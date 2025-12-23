"مهيل" تختار MRI Software لتشغيل منصات إدارة المرافق من الجيل التالي في جميع أنحاء المملكة

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 23 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ --

مع تغير قطاع "إدارة المرافق" بسرعة نحو التكامل الرقمي ونماذج الخدمة القائمة على البيانات ، أصبح مزودو خدمات إدارة المرافق مطالبين بشكل متزايد ليس فقط بالاستجابة للطلبات التشغيلية ولكن أيضًا التنبؤ بها بدقة. تماشيًا مع هذا التطور ، تستفيد شركة "مهيل" ، واحدة من أبرز مزودي إدارة المرافق المتكاملة في المملكة العربية السعودية ، من الخبرة العالمية لشركة "إم آر آي سوفتوير" في مجال حلول إدارة العقارات والمرافق لتسريع التحول الرقمي وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية.

يضع التعاون "مهيل" في طليعة الابتكار في إدارة المرافق من خلال نشر (MRI Evolution)، وهو حل متكامل "لإدارة المرافق بمساعدة الحاسب الآلي" يوفر رؤية في الوقت الفعلي لأداء الأصول ، وتدفقات عمل الصيانة المؤتمتة، والتخطيط المحسّن لدورة الحياة. ستسمح هذه التحسينات لشركة "مهيل" بتوقع احتياجات العملاء بشكل أكثر فعالية ، وتحسين أوقات الاستجابة ، وتقديم معايير خدمة عالية باستمرار تتماشى مع تركيز (رؤية 2030) على الكفاءة والاستدامة والتمكين الرقمي.

بموجب نهج مرحلي منظم ، سيتم طرح حل إدارة المرافق من "إم آر آي" عبر عمليات "مهيل" ، بدءًا من تحسين إدارة الأصول وتدفقات عمل الصيانة والكفاءة التشغيلية المحسّنة داخل محفظة البيع للأعمال الخاصة بها. وستشهد المراحل اللاحقة تقديم قدرات متقدمة بما في ذلك إدارة الطاقة وإدارة العقارات وعروض البيع للمستهلكين والمراقبة والصيانة التنبؤية في الوقت الحقيقي القائمة على إنترنت الأشياء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنشاء نظام إدارة أصول متكامل بالكامل من الجيل التالي.

من خلال توحيد البيانات التشغيلية من خلال البنية التحتية الرقمية لـ "إم آر آي" ، ستعزز "مهيل" عملية صنع القرار ، وتحسّن كفاءة قوة العمل، وتعزز شفافية الخدمة من خلال لوحات القيادة الشاملة ، والتقارير في الوقت الفعلي ، واستراتيجيات الصيانة الأكثر استباقية. ستدعم المنصة أيضًا "مهيل" في تمديد دورات حياة الأصول وتقليل وقت التوقف وتقديم تحسينات أداء قابلة للقياس على مستوى محفظتها.

وتعليقًا على المشاركة ، قال "محمد عرفان خوخار"، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "مهيل": في جوهره ، يعكس هذا التعاون طموحًا مشتركًا بين "مهيل" و"إم آر آي سوفتوير" لتشكيل مستقبل إدارة المرافق أكثر ذكاءً وأكثر اتصالاً يتماشى مع (رؤية 2030). من خلال الجمع بين الخبرة التشغيلية لشركة "مهيل" والمنظومة العالمية للتكنولوجيا لشركة "إم آر آي" ، فإننا نرفع مستوى جودة الخدمة والشفافية والابتكار الرقمي في قطاع إدارة المرافق الإقليمي. مع تحرك الصناعة نحو الحلول المتكاملة والمدفوعة بالبيانات ، فإن شركة "مهيل" مصممة على قيادة هذا التحول لتزويد العملاء بتجربة لإدارة المرافق جاهزة للمستقبل تكون فعالة ومستدامة ومبنية على التحسين المستمر."

