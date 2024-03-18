"كانون" تطلق معرض التصوير الفوتوغرافي "عالم لا مرئي" في "سومرست هاوس"

بالتعاون مع المعهد الوطني الملكي للمكفوفين، "كانون أوروبا" تدعو المكفوفين وضعاف البصر والمبصرين لاستكشاف روائع التصوير الفوتوغرافي بطريقة جديدة وسهلة وغامرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ --

أعلنت شركة "كانون أوروبا" اليوم عن إطلاق معرض التصوير الفوتوغرافي "عالم لا مرئي" (World Unseen) الذي يدعو الزوار - المكفوفين وضعاف البصر والمبصرين - لاستكشاف روائع التصوير الفوتوغرافي بطريقة جديدة وسهلة وغامرة. وسيقام المعرض ضمن قاعة "سومرست هاوس" بلندن في الفترة من 5 إلى 7 أبريل، بالشراكة مع المعهد الوطني الملكي للمكفوفين (RNIB).

يعاني ما لا يقل عن 2.2 مليار شخص حول العالم من أحد أشكال الإعاقة البصرية[1]، ولا يزال عالم التصوير الفوتوغرافي بعيداً للغاية عن متناولهم. وتم تصميم المعرض مع الأخذ بعين الاعتبار تجربة المكفوفين وضعاف البصر، وسيضم سلسلة من الصور الفوتوغرافية التي التقطها مصورون معروفون عالمياً. وهي مصحوبة بمطبوعات نافرة وأوصاف ومقاطع صوتية وتقنية برايل، للحصول على تجربة ملموسة تساعد الزوار على فهم واستيعاب هذه الصور المؤثرة وحكاية كل منها.

وبدورهم سيحصل الأشخاص المبصرون على تقدير أفضل لتجربة فقدان البصر الجزئي، حيث يتم حجب كل صورة بطرق مختلفة لتجسد أنواعاً مختلفة من حالات ضعف البصر، بدءاً من الجلوكوما ووصولاً إلى اعتلال الشبكية السكري. وفي حين أن هذا يزيد من الوعي بأهمية الانفتاح في المساحات الفنية والثقافية، فإنه يلقي الضوء أيضاً على دور التصميم الشامل في تعزيز التجارب بالنسبة للجميع.

وسيضم المعرض أعمالاً لمصورين مشهورين عالمياً وسفراء "كانون" من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المصور الصحفي الجنوب أفريقي الحائز على جوائز برنت ستيرتون، والمصور الصحفي البرازيلي الشهير سيباستياو سالجادو، والمصورة الصحفية النيجيرية ياجازي إيميزي، والمصور الرياضي سامو فيديتش، ومصورة الأزياء هايدي رونداك، بالإضافة إلى المصور الصحفي الحائز على جائزة بوليتزر محمد محيسن.

وتضم سلسلة مقاطع الفيديو المرافقة للمعرض أفراداً يعانون من ضعف البصر، بما في ذلك الناشطة البريطانية بمجال الإعاقة، لوسي إدواردز؛ ومينا فيتزباتريك، عضو وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE) وأكثر الرياضيين حصولاً على الأوسمة في بريطانيا بمجال الألعاب البارالمبية الشتوية؛ حيث تعاونوا جميعاً مع "كانون" لسرد قصصهم وإظهار ردود أفعالهم إزاء هذه التجربة الفريدة من نوعها بمجال التصوير الفوتوغرافي.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال بيت موريس، المدير الأول للعلامة التجارية والرعاية في شركة "كانون أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا": "يعتبر التصوير الفوتوغرافي وسيلة فعّالة للغاية من حيث قدرتها على تحفيز الخيال، لذا نريد لهذه التجربة أن تكون في متناول الجميع. تم إنشاء هذا المعرض مع وضع الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر في الاعتبار لمشاركة الصور والقصص التي تجسد حالاتهم بطريقة مختلفة كلياً. ومع تقنية الطباعة المتطورة من 'كانون'، نأمل أن يشعر جميع الزوار بتواصل أعمق مع المشاعر والقصص التي يمكن لعالم التصوير أن يجسدها بشكل حي".

من جانبه قال ديف ويليامز، سفير التصميم الشامل في المعهد الوطني الملكي للمكفوفين: "يفتح معرض 'عالم لا مرئي' آفاقاً أوسع على عالم التصوير الفوتوغرافي، حيث يمكّن المزيد من المكفوفين وضعاف البصر من تجربة القصص العاطفية والملمس المادي لهذه الصور المميزة. وباعتباري أحد مستخدمي تقنية برايل، من الرائع التعاون مع 'كانون' لزيادة الوعي بإمكانات الطباعة المزخرفة والاطلاع فعلياً على دور التكنولوجيا في إيصال الفن إلى من يعانون من فقدان البصر".

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تسعى فيها "كانون" لإحياء الأعمال الفنية باستخدام تقنيات الطباعة المتطورة. ومن خلال برنامج PRISMAelevate XL الخاص بها وسلسلة طابعات Arizona، تعمل الشركة على تسهيل إيصال الفن للمكفوفين وضعاف البصر منذ سنوات عديدة، إلى جانب دعم المعارض الفنية والمتاحف التي يتم تنظيمها على مستوى العالم من خلال الطباعة النافرة ولافتات برايل، والتي كان آخرها معرض صور تجريبي في فيينا وآخر في هولندا.

يمكن حالياً الحصول على تذاكر زيارة المعرض مجاناً من خلال: https://www.somersethouse.org.uk/whats-on/canon-world-unseen

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com

[1] منظمة الصحة العالمية، أغسطس 2023

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