaşık 200 konuk arasında HKSAR Hükümeti'nden VIP yetkililer, Yasama Konseyi üyeleri ve Hong Kong'un turizm, konaklama ve iş sektörlerinden liderler yer aldı. r arasında şunlar vardı: Onur Konuğu - İdari İşler Genel Sekreter Yardımcısı Cheuk Wing Hing; Olimpiyatlarda altın madalya kazanan Yasama Konseyi Üyesi Bayan Vivian Kong, Fonksiyonel Seçim Bölgesi - Turizm; Turizm, Kültür, Spor ve Turizm Bürosu Komiseri Bayan Angelina Cheung; Hong Kong Turizm Kurulu İcra Direktörü Sn. Anthony Lau'nun yanı sıra; Mısır, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran, Pakistan, Kazakistan, Bangladeş, Brunei, Malezya ve Endonezya'yı temsil eden, Orta Doğu ve Asya'daki Müslüman çoğunluklu ülkeleri kapsayan 12 diğer ülkenin Başkonsolosları katıldı. Yerel İslam toplumu, yönetim organı olan Mütevelli Heyeti'nin liderleri tarafından temsil edilerek etkinliğin hem diplomatik hem de toplum odaklı bir buluşma olduğunun altını çizdi.

Gün batımında, Hong Kong Baş İmamı Mufti Muhammad Arshad'ın Kuran-ı Kerim'den tilavetiyle anlamlı bir akşam başladı. Müftü Muhammed Arşad'ın Kuran-ı Kerim okumasının ardından, 10.000‑metrekarelik‑penthouse balo salonu'nun zarif ortamında, İstanbul'un mimari mirasını yansıtan dekorasyonla dönüştürülmüş ve Doğu ile Batı arasındaki İpek Yolu boyunca kültürel alışverişi yansıtan simgesel Sultanahmet Camii ve İznik çömlekleri ile hurma ve mercimek çorbası eşliğinde sembolik oruç açma töreni gerçekleştirildi.

Kutlamanın merkezinde, The Mira Hong Kong'un mutfak ekibi tarafından hazırlanan zengin ve çeşitlilik dolu bir Helal büfe yer aldı. Büfe, Hong Kong'un çok kültürlü yemek kültürünün çeşitliliğini yansıtmak üzere tasarlanmış, Orta Doğu, Asya ve uluslararası mutfaklardan geniş bir yelpazede yemekler sunuyordu.

Toplantının en önemli etkinliklerinden biri de mutfak ve kültür lezzetlerinin yer aldığı interaktif Ramazan Pazarı oldu: Sıcak kumda demlenmiş Türk kahvesi, Antep fıstıklı geleneksel baklava ve taze pişmiş Türk simidi. Etkileyici Türk gölge tiyatrosu, canlı Ebru sanatı ve The Saffron Quartet'in otantik enstrümanlarla geleneksel Türk ve Orta Doğu bestelerini icra ettiği canlı müzik, konukları zaman ve mekanda bir yolculuğa çıkarıyor.

Konuklara hitaben konuşan İdari İşler Genel Sekreter Yardımcısı Cheuk Wing Hing şunları söyledi: "İcra Kurulu Başkanı'nın 2025 Politika Konuşmasında belirtildiği üzere, Müslüman turizmini daha fazla teşvik etmeye ve Helal sertifikasyonunu kolaylaştırmaya kararlıyız. Hedefimiz çok açık: sakinlerimiz için Müslüman dostu hizmetleri geliştirmek ve Hong Kong'u dünyanın dört bir yanından gelen Müslüman ziyaretçiler için sıcak bir destinasyon olarak konumlandırmak. Sürdürülebilir işbirliği sayesinde Hong Kong'un canlı, kapsayıcı bir şehir olarak itibarını güçlendirebilir ve kültürel dokusunu çeşitlilikle zenginleştirebiliriz."

Miramar Group Oteller ve Hizmet Verilen Daireler Başkanı Alexander Wassermann, etkinliğin önemine ilişkin olarak şunları söyledi "The Mira Hong Kong'un bir kez daha Ramazan İftar Yemeğine ev sahipliği yapması, kültürlerin misafirperverlik yoluyla birbirine bağlandığı eşsiz bir platform sunma taahhüdünü sürdürmesi açısından anlamlı bir onurdur. Bu yıllık kutlama sadece Ramazan ruhunu onurlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda inanç bilincine sahip gezginler için sunduğumuz hizmetleri geliştirmeye devam ederken The Mira'nın Müslüman dostu misafirperverlik konusundaki liderliğinin de altını çiziyor."

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2922115/2026_Iftar_Dinner_VVIP_on_stage_at_The_Mira_s_Ballroom_jpg.jpg