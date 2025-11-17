"نجوم العلوم" تحتفي بمسيرة سبعة عشر موسمًا ألهمت المبتكرين وأسهمت في دفع آفاق الابتكار العلمي في المنطقة

الدوحة، قطر, 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ --

على مدار سبعة عشر موسمًا، شهد برنامج "نجوم العلوم"، الذي تستضيفه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، تطورًا نوعيًا، ليتحوّل من برنامج تلفزيوني إلى حركة إبداعية وعلمية مؤثرة. وبصفته برنامج الابتكار الرائد في العالم العربي وملهِم الجيل الجديد من المبتكرين، فقد تجاوز موسمه السابع عشر حدود الاستوديو، محققًا حضورًا إعلاميًا واسعًا، حيث تصدّر عناوين الصحف والأخبار 1924 مرة خلال شهر واحد فقط.

اجتمع خريجو "نجوم العلوم" أمام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث انطلقت مسيرة البرنامج. على مدى 17 موسمًا ومن 18 دولة عربية، يواصل المبتكرون تجسيد إرث البرنامج وتأثيره في بناء جيل يقود المستقبل العلمي في العالم العربي. في دورها كعضو دائم في لجنة تحكيم الموسم السابع عشر، لم تكتفِ الدكتورة بثينة علي الملا بتقييم المشاريع فحسب، بل قدّمت التوجيه والدعم، في تجسيدٍ لرسالة البرنامج الأوسع في تحويل الأفكار إلى واقع من خلال الشغف والعمل الجماعي. بصفته مقدم برنامج "نجوم العلوم" منذ سنوات، يواصل خالد الجميلي تسليط الضوء على العقول اللامعة في المنطقة، موصلًا الجمهور بابتكارات تعكس تطوّر المشهد العلمي في العالم العربي.

يجسّد الدكتور العيد دردابو من الجزائر، الفائز بالموسم السابع عشر، إرث "نجوم العلوم" من خلال ابتكاره " ViDa "، وهو نظام ساعة ذكية يقدّر مستويات فيتامين (د) في الجسم ويسهم في الوقاية من اضطرابات الصحة النفسية. وقد نال ابتكاره أغلبية تصويت الجمهور وإعجاب لجنة التحكيم لتميّزه في دمج التكنولوجيا الحيوية بمجال الصحة النفسية.

وعن مشاركته، يعلّق دردابو: "لقد كان لبرنامج "نجوم العلوم" أثرٌ بالغ على مسيرتي، حيث دعم طموحي في تحويل الألم إلى أمل، والفكرة إلى واقع. حظيت بفرصة مشاركة صوتي وقصتي، وإلهام المبتكرين الشباب، وتطوير نموذج أولي قادر على المنافسة بأعلى المعايير العلمية.". وتقديرًا لهذا الإنجاز، حصل دردابو عقب فوزه على وسام استحقاق الوزارة، تكريمًا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر.

على امتداد العالم العربي، نجح 175 خريجًا من 18 دولة في تطوير ابتكارات شملت مجالات التكنولوجيا الصحية، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والتعليم. ومن بين أبرز المتسابقين يأتي كلا من:

• زياد سنكري، من لبنان، الفائز بالمركز الثاني في الموسم الثالث. حظي سنكري بتكريم من الرئيس أوباما في البيت الأبيض عام 2015 نظير ابتكاره تقنية متقدمة لمراقبة نشاط القلب لدى المرضى، وفي عام 2025 تكلل نجاحه باستحواذ منصة " CardioOne " على شركته الناشئة " CardioDiagnostics ".

• الدكتور محمد الحوسني، من قطر، الفائز بالمركز الأول في الموسم السادس. يشغل حاليًا منصب مدير الأبحاث والسياسات في مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وقد أطلق أول عيادة لإدارة الملكية الفكرية في المنطقة عام 2025.

• الدكتور حسن البلوي، من المملكة العربية السعودية، الفائز بالمركز الثالث في الموسم السابع ومؤسس شركة " WakeCap " التي أصبحت شركة عالمية تقيم ب 200 مليون دولار أمريكي.

• الدكتورة نور مجبور، من سوريا، الفائزة بالمركز الثاني في الموسم العاشر، شاركت بمشروع " QABY " للتشخيص المبكر لمرض باركنسون، وانضمت لاحقًا إلى كلية لندن الجامعية كباحثة، ثم إلى شركة أسترازينيكا العالمية.

وعن الأثر المستدام للبرنامج، علّقت الدكتورة بثينة علي الملا، طبيبة النساء والتوليد القطرية وعضو لجنة تحكيم الموسم السابع عشر:

"أسرتني الروح الجماعية للمتسابقين، المفعمة بالمثابرة والإصرار، إلى جانب دعم وتوجيه المرشدين، واحترافية وشغف فريق الإنتاج."

منذ انطلاقه في عام 2009، أثمر برنامج "نجوم العلوم" عن إطلاق 55 مشروعًا مبتكرًا، وتعاون مع مئات المؤسسات التعليمية، ليلهم آلاف الطلاب لعرض أفكارهم. واليوم، يواصل خريجيه توجيه المتسابقين الجدد، مما يعزّز استدامة دورة الابتكار العلمي. إن إرث "نجوم العلوم" لا يُقاس بعدد حلقاته، بل بدوره في إحداث تحول جذري في حياة المجتمعات، وإلهام المؤسسات العلمية والبحثية، وتعزيز التفوق العلمي العربي.

شاهدوا حلقات الموسم السابع عشر من برنامج " نجوم العلوم " على حسابنا على منصة يوتيوب.

نبذة عن برنامج "نجوم العلوم"

على مدار 17 عامًا، نجح برنامج "نجوم العلوم" التعليمي الترفيهي، التابع لمؤسسة قطر، في تمكين المبتكرين العرب من تحويل أفكارهم إلى حلول واقعية وفعّالة. وفي مساحة ابتكار مشتركة، وتحت إشراف نخبة من الخبراء، يعمل المتسابقون على مدى 12 أسبوعًا على تطوير واختبار النماذج الأولية لمشاريعهم، التي تخضع أسبوعيًا لتقييم لجنة التحكيم. وتتوالى التصفيات وصولًا إلى الإعلان عن المتأهلين الثلاثة للنهائيات، الذين يتنافسون على الجائزة الكبرى، فيما يُعلَن الفائز بناءً على مداولات اللجنة وتصويت الجمهور.

