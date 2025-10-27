MRI Software تسرّع نموها في الشرق الأوسط باستثمار إقليمي استراتيجي

الحلول الذكية لإدارة الممتلكات والمرافق من شركة Global PropTech ستدعم الموجة التالية من الابتكار العقاري في المنطقة

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 26 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة "إم آر آي سوفتوير" ( MRI Software )، الرائدة عالميًا في مجال حلول الخدمات العقارية ، عن افتتاح مكتبها الجديد في الرياض ، مما يعزز التزامها تجاه أحد أسرع أسواق العقارات نموًا في العالم. عبر البناء على وجودها الراسخ في دبي منذ عام 2002 ، تخدم "إم آر آي" مئات المشغلين الرائدين في الشرق الأوسط عبر حلول تكنولوجيا مفتوحة ومتصلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لدفع الابتكار ودعم النمو المستقبلي.

وقال "باتريك غيلاني"، الرئيس التنفيذي لشركة "إم آر آي سوفتوير": "الشرق الأوسط هو واحد من أسواق العقارات الأكثر إثارة وطموحًا في العالم". "تتضمن استراتيجية التوسع الإقليمي لدينا الاستثمار في المواهب المحلية التي تفهم تفرّد السوق ، وزيادة حضورنا في الأحداث الرئيسية في الصناعة ، والتعاون بنشاط مع الشركاء الاستراتيجيين. مجتمعةً، تُبرز هذه الجهود استعداد "إم آر آي " لتقديم القيمة والابتكار للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يساعد على تشكيل مستقبل واحدة من أسواق العقارات الأكثر ديناميكية في العالم."

توفر حلول إدارة الممتلكات والمرافق المتكاملة من شركة "إم آر آي" المرونة من خلال منصة مفتوحة ومتصلة ، والتي تتكامل مع الاستثمارات الحالية في حلول تخطيط موارد الشركات والتكنولوجيا ، مما يوفر للعملاء فرصة غير مسبوقة لتوحيد أنظمتهم المتنوعة في منظومة موحّدة. تسمح حلول التكنولوجيا الذكية التي تقدمها الشركة للعملاء بالوصول إلى البيانات عبر مصادر متعددة ، بما في ذلك أنظمة إدارة العقارات، وإنترنت الأشياء ، وإدارة الطاقة ، وغيرها من التطبيقات ، بالإضافة إلى تقديم رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تدفع إلى اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ، وتحقيق مكاسب في الكفاءة ، وتجربة أفضل للمستأجر.

باعتبارها مزودًا راسخًا في المنطقة ، فإن حلول "إم آر آي" موثوقة بالفعل من قبل المشغلين الرائدين بما في ذلك "انيشيال" و"وستمنستر [إف إم]" ( Westminster FM ). مع منصة مرنة وقابلة للتطوير ، تدعم "إم آر آي" أكثر من 45000 عميل على مستوى العالم ، بما في ذلك الشركات الكبيرة والمجموعات العقارية الصغيرة.

برئاسة "روبرت سترينجر"، الذي يجلب أكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال تكنولوجيا العقارات في الشرق الأوسط ، سيقوم مكتب الرياض التابع لشركة "إم آر آي" بدعم العملاء الجدد والموجودين خلال فترة من التنمية العقارية السريعة في المملكة العربية السعودية وما وراءها.

قال "روبرت سترينجر"، المدير الإداري للشرق الأوسط في "إم آر آي سوفتوير": "يتطلب سوق العقارات في الشرق الأوسط حلولاً ذكية وقابلة للتطوير تتوسع وتتكيف مع تطور القطاع". "توفر "إم آر آي" تقنية مرنة ومتكاملة تمكّن المنظمات في جميع أنحاء المنطقة من تحقيق أهدافها وبناء مكدس تقني مستقبلي يوحّد إدارة الممتلكات والمرافق ، ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ ، ويدفع النمو المستدام".

سيتم عرض حلول "إم آر آي" المفتوحة والمتصلة في أحداث الصناعة الرئيسية في جميع أنحاء المنطقة خلال الأشهر المقبلة:

مؤتمر و معرض "ميفما كونفكس"، 28-30 أكتوبر 2025 ، دبي

سيتي سكيب ، 17-20 نوفمبر 2025 ، السعودية

معرض البيئة العمرانية الذكية ، 23 نوفمبر 2025 ، المملكة العربية السعودية

PropTech Connect ، 4 - 5 فبراير 2026 ، دبي

نبذة عن MRI Software

"إم آر آي سوفتوير" هي مزود رائد لحلول العقارات وبيانات الصناعة التي تُحدث نقلة نوعية في طريقة الحياة، والعمل واللعب للمجتمعات. تمكّن منصة "إم آر آي" الذكية والمفتوحة المالكين والمشغلين والوكلاء والشاغلين في مؤسسات العقارات التجارية والسكنية من البقاء في طليعة الأسواق ذات وتيرة التغيّر السريعة. كإحدى الشركات الرائدة في صناعة تكنولوجيا العقارات، تخدم "إم آر آي" أكثر من ستة ملايين مستخدم في جميع أنحاء العالم. من خلال الحلول المبتكرة ومنظومة غنية للشركاء ، تمنح "إم آر آي" شركات العقارات الحرية لتحقيق رؤيتها لبناء مجتمعات مزدهرة وأعمال تجارية أقوى. لمزيد من المعلومات ، يُرجى زيارة موقع الويب www.mrisoftware.com/ae