كتب "باتريك غيلاني"، الرئيس التنفيذي لشركة "إم آر آي سوفتوير"، قائلاً:

"يعكس عملنا مع "مهيل" التزام "إم آر آي سوفتوير" بتمكين منظمات إدارة المرافق الرائدة في الشرق الأوسط بالتكنولوجيا التي تدفع إلى تأثير تشغيلي قابل للقياس. طموح "مهيل" وحجم أعمالها وتركيزها على التميّز، كلها عوامل تجعلها رائدة بارزة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع. ستزود حلول "إم آر آي" شركة "مهيل" بمنصة مرنة قائمة على البيانات توفر كفاءة أكبر وشفافية في الخدمة وأداء للأصول على المدى الطويل ، مما يدعم مهمتها في تقديم خدمات إدارة المرافق التي تلبي أعلى المعايير الدولية."

من خلال هذه المبادرة ، ستقدم "إم آر آي" تنفيذًا وتهيئةً وتدريبًا ودعمًا فنيًا مستمرًا لحل إدارة المرافق ، بينما تدفع "مهيل" النشر التشغيلي والتبنّي والابتكار على مستوى عقود إدارة المرافق الخاصة بها. كما يضع البرنامج تركيزًا قويًا على حوكمة البيانات والامتثال لمتطلبات حماية البيانات والأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية ، مما يضمن أن التحول الرقمي لشركة "مهيل" آمن وقابل للتطوير ومتوافق مع المعايير الوطنية.

يعكس هذا التآزر رؤية جريئة ومستقبلية لإعادة تشكيل صناعة إدارة المرافق من خلال التكامل السلس للتكنولوجيا والاستدامة والتميّز التشغيلي. من خلال الجمع بين قوة "مهيل" على أرض الواقع وقيادتها في السوق مع منصة إدارة المرافق المتصلة والمدفوعة بالذكاء من "إم آر آي" ، تطمح الشراكة إلى إعادة تعريف إدارة المرافق المتكاملة الأفضل في فئتها على مستوى بيئات البيع للشركات والبيع للمستهلكين.

حول "مهيل لإدارة المرافق"

"مهيل" هي واحدة من الشركات الرائدة والحائزة على جوائز في مجال "الإدارة المتكاملة للمرافق" في المملكة العربية السعودية ، مدفوعة بمهمة "مساعدة العملاء على إنشاء أماكن أفضل للعمل والعيش". وقد تأسست، كمشروع مشترك بين اثنين من شركات الطاقة ، هما "مجموعة المهيدب" و"عبد اللطيف جميل للأراضي"، بالتوافق مع (رؤية 2030). مع أكثر من أربعة عقود من التراث ، تقدم شركة "مهيل" خدمات إدارة المرافق متكاملة بالكامل مبنية على أساس من الجودة والابتكار والتميّز التشغيلي. تغطي محفظة خدمات شركة "مهيل" خدمات إدارة المرافق الصلبة والناعمة ، والاستشارات الفنية في إدارة المرافق ، وإدارة الطاقة ، ودعم القطاعات الحيوية بما في ذلك القطاع العام والبنية التحتية ، والاستخدام المختلط ، والقطاع الصناعي ، والقطاع البنكي ، والنفط والغاز ، والتجزئة ، والتعليم ، والطيران ، والرعاية الصحية ، والضيافة.

حول MRI Software

"إم آر آي سوفتوير" هي مزود رائد لحلول العقارات وبيانات الصناعة التي تُحدث نقلة نوعية في طريقة الحياة، والعمل واللعب للمجتمعات. تمكّن منصة "إم آر آي" الذكية والمفتوحة المالكين والمشغلين والوكلاء والشاغلين في مؤسسات العقارات التجارية والسكنية من البقاء في طليعة الأسواق ذات وتيرة التغيّر السريعة. كإحدى الشركات الرائدة في صناعة تكنولوجيا العقارات، تخدم "إم آر آي" أكثر من ستة ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم. من خلال الحلول المبتكرة ومنظومة غنية للشركاء ، تمنح "إم آر آي" شركات العقارات الحرية لتحقيق رؤيتها لبناء مجتمعات مزدهرة وأعمال تجارية أقوى. لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة موقع الويب www.mrisoftware.com/ae

