"كانون" و"أحمد عبد الواحد" تكشفان عن رؤية جديدة لمستقبل التصوير الفوتوغرافي في السعودية مع إطلاق كاميرات EOS R1 وEOS R5 Mark II وEOS C400 وEOS C80

• حدث إطلاق الكاميرات الجديدة يمثل بداية حملة "Ahead of the Game"، وهي مبادرة شاملة تتضمن ورش عمل ومسابقات للتصوير الفوتوغرافي تهدف إلى رعاية المواهب السعودية.

• حفل الإطلاق في الرياض تحوّل إلى تجربة تصوير غامرة، حيث صُممت المساحات التجريبية بعناية لعرض القدرات الفريدة لكل واحدة من كاميرات كانون.

• الحدث اجتذب 100 مصور من جميع أنحاء المملكة، مما يبرز الاهتمام الكبير بأحدث ابتكارات التصوير من كانون.

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 11 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة كانون الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة أحمد عبدالواحد (AAW) عن إطلاق الكاميرات الأربع الجديدة EOS R1 وEOS R5 Mark II وEOS C400 وEOS C80، التي ترسي أعلى معيار عالمي للإبداع في مشهد التصوير. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق أقيمت في الرياض بمشاركة ما يزيد على100 مصور من جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مما يعكس الاهتمام الكبير بأحدث تقنيات كانون.

وتضمنت الفعالية أيضاً إطلاق حملة "Ahead of the Game" في السعودية، وهي مبادرة تشمل ورش عمل ومسابقات تصوير تهدف إلى تطوير المواهب السعودية من جهة، وترسيخ مكانة شركة كانون باعتبارها شريك تصوير دائم للمجتمع الإبداعي في المملكة من جهة أخرى، من خلال تقديم تكنولوجيا متقدمة وموارد تعليمية وفرص للتواصل المهني.

وفي هذا السياق، قالت بينغو توبتشو، المديرة الإقليمية للتسويق الموجه للأفراد لدى "كانون" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا: "يؤكد إطلاق هذه المنتجات في السعودية على التزام كانون بدعم المجتمع الإبداعي في المملكة. إذ تتمتع السوق السعودية بأهمية استراتيجية لنمونا، ونوفر بيئة ملائمة لتقديم أحدث ابتكاراتنا. ونهدف من خلال هذا الإطلاق إلى دعم رؤية المملكة لتطوير القطاع الثقافي والإبداعي وتعزيز الشراكات مع المبدعين المحليين."

وقد تحوّل حفل الإطلاق في الرياض إلى تجربة تصوير غامرة، حيث صُممت مساحات تجريبية بعناية لتبرز القدرات الفريدة لكل كاميرا. استعرضت منطقة المسرح الرئيسي الأداء الاستثنائي لكاميرا EOS R1 في التقاط الصور أثناء الحركة من خلال العروض الديناميكية التي قدّمها فنانون محترفون. كما أظهرت الأجسام المتحركة بشكل مستمر كفاءة نظام التركيز التلقائي الاستثنائي Cross Type AF وقدرات التتبع عالية السرعة. بالإضافة إلى ذلك، احتفت ثلاث مناطق تصوير مميزة بتنوع إمكانيات كاميرا EOS R5 Mark II.

كانت المنطقة الرئيسية معدة بشكل متقن كمساحة لتصوير حفلات الزفاف، لاسيما وأن تصوير هذه الحفلات يعتبر أحد أهم أنواع التصوير الفوتوغرافي في المملكة. وقد أوضحت هذه المساحة للمصورين الإمكانيات الهائلة لمستشعر الكاميرا بدقة 45 ميجابكسل وقدرته على التقاط التفاصيل المعقدة لملابس الزفاف واللحظات الأكثر دفئاً. تم تعزيز هذه التجربة بتصوير الأزياء والاكسسوارات والتصاميم العربية التقليدية، حيث صُمم كل منها لإظهار قدرة الكاميرا على التعامل مع ظروف الإضاءة المختلفة والموضوعات المتنوعة، مع الحفاظ على جودة صورة استثنائية وقدرات فيديو متقدمة، بما في ذلك تسجيل بصيغة RAW بدقة 8K بمعدل 60 إطاراً في الثانية.

بدوره قال محمد عبد القادر علي، مدير قطاع التجزئة ومُدرّب ومسؤول التدريب لخدمة ما بعد البيع: "بصفتنا شريك كانون في السعودية، نفخر بتقديم هذه الحلول التصويرية المتقدمة للمصورين وصانعي الأفلام في المملكة. ولا شك أن هذا الحدث يعكس رؤيتنا المشتركة لتوفير الحلول التكنولوجية المتطورة والدعم الشامل للمجتمع الإبداعي المتنامي في السعودية."

تعتبر EOS R1 الكاميرا الرائدة الجديدة من كانون، وتتميز بمستشعر بدقة 24.2 ميجابكسل ونظام التركيز التلقائي المبتكر Cross Type. إذ تتفوق هذه التكنولوجيا على أصعب ظروف التصوير وتوفر تتبعاً دقيقاً للموضوعات بسرعات تصوير مستمرة تصل إلى 40 إطاراً في الثانية مع ميزة ما قبل الالتقاط لتخزين 20 إطاراً قبل تحرير الغالق، لتضمن للمصورين المحترفين عدم تفويت أي لحظات حاسمة في التغطيات الرياضية والإخبارية.

