"مونتران" توسع حضورها العالمي بافتتاح مكتب جديد في دبي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "مونتران" (Montran) اليوم عن افتتاح مكتبها الإقليمي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في دبي. وتعتبر مونتران الشركة الرائدة عالمياً في مجال البنية التحتية المالية وحلول الدفع. يعكس هذا التوسع الاستراتيجي النمو العالمي المستمر لشركة مونتران والتزامها الطويل الأجل بتمكين الأنظمة المالية من خلال الابتكار والصلابة والقابلية للتشغيل البيني.

سيكون مكتب دبي مركزاً إقليمياً لشركة مونتران لمشاريع البنية التحتية والشراكات مع العملاء عبر دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) والمنطقة الأوسع من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيستفيد المكتب من موقعه الاستراتيجي في أحد أكثر المراكز المالية حيويةً في العالم ليدعم البنوك المركزية والمؤسسات المالية والبنى التحتية السوقية بمجموعة حلول مونتران الشاملة، بما يشمل أنظمة المدفوعات الفورية (IPS)، والتسوية الإجمالية الآنية (RTGS)، ومنصة ما بعد التداول (PTP)، وإدارة الحسابات الافتراضية (VAM).

وتعليقاً على ذلك، قال Alexander Esca، الرئيس التنفيذي لـ مونتران: "يمثل افتتاح مكتبنا في دبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر من مجرد توسع جغرافي، بل يعكس هدفنا في توحيد العالم مالياً. أقمنا شراكات عميقة مع المؤسسات المالية في المنطقة منذ عقود. من خلال وجودنا المحلي المتخصص، نعزز قدرتنا على دعم مبادرات التحول الرقمي لعملائنا وتوفير البنى التحتية لاقتصادات شاملة وآنية."

يستند المكتب الجديد إلى الوجود العالمي الواسع لشركة مونتران عبر أفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين، متوافقاً مع نموذج التشغيل الموزع للشركة ومنهجها الموجه نحو العميل. مع وجود فريق يعمل فعلاً على مشاريع إقليمية عبر دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا والشام، سيتيح مكتب دبي نشراً أسرع للحلول وتعاوناً أقرب مع الشركاء والجهات التنظيمية بفضل الخبرة المحلية المتاحة.

وقال Matt Walsh، المدير العام لـمونتران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يشهد الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التحديث المالي. من المدفوعات الفورية إلى تحديث أسواق المال، سيلعب مركزنا في دبي دوراً محورياً في مساعدة المؤسسات على الانتقال نحو الجيل التالي من الأنظمة المالية الآمنة والفعالة والقابلة للتشغيل البيني."

نُبذة عن مونتران (Montran)

"مونتران" هي الشركة الرائدة في مجال حلول البنية التحتية للدفع وأسواق رأس المال، حيث تخدم المؤسسات المالية الرائدة في العالم مع تواجد المنشآت والعمليات الحيوية في أكثر من 90 دولة. يمكنكم اكتشاف المزيد على موقع الويب www.montran.com.