مؤسسة الرياضات الإلكترونية تطلق باقات التذاكر الخاصة بجميع البطولات الـ 25 وتوفّر باقات الحجز المبكر قبيل انطلاق البطولة

الرياض/باريس, 1 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤسسة الرياضات الإلكترونية عن اعتماد https://www.viparis.com/en/our-venues/paris-expo-porte-de-versailles-en"مركز معارض بورت دو فرساي" (Paris Expo Porte de Versailles) في باريس مقراً رسمياً لاستضافة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، الحدث الأكبر عالمياً للرياضات والألعاب الإلكترونية، والمقرّر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس من 6 يوليو إلى 23 أغسطس القادم.

كما أعلنت المؤسسة عن إطلاق باقات تذاكر البطولة عبر الموقع الإلكتروني https://esportsworldcup.com/ar/tickets .

مركز معارض بورت دو فرساي في باريس يحتضن منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 (PRNewsfoto/Esports World Cup)

ويقع "مركز معارض بورت دو فرساي" في قلب العاصمة الفرنسية، وسيحتضن البطولات الـ 25 وعمليات البث والفعاليات الجماهيرية والترفيهية المصاحبة للبطولة. وقد وقع الاختيار على المقر المرموق لكونه يتمتع ببنية تحتية متقدّمة عالمية المستوى وسجل حافل باستضافة أهم الأحداث الرياضية الكبرى، إذ يُعد موطناً لأسبوع ألعاب باريس منذ عام 2010، كما استضاف بطولة TFT المفتوحة لعام 2025، وشكّل أكبر وجهة للمنافسات خلال دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024.

وتستقطب بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 أكثر من 2,000 لاعب يمثلون أكثر من 200 نادٍ وما يزيد على 100 دولة، للمنافسة على مجموع جوائز قياسية يصل إلى 75 مليون دولار أمريكي. وتمتد البطولة على مدار سبعة أسابيع وتضم أقوى المنافسات العالمية في مختلف فئات الألعاب، بما في ذلك ألعاب التصويب (FPS)، والألعاب الاستراتيجية، والألعاب الرياضية، وألعاب ساحة المعارك الجماعية الافتراضية (MOBA)، والباتل رويال، وألعاب القتال، والسباقات، والشطرنج.

وتتنوّع خيارات باقات التذاكر لتناسب جميع المتطلبات، بما في ذلك عدد محدود من تذاكر الحجز المبكر:

● التذكرة الأساسية: تتيح حضور جميع أيام المنافسات لبطولة واحدة، بما يشمل مرحلة المجموعات ونهائيات البطولة والتي تقام في نهاية الاسبوع، مع توفير مقاعد الفئة الفضية لبعض البطولات المختارة.

● التذكرة المميزة: توفر ميزة "الدخول السريع" إلى جميع منافسات البطولة، بما في ذلك مرحلة المجموعات، بالإضافة إلى حقيبة هدايا حصرية "بإصدار محدود" ومقاعد الفئة الذهبية لبعض البطولات المختارة.

● التذكرة اليومية الأساسية: تتيح حضور يوم واحد من المنافسات لبطولة واحدة، مع خيارات متعددة للمقاعد في بعض البطولات المختارة.

● فئات المقاعد للنهائيات: سيتم تقسيم مناطق الجلوس للمباريات النهائية لبطولات مختارة وتحديداً في بطولة فالورانت، وليغ أوف ليجيندز، وروكيت ليغ، وكاونتر سترايك 2 إلى ثلاث فئات: ذهبية وفضية وبرونزية.

تضم حقيبة الهدايا الحصرية والمخصصة لأصحاب التذاكر المميّزة مقتنيات ذات إصدار محدود تشمل: عملة تذكارية خاصة بالبطولة، وحقيبة، وقميصاً خاصاً بالبطولة.

