"موتورولا سوليوشنز" تعرض أحدث حلول الفيديو الأمنية خلال "إنترسيك" 2024

منظوماته الشاملة والمتطورة لكاميرات فيديو الأمن الثابتة، أنظمة تحليل البيانات والفيديو وبرامج التحكم في الدخول للمنشأت تساعد على حماية الأشخاص والممتلكات والمواقع

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تشارك "موتورولا سوليوشنز" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: MSI) في المعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة "إنترسيك" 2024 والذي يقام خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستعرض الشركة مجموعة من حلولها المبتكرة لتقنيات المراقبة الذكية بالفيديو، إجراء عمليات التحليل، التحكم في الدخول عن بعد، قدرات الإنذار المبتكر، ونظام إدارة الهوية مستخدمي المنشأت. وتعزز هذه الحلول الجديدة قدرات منظومات الأمن والسلامة، حيث توفر طبقات إضافية من المعلومات المهمة، لمساعدة المؤسسات والمواقع على مراقبة ورصد الأحداث اليومية أو حالات الطوارئ وتحليلها والاستجابة لها بشكل أفضل.

Motorola Solutions presents latest in video security at Intersec 2024

وقال بيدرو سيموس، نائب الرئيس لأمن الفيديو والتحكم في المداخل لدى شركة "موتورولا سوليوشنز": "تفرض التحديات الأمنية المزيد من التعقيدات. ولذا، يتوجب أن تتسم الحلول المخصصة للتعامل معها بالبساطة والبديهية. وبناء على ذلك، أخذنا بعين الاعتبار تعزيز عناصر البساطة وأن تتميز هذه الحلول بتصميماتها القابلة للتطور، حتى تتمكن من مواكبة الوتيرة المتسارعة للمتغيرات. كما تتميز هذه الحلول بأنها مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي المصممة بشكل مسؤول لتنبيه موظفي الأمن عند الحاجة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ولفت انتباههم إلى الأحداث الأكثر أهمية."

وتواصل "موتورولا سوليوشنز" تعزيز قدرات حلولها الأمنية الشاملة، سواء من خلال الأبحاث والتطوير أو عمليات الاستحواذ، ومن بين أحدثها صفقة الاستحواذ على شركة IPVideo، التي قدمت مستشعر HALO الذكي، والذي يتكامل بسلاسة مع مجموعة حلول الأمان Avigilon من "موتورولا سوليوشنز"، حيث يقوم HALO بإرسال تنبيهات مباشرة إلى أنظمة إدارة المراقبة بالفيديو من Avigilon عند رصد أوضاع غير طبيعية، مثل سوء جودة الهواء أو وجود ضوضاء غير عادية.

أبرز ما تعرضه "موتورولا سوليوشنز" في "إنترسيك" 2024

تعرض "موتورولا سوليوشنز" مجموعة الحلول الأمنية Avigilon والتي يمكن تثبيتها في موقع العميل أو الاستفادة من قدراتها عبر المنصات السحابية، وهي مصممة للتكيف مع التغيرات السريعة وتطور التهديدات. بالإضافة إلى كاميرات Pelco الأمنية الجديدة التي تعمل بنظام المنصات المفتوحة، والتي يمكن تخصيص وظائفها لتناسب مجموعة واسعة من الاحتياجات الأمنية.

● الحزمة الأمنية Avigilon Unity Video 8 : يعد هذا النظام المدعوم بقدرات الذكاء الاصطناعي المخصص لإدارة عمليات المراقبة بالفيديو هو الأحدث من "موتورولا سوليوشنز" ويوفر لمشغلي الأنظمة الأمنية، إمكانية الإدارة المرنة القائمة على المنصات السحابية. كما يدعم هذا الحل عملية استخدام كاميرات المراقبة الامنية عبر الفيديو من Avigilon طراز H6A وH6X مع ميزة AdaptAI، والتي توفر مجموعة تحليلات متقدمة تتمتع بالقدرة على اكتشاف السلوك غير المعتاد للحشود والإبلاغ عن وجود ضوضاء غير طبيعية، فضلاً عن التمييز بين فئات المركبات.

● الحزمة الأمنية Pelco Elevate : توفر هذه الخدمة الجديدة إمكانية إدارة كاميرات المراقبة من خلال المنصات السحابية والتحليلات المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم لفرق الأمن والصيانة رؤى قيمة لتقليل زمن التوقف عن العمل ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية، كما يمكن ربطها بسهولة بأنظمة إدارة المراقبة بالفيديو المتوافقة مع البروتوكل القياسي ONVIF.

● السلسلة الثامنة المعززة من كاميرات Pelco Spectra: تم تصميم هذه السلسلة الأحدث من مجموعة كاميرات Spectra القادرة على تصوير المشهد العام وتكبير الصورة والتحرك في عدة اتجاهات، لتأمين المساحات الشاسعة، وهي مدعومة بميزات Pelco للتحليل الذكي، كما يمكن تزويدها بناقل صوت مدمج كإضافة اختيارية، وهي قادرة على إجراء عمليات التتبع التلقائي لمساعدة الطواقم الأمنية على تحديد التهديدات وتحليل الأحداث آلياً.

يمكن زيارة "موتورولا سوليوشنز" في معرض "إنترسيك" 2024 في جناحها رقم SA-C11 وجناح IPVideo رقم S1-I20 في مركز دبي التجاري العالمي.

حول موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions)

تقدم موتورولا سوليوشنز (Motorola Solutions) حلولاً أكثر أمانًا. نبني التقنيات ونربطها للمساعدة في حماية الأشخاص والممتلكات والأماكن. وتتيح حلولنا التعاون بين وكالات ومؤسسات السلامة العامة، وهو أمر بالغ الأهمية لاتباع نهج استباقي للسلامة والأمن. تعرف على المزيد حول كيفية تقديمنا للحلول من أجل مجتمعات ومدارس ومستشفيات وشركات أكثر أمانًا - أكثر أمانًا في كل مكان - من خلال هذا الرابط. www.MotorolaSolutions.com

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