أما كاميرا EOS R5 Mark II، فهي على نجاح سابقتها، حيث تأتي مزودة بمستشعر جديد بدقة 45 ميجابكسل، مما يوفر دقة استثنائية في التصوير الفوتوغرافي الثابت، بالإضافة إلى القدرة على تسجيل الفيديو بصيغة RAW بدقة 8K بمعدل 60 إطاراً في الثانية. وتقدم كلتا الكاميرتين منصة التصوير الجديدة "Accelerated Capture"، التي تتضمن المعالج الجديد DIGIC Accelerator، إلى جانب معالج الصور DIGIC X عالي الأداء ومستشعرات الصور عالية السرعة المطورة حديثاً والمتوفرة في كلا الطرازين. يدعم DIGIC Accelerator معالجة كميات ضخمة من البيانات ويعتمد على تقنيات التعلم العميق، مما يفتح آفاقاً جديدة لأداء أعلى وميزات مبتكرة في مجالات متعددة، بما في ذلك التركيز التلقائي، والتصوير المستمر، وجودة الصورة.

كما تشكل كاميرا EOS C400 إضافة مميزة من كانون، حيث تقدم قدرات سينمائية متقدمة بفضل مستشعر BSI بدقة 6K كامل الإطار وتقنية ISO ثلاثية القاعدة المبتكرة. تضمن هذه التقنية نسبة إشارة إلى ضوضاء مثالية عبر مستويات إضاءة متنوعة، مما يجعلها الخيار المثالي للتصوير السينمائي والبث المباشر والإنتاج الافتراضي.

وتستكمل كاميرا EOS C80 هذه المجموعة من الكاميرات الاحترافية بتصميمها المدمج والمريح، حيث تتميز بمستشعر BSI كامل الإطار بدقة 6K ونظام تثبيت RF. توفر الكاميرا نطاقاً ديناميكياً رائعاً بفضل قدرات ISO ثلاثية القاعدة (800/3200/12800) وتقنية Dual Pixel CMOS AF II من الجيل التالي. كما تدعم تنسيقات تسجيل احترافية متعددة، بما في ذلك Cinema RAW Light بدقة 12 بت و4K، مع تقديم دعم للبيانات الوصفية التفصيلية.

وقد شهد ممثلو وسائل الإعلام والمتخصصون في قطاع التصوير الذين حضروا الحدث تجربة شخصية حول كيفية تلبية هذه الكاميرات الجديدة للاحتياجات المتطورة لمنشئي المحتوى، حيث رسّخت مناطق التجربة المنظمة بعناية فهم كانون العميق لمتطلبات السوق المحلي في مجالات تصوير حفلات الزفاف والتصوير التقليدي، إضافة إلى تسليطها الضوء على القدرات الفنية التي تضع هذه الكاميرات في طليعة ابتكارات التصوير.

للمزيد من المعلومات حول منتجات كانون الجديدة وحملة "Ahead of the Game"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.canon-me.com.

نبذة حول "كانون الشرق الأوسط":

تعد "كانون الشرق الأوسط"، التابعة لشركة "كانون أوروبا" المقر التنفيذي لـ "كانون" في المنطقة، وتتخذ من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً إقليمياً لها.

وشكّلت الرغبة المستمرة في الابتكار المحرّك الرئيسي لشركة "كانون" منذ تأسيسها في عام 1937. وفي ضوء ذلك، استطاعت الحفاظ على ريادتها في مجال التصوير على طوال تاريخها الممتد على مدار 80 عاماً. ولديها التزام بالاستثمار في المجالات ذات الصلة والاستفادة من فرص النمو. وتحرص "كانون على إثراء حياة المجتمعات والأعمال التجارية من خلال الابتكار في مجالات التصوير بدءاً من الكاميرات إلى الطابعات التجارية، مروراً بالاستشارات التجارية ووصولاً إلى تقنيات التصوير لأغراض الرعاية الصحية.

وتعمل "كانون" انطلاقاً من فلسفتها "كيوسي" (Kyosei) والتي تعني باليابانية "العيش والعمل معاً من أجل المصلحة العامة". وعبر أسواق منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تسعى "كانون أوروبا" إلى تحقيق نمو مستدام لأعمالها التجارية، مع التركيز على تقليل أثرها البيئي ودعم العملاء في تقليل تأثيرهم على البيئة وذلك باستخدام منتجات وحلول وخدمات كانون.

وتحرص "كانون" على الاستثمار في البحث والتطوير ضماناً لتوفير حلول ومنتجات والخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات العملاء الإبداعية. وبدءاً من المصورين المبتدئين ووصولاً إلى شركات الطباعة الاحترافية، ستتيح حلول ومنتجات "كانون" لكافة العملاء تحقيق شغفهم الشخصي بالصورة. لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول "كانون الشرق الأوسط"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.canon-me.com