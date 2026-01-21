Montran étend sa présence mondiale grâce à l'ouverture d'un nouveau bureau à Dubaï pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 22 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Montran, le leader mondial de l'infrastructure financière et des solutions de paiement, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau bureau régional Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), qui est basé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette expansion souligne la croissance mondiale continue de Montran et son engagement à long terme en faveur de l'autonomisation des écosystèmes financiers grâce à l'innovation, la résilience et l'interopérabilité.

Le bureau de Dubaï sera le centre régional de Montran pour les projets d'infrastructure et les partenariats établis avec les clients au sein du Gulf Cooperation Council (GCC) (Conseil de coopération du Golfe) et de la région MENA au sens large. Stratégiquement situé dans l'un des centres financiers les plus dynamiques au monde, le bureau soutiendra les banques centrales, les institutions financières et les infrastructures de marché avec la gamme complète de solutions de Montran, notamment les systèmes de paiements instantanés (IPS), le système de règlement brut en temps réel (RTGS), la plateforme post-négociation (PTP) et la gestion des comptes virtuels (VAM).

« L'ouverture de notre bureau MENA à Dubaï représente plus qu'une croissance géographique, elle reflète notre objectif d'unifier le monde sur le plan financier », déclare Alexander Esca, président-directeur général de Montran. « Nous avons établi des partenariats de confiance avec les institutions financières dans toute la région depuis des décennies. Avec une présence locale dédiée, nous renforçons notre capacité à soutenir les initiatives de transformation numérique des clients et à fournir des infrastructures pour des économies inclusives et en temps réel. »

Ce nouveau bureau s'appuie sur la présence étendue de Montran en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique et s'aligne sur le modèle opérationnel distribué et l'approche centrée sur le client de l'entreprise. Disposant d'équipes déjà engagées dans des projets régionaux à travers le CCG, l'Afrique du Nord et le Levant, le bureau de Dubaï permettra un déploiement plus rapide, une expertise locale et une collaboration plus étroite avec les partenaires et les régulateurs.

« Le Moyen-Orient entre dans une nouvelle phase de modernisation financière », avance Matt Walsh, directeur général de Montran MENA. « Des paiements instantanés à la modernisation des marchés de capitaux, notre centre de Dubaï contribuera à aider les institutions à passer à la nouvelle génération de systèmes financiers interopérables, sûrs et efficaces. »

À propos de Montran

Montran est le principal fournisseur de solutions d'infrastructure de paiement et de marché des capitaux, au service des plus grands établissements financiers du monde, avec des installations et des opérations présentes dans plus de 90 pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.montran.com.