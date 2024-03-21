"قلبي اطمأن" في موسمه السابع... المشاهدون شركاء في العطاء والتمكين

دبي الامارات العربية المتحدة, 21 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ --

بعد نجاحه على مدى ستة مواسم في نشر السعادة وتغيير حياة الناس، ينطلق "غيث" في الموسم السابع من برنامج "قلبي اطمأن" في رحلة جديدة عنوانها "التمكين" للقرى المستهدفة، ويتيح للجميع المشاركة في هذه الرحلة عبر منصّة غيث التي ترفع شعار "بسم الله نغيث الإنسان".

“Ghaith” has launched the seventh season of the "Qalby Etmaan" program with the theme of ‘Empowerment’. This season will delve into multiple initiatives with the objective of empowering people to create sustainable and fulfilling life for themselves. The program is allowing and encouraging all its followers and viewers to participate in the journey through the Ghaith Platform - a newly launched humanitarian platform that aims to help people and uplift communities worldwide.

أعلن القائمون على البرنامج إطلاق ميزة جديدة في منصة غيث يمكن للجميع المشاركة فيها من خلال "التبرع بالمشاركة" وهي فكرة تتيح دعم المشاريع بطريقة مباشرة وفعالة من خلال مشاركة روابط المشاريع مع أصدقائهم وعائلاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. ولدى مشاركتهم لهذه الروابط، يمكنهم تتبع التفاعل والاطلاع على مدى تأثير مشاركتهم عبر صفحتهم الشخصية بالمنصة، واكتساب النقاط عن كل عملية تبرع تتم من خلالهم ليتم استبدال هذه النقاط بمبالغ مالية تُمَكّنهم من التبرع في مشاريع المنصة.

منصة غيث فرصة لكل مُحب للخير ليكون جزءاً من العمل الإنساني ويحدث تغيراً حقيقياً ويترك أثراً طيباً في حياة الناس ويشارك السعادة مع فريق قلبي اطمأن.

تسعى المنصة إلى توحيد العمل الإنساني وتقديم حلول مبتكرة لتقليل الفقر في العالم تحت مبدأ "الناس للناس" وتستثمر التقنيات المتقدمة والإعلام الحديث لخدمة الإنسان.

الموسم السابع من "قلبي اطمأن" يعرض يومياً في شهر رمضان المبارك على اليوتيوب عبر قناة Qalbyetmaan@.

الموقع الإلكتروني لمنصة غيث:

https://bit.ly/49JVIEx



Video: https://mma.prnewswire.com/media/2368697/GHAITH_PLATFORM.mp4