وفيما يلي جدول مواعيد المنافسات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026:

الأسبوع الأول:

● فالورانت: 9 - 12 يوليو

● التصفيات الإقصائية للمرحلة الأولى لبطولة أبيكس ليجندز: 7 - 11 يوليو

● دوتا 2: 7 - 12 يوليو

● فاتل فيوري: 8 - 11 يوليو

الأسبوع الثاني:

● ليغ أوف ليجيندز: 15 - 19 يوليو

● فري فاير: 15 - 18 يوليو

● دوتا 2: 14 - 19 يوليو

● موبايل ليجندز: بانغ بانغ وومنز إنفيتيشينال (إم دبليو آي) للسيدات، 14 - 18 يوليو

الأسبوع الثالث:

● بطولة العالم إف سي برو: 22 - 26 يوليو

● ببجي باتل جراوندز: 21 - 26 يوليو

● كأس منتصف الموسم للعبة موبايل ليجيندز: بانغ بانغ: 22 - 26 يوليو

● تيم فايت تاكتيكس: 21 - 25 يوليو

الأسبوع الرابع:

● بطولة منتصف الموسم الكبرى للعبة أوفرواتش 2، 29 يوليو - 2 أغسطس

● البطولة الكبرى لكول أوف ديوتي: وورزون لسلسلة Resurgence ـ 30 يوليو - 2 أغسطس

● كأس منتصف الموسم للعبة موبايل ليجيندز: بانغ بانغ: 29 يوليو - 1 أغسطس

● ستريت فايتر 6: 29 يوليو - 1 أغسطس

الأسبوع الخامس:

● كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7: 5 - 9 أغسطس

● كأس العالم للعبة ببجي موبايل (الأسبوع الأول): 6 - 9 أغسطس

● كأس العالم أونر أوف كينغز: 4 - 8 أغسطس

● تيكين 8: 5 - 8 أغسطس

الأسبوع السادس:

● روكيت ليغ: 12 - 16 أغسطس

● كأس العالم للعبة ببجي موبايل (الأسبوع الثاني): 11 - 16 أغسطس

● رينبو سيكس سيج: 12 - 15 أغسطس

● الشطرنج: 11 - 15 أغسطس

الأسبوع السابع:

● كاونتر سترايك 2: 19 - 23 أغسطس

● بطولة سلسلة النخبة (Elite Series) للعبة فورتنايت ريلود: 19 - 22 أغسطس

● تراكمانيا: 19 - 22 أغسطس

● كروس فاير: 18 - 22 أغسطس

لمزيد من المعلومات حول بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني esportsworldcup.com ومتابعة حساب مؤسسة الرياضات الإلكترونية على منصة لينكدإن.

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حول مؤسسة الرياضات الإلكترونية:

تعدّ مؤسسة الرياضات الإلكترونية الجهة المنظمة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية وبطولة كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية ومؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، وهي مؤسسة عالمية غير ربحية تتخذ من الرياض مقرًا لها وتدعم نمو وازدهار قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية والعالم. تركزّ المؤسسة على تحويل هذا القطاع إلى منظومة متكاملة تلبي تطلعات المجتمع المحلي، ويتحقق هذا من خلال دعم رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة حياة المواطن السعودي عبر توسيع الفرص المهنية والترفيهية، إلى جانب تنويع الاقتصاد الوطني. كما تسعى المؤسسة إلى تعزيز الاستقرار المالي للقطاع واستدامته من خلال دعم اللاعبين والفرق العالمية، وتقديم أفضل التجارب التفاعلية، وتنظيم أكبر الأحداث العالمية للمشجعين، وتوفير فرص متميّزة للشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية وغيره من القطاعات للمشاركة الفعّالة والتعاون المثمر. تستخدم المؤسسة عائداتها الاستثمارية لتطوير وتنمية القطاع عالمياً، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لإطلاق مبادرات متنوّعة تخدم هذا الهدف.

حول بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية:

تُعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الحدث الرياضي الأبرز على روزنامة فعاليات الرياضات الإلكترونية العالمية، وهو حدث سنوي واحتفاليةً عالميةً كبرى تحتفي بالتميّز التنافسي وشغف جماهير الرياضات الإلكترونية. وتتميز البطولة بصيغة فريدة تشمل مختلف الألعاب، تتنافس فيها نخبة أندية الرياضات الإلكترونية العالمية للفوز بأكبر مجموع جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية.

ومع انتقالها هذا العام إلى العاصمة الفرنسيّة باريس في صيف عام 2026، ستجمع بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجدداً مجتمعات الألعاب والرياضات الإلكترونية لتتويج بطل الأندية القادم لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي للبطولة: esportsworldcup.com.

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