"مستشفى دلّه - النخيل" يحصل على اعتماد Global Healthcare Accreditation، مما يعزز التزامه بالتميّز في السفر الطبي

بالم بيتش جاردنز، فلوريدا ، 7 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- يفخر "مستشفى دلّه - النخيل"، وهو مؤسسة رعاية صحية رائدة تقع في قلب الرياض بالمملكة العربية السعودية ، بالإعلان عن اعتماده من قِبل "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (جي إتش إيه)" [Global Healthcare Accreditation (GHA)] لخدمات السفر الطبية. يؤكد هذا الاعتراف المرموق التزام المستشفى الثابت بتقديم الرعاية والخدمات الاستثنائية لكل من المرضى المحليين والدوليين، مع التوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 للتحوّل في مجال الرعاية الصحية.

كجزء من مجموعة "دلّه الصحيّة" ، واحدة من أبرز مجموعات الرعاية الصحية في البلاد ، يدمج "مستشفى دلّه - النخيل" السفر الطبي في استراتيجيته الأساسية ، بهدف ترسيخ مكانته كوجهة رئيسية للمرضى الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية المتخصصة في المنطقة. جعل تكريسه لسلامة المرضى، وتحسين الجودة، والرعاية التي تركز على المرضى هذا الاعتماد من "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" علامة بارزة.

قال الدكتور صلاح راشد الفقيه، كبير المسؤولين الطبيين في شركة "دلّه الصحيّة": "نحن فخورون للغاية بالحصول على اعتماد (هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية)". هذا الاعتراف المرموق لا يؤكد فقط جهودنا المستمرة لتعزيز سلامة المرضى ورعايتهم ، بل يضعنا أيضًا كلاعب رئيسي في سوق السفر الطبي العالمي. يوفر لنا اعتماد "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" إطارًا لتحسين خدماتنا بشكل مستمر للمرضى الدوليين ومقارنة أنفسنا مع الأفضل في العالم. لقد أسفرت عملية الاعتماد الصارمة بالفعل عن رؤى قيّمة ، مما ساعدنا على تحسين عملياتنا ورفع مستوى تجربة المريض بشكل عام. نرى أن هذه خطوة مهمة في رحلتنا لنصبح وجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية الدولية."

شملت عملية اعتماد "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" مراجعة ميدانية شاملة لسياسات المستشفى، وإجراءاته، وبروتوكولات رعاية المرضى ، مع التركيز على التجربة في رحلة مريض السفر الطبي وسلامته. يظهر ختم اعتماد "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" أن "مستشفى دلّه" قد نفذ إجراءات مصممة لتخفيف المخاطر وتعزيز تجربة المريض طوال سلسلة السفر الطبية بأكملها.

شددت "رينيه - ماري ستيفانو"، الرئيس التنفيذي لهيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية ، على أهمية هذا الإنجاز قائلةً: "تهنئ "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" "مستشفى دلّه - النخيل" وقيادته على التزامهم الثابت بالتميّز ورفاهية مرضاهم. أنا معجبة للغاية بتوجّه فريق قيادتهم نحو استراتيجية إقليمية وعالمية؛ تجمع بين أفضل الممارسات والابتكار في الخدمات الصحية السريرية والشراكات الاستراتيجية. يؤكد هذا الاعتماد أن "مستشفى دلّه" ملتزم بالكامل بتعزيز أعلى المعايير الدولية للرعاية للمسافرين الطبيين. من خلال الحصول على اعتماد "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" ، وضع "مستشفى دلّه" معيارًا جديدًا في تقديم خدمات رعاية صحية ممتازة ، مما ساهم في مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة متنامية للسفر الطبي."

وتابعت السيدة "ستيفانو" قائلةً: "إن التزام "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" يتجاوز عملية الاعتماد لمدى أبعد بكثير. فبصفتها شريكًا استراتيجيًا طويل الأجل ، تعمل "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" بشكل وثيق مع جميع عملائها للاعتماد والمصادقة لرفع مستوى تجربة المريض واستراتيجية أعمال السفر الطبية الشاملة باستمرار. يساعد هذا التعاون المستمر مقدمي الرعاية الصحية على تحسين خدماتهم، وتعزيز قدرتهم التنافسية العالمية، والتكيّف مع المشهد المتطور للسفر الطبي."

لزيادة الوعي بأهمية اعتماد "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" في تعزيز السلامة وتجربة المريض، بدأت "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" حملة تسويقية شاملة متعددة اللغات للمستهلكين والمشترين باللغات العربية والإنجليزية والروسية والإسبانية ولغات أخرى. تهدف الحملة إلى تثقيف السوق حول الفوائد الكبيرة لتحديد المستشفيات التي حصلت على اعتماد "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" لبرامج السفر الطبي الخاصة بها ، وبالتالي دعم المنظمات المعتمدة في جذب المرضى الدوليين وتنمية خدمات السفر الطبي الخاصة بهم.

تدعم مبادرات السفر الطبي "لمستشفى دلّه - النخيل" استراتيجيات رفيعة المستوى ، بما في ذلك شراكات الرعاية الصحية العالمية والمشاركة في أحداث السياحة الطبية الرائدة. لا يرفع اعتماد المستشفى من قِبل "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" مكانته في قطاع السفر الطبي فحسب ، بل يعزز أيضًا ظهوره على المستوى العالمي وجاذبيته للمرضى الدوليين.

حول مستشفى دلّه - النخيل:

"مستشفى دلّه - النخيل" هو مزود رعاية صحية بارز مقره في الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ويعمل تحت مجموعة "دلّه الصحيّة". مع التركيز على الرعاية التي تركز على المريض وتقديم الرعاية الصحية ذات الجودة ، يلعب المستشفى دورًا أساسيًا في دعم مبادرات الرعاية الصحية في رؤية المملكة العربية السعودية 2030. يوفر المستشفى مجموعة واسعة من الخدمات الطبية المتخصصة المصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لكل من المرضى المحليين والدوليين.

نبذة عن Global Healthcare Accreditation (GHA):

في "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" ، نحن أكثر من مجرّد هيئة اعتماد، فنحن شركاء استراتيجيون ملتزمون بتعزيز تجارب المرضى وممارسات الرعاية الصحية العالمية. تضمن خبرتنا، المستمدة من وكالات الاعتماد الرائدة، وروّاد مجال الرعاية الصحية، والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في صناعة السفر العلاجي، تقديم حلول مصممة خصيصًا للحكومات، ومقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من الأطراف المعنية في هذا المجال في جميع أنحاء العالم. فمن خلال خدمات الاعتماد، والمصادقة، والتدريب، والتطوير والتحسين، والاستشارات، تعزز "هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية" الشفافية، والرعاية المركِّزة على المريض، والتحسين المستمر.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1705658/Global_Healthcare_Accreditation.jpg