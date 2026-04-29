مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال يحصل على اعتماد هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية، ما يعزز القدرة التنافسية العالمية في خدمات المرضى الدوليين

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 29 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- حصل مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال على اعتماد هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (جي إتش إيه) لخدمات السفر الطبية، وذلك عن خدمات العيادات الخارجية وخدمات الجراحة الإشعاعية المتقدمة، في إنجاز يمثّل محطة مهمة في استراتيجية المستشفى لتوسيع نطاق خدمات عالية الجودة للمرضى الدوليين، مع ترسيخ رسالته المتمثلة في تقديم رعاية عالمية المستوى لعلاج السرطان مجانًا للأطفال في مصر. يعكس هذا الاعتماد التزام مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بتقديم رعاية آمنة ومتمحورة حول المرضى ومتسمة بالكفاءة الثقافية للمسافرين للعلاج، كما يعزز مكانته بوصفه من أكثر مؤسسات الرعاية الصحية احترامًا في المنطقة والتزامًا برسالتها.

وقال الدكتور Sherif Abouelnaga، الرئيس التنفيذي لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال: «إن تقديم خدمات سريرية للبالغين في العيادات الخارجية، مثل العلاج بالبروتونات، والسايبر نايف، والتصوير المتقدم، والعلاج الإشعاعي، يتيح لنا توفير موارد مستدامة من دون التأثير في قدرتنا الأساسية المخصصة للأطفال. وفي الوقت نفسه، يعزز هذا النموذج أنظمتنا السريرية ويدعم رسالتنا المتمثلة في تقديم أعلى مستوى من الرعاية للأطفال. وقد ساعدنا الحصول على اعتماد هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية في مواءمة خدماتنا الدولية مع معايير معترف بها عالميًا، كما يعزز التزامنا بالتميّز، والشفافية، والرعاية المتمحورة حول المرضى».

وقالت Renée-Marie Stephano، الرئيسة التنفيذية لهيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (جي إتش إيه): «يُظهر مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال كيف يمكن للتميّز السريري والالتزام الراسخ بالرسالة أن يجتمعا لإحداث أثر ملموس. من خلال اعتماد جي إتش إيه، أثبت مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال أنه يلبّي أعلى المعايير الدولية للسفر الطبي، بما يعزز الثقة لدى المرضى، وشركات التأمين، والشركاء المُحيلين، ويرفع في الوقت نفسه من حضوره العالمي. إلى جانب الاعتماد، توفر هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية رؤى عملية ومقارنات معيارية عالمية تساعد المؤسسات على تحسين الأداء والمواءمة مع ما يتوقعه السوق على نحو متزايد. يتيح ذلك لمقدمي الخدمات المعتمدين تحسين الأداء التشغيلي، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق نمو مستدام في خدمات المرضى الدوليين».

يُعرف مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال دوليًا بنموذجه الريادي في الرعاية، إذ يقدّم علاجًا متقدمًا للأورام للأطفال دون مقابل، مع الحفاظ على برامج سريرية وبحثية وتعليمية عالمية المستوى. لدعم الاستدامة طويلة الأمد لهذه الرسالة، طوّر المستشفى برنامج السفر الطبي ضمن إطار منظّم يقدّم خدمات متخصصة في العيادات الخارجية وخدمات الجراحة الإشعاعية المتقدمة للبالغين والمرضى الدوليين. يُعاد استثمار الإيرادات المتأتية من هذه الخدمات في توسيع نطاق رعاية الأطفال، وتطوير التقنيات، وتعزيز الأنظمة السريرية المتوائمة مع المعايير العالمية.

في السنوات الأخيرة، واصل مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال توسيع قدراته السريرية، بما في ذلك تطوير وحدة طوارئ جديدة، وزيادة كبيرة في القدرة الاستيعابية لزراعة نخاع العظم، وإدخال تقنيات متقدمة مثل التصوير المقطعي بالإشعاع البوزيتروني (PET CT)، والسايبر نايف، والعلاج الإشعاعي الدقيق. يستعد المستشفى أيضًا لإطلاق أول وحدة للعلاج بالبروتونات في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، بما يعزز قدرته على تقديم علاج موجّه بدقة عالية مع تقليل الآثار الجانبية طويلة الأمد، ولا سيما لمرضى الأطفال. تعكس هذه التطورات استراتيجية أوسع تركز على تحسين النتائج من خلال أنظمة أقوى، وتقنيات متقدمة، ومعايير تشغيلية متوافقة مع المعايير الدولية.

يقيّم اعتماد هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (جي إتش إيه) لخدمات السفر الطبية رحلة المريض الدولي كاملة، بما في ذلك التخطيط قبل الوصول، والرعاية السريرية، ودعم المرضى، وتنسيق خروج المرضى، ومتابعة ما بعد العلاج، كما يقيّم العمليات التشغيلية والتجارية الأساسية مثل الاستراتيجية، والتسويق، والشفافية المالية، وإدارة المخاطر. من خلال استيفاء هذه المعايير، تثبت مؤسسات الرعاية الصحية جاهزيتها لخدمة المرضى الدوليين، وتبني الثقة لدى الشركاء العالميين.

في إطار عملية الاعتماد، خضع مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال لتقييم شامل لخدمات المرضى الدوليين التي يقدمها، بما في ذلك تنسيق الرعاية، والكفاءة الثقافية، والتواصل، وبروتوكولات السلامة، ومراقبة الجودة. يؤكد الاعتماد أن المستشفى يمتلك ما يلزم من أنظمة وانضباط تشغيلي لدعم النمو الدولي مع الحفاظ على معايير مرتفعة للسلامة وتجربة المرضى.

وأضافت السيدة Renée-Marie Stephano: «كما نفخر بإقامة شراكة في مصر مع Healthcare International Group (HCIG)، وهي مؤسسة رائدة في تقديم الاستشارات وتسهيل خدمات الرعاية الصحية، تتمتع بخبرة واسعة في خدمات المرضى الدوليين، وعمليات المستشفيات، وتطوير مشاريع الرعاية الصحية، وتسهيل السياحة الطبية. من خلال هذا التعاون، تعمل هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية وHealthcare International Group (HCIG) معًا لدعم مقدمي الخدمات في تحقيق المعايير الدولية، وتعزيز تجربة المرضى، ودعم الدور المتنامي لمصر بوصفها وجهة عالمية موثوقة للرعاية الصحية».

صُمم برنامج الخدمات الدولية في مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال لتقديم رعاية فعالة وإنسانية للبالغين والمرضى الدوليين الباحثين عن علاجات متخصصة، مع دعم رسالة المستشفى الأوسع. يبرهن نموذج المستشفى لقادة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط والعالم كيف يمكن لاعتماد هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية أن يدعم النمو الاستراتيجي والرعاية المنطلقة من رسالة المستشفى معًا، بما يضمن أن يسهم التوسع في السفر الطبي في تعزيز الجودة، والاستدامة، والثقة.

نبذة عن هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية (جي إتش إيه)

هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية هي مؤسسة معترف بها دوليًا تركز على تحسين الجودة، والسلامة، وتجربة المرضى في مجال السفر الطبي. من خلال خدمات الاعتماد، وإصدار الشهادات، والتدريب، والخدمات الاستشارية، تساعد هيئة الاعتماد العالمي للرعاية الصحية مؤسسات الرعاية الصحية على تعزيز برامج المرضى الدوليين، والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، وبناء الثقة لدى المرضى، وجهات الدفع، والشركاء حول العالم.

