"نجوم العلوم" يتوِّج الفائز بالموسم السادس عشر

يامان طيّار يحصد لقب أفضل مبتكر عربي في البرنامج الترفيهي والتعليمي التابع لمؤسسة قطر

الدوحة، قطر, 20 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- اختُتِم الموسم السادس عشر من "نجوم العلوم"، البرنامج الرائد في تعزيز الابتكار لدى الشباب العربي، والتابع لمؤسسة قطر، بتتويج المتسابق يامان طيّار من سوريا، بلقب أفضل مبتكر عربي، وذلك عقب مداولات بين أعضاء لجنة التحكيم وحصر نتائج تصويت الجمهور عبر الإنترنت، حيث أُعلن فوزه باللقب والحصول على جائزة البرنامج الكبرى.

الفائز بالمركز الأول في الموسم السادس عشر من "نجوم العلوم"، يمان طيار من سوريا عن ابتكاره "جينو"، خلاط موائع دقيقة لتصنيع الجسيمات الدهنية النانوية. الفائز السوري يمان طيار (يسار) عند تتويجه بجائزة أفضل مبتكر عربي في الموسم السادس عشر من "نجوم العلوم" مان طيار يعرض ابتكاره "جينو" لخلط الموائع الجزيئية على لجنة التحكيم

أعلن خالد الجميلي، مقدم برنامج "نجوم العلوم"، عن فوز ابتكار "جينو" لخلط الموائع الجزيئية، وانتاج جسيمات نانوية دهنية وفاز ابتكار يمان طيار بإجماع كلا من أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور نظراً لإمكانياته الهائلة في نقل العلاج الجيني بطريقة سهلة ومبسطة. وعن تتويجه باللقب، يعلق طيّار قائلاً:

"لم أكن لأصل إلى هنا، لولا برنامج "نجوم العلوم" لمؤسسة قطر، فقد أتاح لي دعمًا هائلاً ساعدني على الوصول في غضون ثلاثة أشهر إلى ما يستغرق الوصول إليه عامًا كاملًا. ممتن حقًا لنجاحي في تطوير ابتكار متكامل، جاهز للخضوع إلى الاختبار الميداني. إن حصولي على مصادقة الخبراء في هذا المجال يجعل فوزي أكثر قوة وأهمية. هذه هي بداية رحلة حافلة بالابتكارات. أتوجه بالشكر لكل من دعمني للوصول إلى هذه المرحلة، على وعد بتحقيق مزيدًا من الإنجازات."

حصد هيثم يحياوي من تونس المركز الثاني، عن ابتكاره تطبيق "نيوروفوكس". يعمد التطبيق إلى الكشف المبكر عن مرض الزهايمر، عبر تحليل السمات اللغوية والصوتية لتسجيلات الشخص المصاب، اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يعلق د. جاك لاو، رئيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، قائلاً: "فخور بالمتنافسين، الذين نجحوا في الوصول إلى نهائيات المسابقة، لتفانيهم في طرح ابتكاراتهم الرائدة، التي شهدها هذا الموسم، والتي لا تلقى الضوء على الإمكانات اللامحدودة للعلوم والتكنولوجيا فحسب، بل تعد أيضاً بمثابة شاهد على موهبة ورؤية شباب المخترعين في منطقتنا. لقد ألهمتنا مسيرتهم في "نجوم العلوم". نحن في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، نؤمن بتمكين العقول اللامعة، لكي يصبحوا قادة ومخترعين، قادرين على تشكيل مستقبل واعد، يسوده الابتكار، ليخدم كافة أطياف مجتمعنا."

إذا كنت تطمح إلى الحصول على لقب أفضل مبتكر عربي، لا تدع الفرصة تفوتك وسارع بتقديم طلب المشاركة في الموسم السابع عشر من برنامج "نجوم العلوم" قبل الموعد النهائي، 31 ديسمبر 2024، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.starsofscience.info.

نبذة عن برنامج " نجوم العلوم":

على مدى 16 عامًا من النجاح، عزّز "نجوم العلوم" - وهو برنامج رائد في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر التي تندرج في إطار تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي – مكانته على رأس البرامج التي تروم تمكين المبتكرين من مختلف البلدان العربية من تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول ملموسة، بما يرسي ثقافة الابتكار بين أوساط الشباب العربي. فعلى مدى مساره التي انطلق منذ عام 2009، أسهم البرنامج في تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس وأساليب حياتهم، وكذلك في تطوير فرص اقتصادية لأفراد مجتمعاتهم وتعزيز التنمية المستدامة.

يقوم المتسابقون على مدار إثني عشر أسبوعًا بتطوير وعرض حلولهم عبر تجارب علمية، ضمن مساحة ابتكار مشتركة، مع الأخذ بعين الاعتبار السرعة في التنفيذ والاستفادة من الإرشاد والدعم الذي يقدمه فريق من المهندسين ذوي الخبرة ومطوري المنتجات.

في كل أسبوع، تقوم لجنة من الخبراء بتقييم وانتقاء مشاريع المبتكرين الواعدين ونماذجهم الأولية من خلال جولات الاختبار، ليتم في نهاية المطاف الإبقاء على ثلاثة مرشحين من أجل التنافس على اللقب والجائزة الكبرى. تعتمد التصفيات على مداولات لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت لتحديد الفائزين بالمركز الأول والثاني في كل موسم.

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