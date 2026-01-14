"هاير" تستضيف حدثًا رياضيًا عالميًا متميزًا في المملكة العربية السعودية ، وتحتفي بالابتكار والعاطفة المشتركة

الدمام ، المملكة العربية السعودية, 14 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- تستضيف "مجموعة هاير"، العلامة التجارية الرائدة في منظومات إنترنت الأشياء على مستوى العالم، حدثًا رياضيًا عالميًا في المملكة العربية السعودية من 12 إلى 16 يناير في مدينة الدمام. يبرز الحدث، الذي يتمحور حول موضوع "اللعب مع الأفضل" ، كيفية تعزيز التقنيات المتطورة للاستمتاع بالرياضة مع تعزيز أنماط الحياة المريحة والنشطة للعملاء المحليين.

بصفتها الشريك الرسمي للفرعين المحليين لكل من نادي الهلال السعودي لكرة القدم ونادي ليفربول لكرة القدم، تستعرض "هاير" مجموعة من المنتجات في الفعالية المفاجئة للجماهير في ساحة كورنيش ، الخبر ، الدمام. الزوار مدعوون للمشاركة في الأنشطة الميدانية وعبر الإنترنت، والاستمتاع بتجارب مستوحاة من الرياضة، والاستمتاع بفرص الفوز بمنتجات نادي "الهلال" الحصرية، وجوائز الأجهزة المنزلية، وتذاكر المباراة، والمقتنيات الرسمية للنادي.

ملتزمةً بالكامل بالتواصل الوثيق مع العملاء المحليين ، تستمر "هاير" في تطوير المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات المنطقة على أفضل وجه. استجابةً لاحتياجات الأسر الأصغر سنًا، والطلب المتزايد على متطلبات المعيشة الجيدة ، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية في الشرق الأوسط ، تقدم "هاير" منتجات محددة للمنطقة تعزز مشاهدة الرياضة، والاستمتاع بالألعاب الرقمية، وممارسة الألعاب الرياضية، والاستمتاع بتجارب نمط الحياة الصحي في هذه الفعالية المفاجئة للجماهير المقامة على مساحة 1856 متر مربع؛ حيث:

تضمن مكيفات الهواء أداءً مستقرًا في درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية وتبريدًا سريعًا لمدة 30 ثانية. حتى في حرارة شديدة تصل إلى 55 درجة مئوية، تحتفظ مكيفات هواء "هاير" بقدرة تبريد كاملة بنسبة 100٪ دون أي تنازل. توفر تبريدًا مستمرًا ومستقرًا حتى عند 68 درجة مئوية، ما يسمح بمواجهة ظروف الطقس الصيفي في السعودية في أقسى دوراته. تتيح تكنولوجيا المحول الاحترافية التبريد السريع وتوفير الطاقة والتشغيل الهادئ. ويعكس الضمان لمدة 5 سنوات على جميع الأجزاء ، مع تمديد الضمان لمدة 10 سنوات على حدة الضاغط (الكبّاس)، التزام "هاير" بالجودة.

تدعم الثلاجات الأنظمة الغذائية الصحية باستخدام تقنية "نظام التحكم في الرطوبة" ( HCS ) للمحافظة على الأطعمة طازجة ، ويحتفظ بالفواكه والخضروات لمدة تصل إلى 7 أيام بدون جفاف ، في حين أن تكنولوجيا "التعقيم المضاد للبكتيريا بالتورمالين" ( T•ABT ) تقضي على 99.9٪ من البكتيريا.

تتميز أجهزة تلفزيون الألعاب بمعدلات تحديث عالية تبلغ 120 هرتز للحصول على صور أكثر سلاسة مع الحد الأدنى من الضبابية والتمزق ، مما يجعل المشاهد سريعة الإيقاع واضحة وسلسة. مع تأخر الإدخال المنخفض وأوضاع الألعاب المخصصة ، فإنها توفر تجربة غامرة ومتجاوبة مثالية لألعاب منصات الألعاب والألعاب عالية الأداء. تعمل تقنية Dolby Vision على زيادة جودة الصورة عن طريق ضبط السطوع والتباين واللون بشكل ديناميكي لكل مشهد ، مما يوفر صورًا حية وحقيقية وتجربة مشاهدة تشبه السينما.

تسمح الغسالات ذات القدرة الكبيرة بغسيل أكثر كفاءة من حيث الطاقة وأنظف وأسرع. مدعومةً بتكنولوجيا "المصفوفة القابلة للبرمجة في الموقع للتحكم في محركات النقل المباشر" ( FPA Direct Drive )، توفر غسالات "هاير" أداءً أكثر هدوءًا واستقراراً وتأتي مع ضمان مدى الحياة.

تماشيًا مع "رؤية 2030" السعودية، تنتقل المملكة العربية السعودية من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك والخدمات. التوسع الحضري وبناء المساكن وتحديث أنماط الحياة المنزلية يدفع الطلب على الأجهزة المنزلية. تتبنى "هاير" "رؤية 2030" وتتعاون مع العملاء السعوديين للنمو معًا كأبطال للحياة.

قال "لي دابنغ"، الرئيس التنفيذي لشركة "هاير" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "مع تحول المستهلكين بشكل متزايد من عمليات الشراء الموجّهة نحو المنتجات إلى عمليات الشراء الموجهة نحو التجربة ، فإن ما يميز العلامات التجارية حقًا هو مدى تكامل تقنياتها مع الحياة اليومية". "في "هاير" ، نركز على بناء تقنيات ذكية تفهم المستخدمين حقًا وتدعم الطريقة التي يعيش بها الناس ويتواصلون بها كل يوم".

في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا، حققت "هاير" نموًا مزدوجًا على مدى ثلاث سنوات متتالية ، وتفوق مستمر على مستوى معايير الصناعة من حيث معدل النمو. تعمل شركة "هاير" منذ فترة على تنمية سوق الشرق الأوسط بعمق ، وتجري أبحاثًا متعمقة حول احتياجات المستخدمين الخاصة بالأجهزة المنزلية ، وتبتكر باستمرار لتطوير منتجات مصممة خصيصًا للمنطقة ، مما أدى إلى نجاح كبير.

الابتكار لتلبية الاحتياجات ، والإبداع لإمتاع المستخدمين. احتلت شركة "هاير" المرتبة الأولى في تقرير "حجم البيع بالتجزئة للعلامات التجارية العالمية للأجهزة الرئيسية" الصادر عن شركة "يورومونيتور إنترناشيونال" (Euromonitor International) لمدة 17 عامًا متتالية.

