مجموعة Haier تُضيء بطولة أستراليا المفتوحة: شراكَة محورية تحتفي بالابتكار والتفوُّق

ملبورن، أستراليا، 23 يناير 2025 /PRNewswire/ -- انطلقت بطولة أستراليا المفتوحة AO")")، إحدى أبرز بطولات الـ Grand Slam (البطولات الأربع الكُبرى) للتنس، في مُنتزه ملبورن منذ السادس من يناير. تفتخر مجموعة Haier العالمية الرائدة في الأجهزة المنزلية، والإلكترونيات الاستهلاكية، بالإعلان عن شراكتها، باعتبارها الراعي الرسمي للتلفزيون، والأجهزة المنزلية لكلًا من بطولة أستراليا المفتوحة AO وبطولة التنس الصيفية من عام 2025 إلى عام 2027، ويُمثل هذا التعاوُن أول شراكة لمجموعة Haier مع بطولة أستراليا المفتوحة؛ مما يُشير إلى التزام طويل الأمد بالابتكار، والاستدامة، وتعزيز تجارب المستهلكين.

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Haier وبطولة أستراليا المفتوحة: تطابُق مِثالي للرؤية والقيم

يُجَسد أول دخول لـ Haier في شراكة مع بطولة أستراليا المفتوحة AO قيمًا مُشترَكة تتمثَّل في السعي المُستمر نحو التميُّز، ونهج يُرَكز على المُستهلك، والالتزام بالاستدامة، وتعكس ريادة Haier التكنولوجية في قطاع الأجهزة المنزلية الأداء العالمي، والتجربة المُتطورة التي تُقدمها بطولة أستراليا المفتوحة لملايين المُشَجعين حول العالم، وفي الوقت الذي تقود فيه بطولة أستراليا المفتوحة مُبادَرات الرياضة الخضراء (الصديقة للبيئة) بروحها الصحية، ونمط حياتها النشط، قامت Haier أيضًا بوضع نفسها كمجموعة رائدة في الابتكار البيئي، من خلال تقديم مُنتَجات كفاءة الطاقة التي تُقلل من الأثر البيئي.

وصرّح Li Huagang، نائب الرئيس الأول لمجموعة Haier ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركةHaier Smart Home، قائلًا: "إن هذه الشراكة مع بطولة أستراليا المفتوحة تُعتبَر خطوة حاسمة في جهودنا للعولمة، مما يُظهِر التزامنا بالرياضة والابتكار".

توَسُّع حضور Haier في أستراليا

على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي تتعاون فيها AO مع Haier، إلا أن السوق الأسترالية لطالما لعبت دورًا محوريًا في رحلة Haier للتوسُّع كعلامة تجارية عالمية.

منذ دخول Haier إلى السوق الأسترالية في عام 2002، إلى استحواذها على Fisher & Paykel، التي أصبحت لاحقًا واحدة من أفضل عشرة مراكز أبحاث وتطوير تابعة لـ Haier، وقد حققت Haier تقدُّمًا ملحوظًا في سوق أستراليا، ونيوزيلندا ("سوق ANZ").

يعود مسار النمو المثير للإعجاب لـ Haier في السوق الأسترالي إلى التزامها بتقديم منتجات مُبتكرَة عالية الجودة مُصَممة خصيصًا لتلبية الأذواق المحلية، وقد استجاب السوق الأسترالي بشكل خاص لحلول Haier التكنولوجية المتطورة الموفرة للطاقة التي تُلَبي الاحتياجات المتنوعة للمستهلكين. تُواصِل مجموعة منتجات Haier تطورها وتَجاوُز توقعات المستهلكين، بدءًا من التطوير الشامل لعروض المتاجر في The Good Guys ("TGG")، إلى إطلاق منصة غسالة الصحون H20 الجديدة، والدخول إلى قناة HVN.

استطاعت Haier تحقيق اختراق ملحوظ من خلال إستراتيجيتها ذات العلامتين التجاريتين، وسط المنافسة العالية في السوق الأسترالية؛ حيث وصلت إلى نسبة مبيعات تبلُغ 17%، وحقَّقت المركز الأول في السوق للعلامتين التجاريتين؛ مما يعكس قاعدة مُستهلكين قوية ووعيًا مُتزايدًا بالعلامة التجارية، وفي عام 2024، احتلت Haier المركز الأول في سوق أستراليا ونيوزيلندا ANZ.

توَسُّع Haier الإستراتيجي في أوروبا: رؤية عالمية قيد التنفيذ

إن أداء Haier في سوق أستراليا ونيوزيلندا ما هو إلا صورة مُصَغرة لاستراتيجيتها العالمية للعلامة التجارية.

تضع Haier تركيزًا كبيرًا على الاحتياجات المُتنوعة للمستخدمين في الخارج، والخصائص الفريدة للأسواق الإقليمية من خلال تطبيق استراتيجية 3×1 (البحث والتطوير المحلي، والتصنيع، والتسويق)؛ والتي تُدمج الموارد من المؤسسات عبر مختلف البلدان.

أحد الأمثلة البارزة على ابتكار Haier هو غسالة Haier Langjing X11؛ وهي سلسلة أجهزة عالية الأداء تَجمع بين كفاءة الطاقة المُتفوقة، والتصميم المتطور، وفيما يتعلق بندرة مصادر الطاقة، وارتفاع الأسعار في أوروبا، تم إطلاق X11 بمزايا تكنولوجيا صديقة للبيئة، وقدرات مُحَسنة لتوفير الطاقة؛ مما يُوَفر 50% من استهلاك الطاقة مُقارنةً بمعايير الفئة A الصارمة في أوروبا. وقد أدى نجاح سلسلة X11 إلى جعلها واحدة من خطوط المنتجات الرائدة لمجموعة Haier في أوروبا؛ مما ساهم بشكل كبير في نمو العلامة التجارية في المنطقة.

نجحت مجموعة Haier في ترسيخ نفسها كعلامة تجارية رائدة في العديد من البلدان الأوروبية، وقد نمَت إيرادات مجموعة Haier Europe بنسبة 9.2%، في النصف الأول من عام 2024؛ حيث أصبحت شركة Haier Europe شركة أجهزة سريعة النمو في المنطقة لمدة 8 سنوات متتالية، وعلى الصعيد العالمي، تم تصنيف Haier كأفضل علامة تجارية للأجهزة المنزلية لمدة 16 عامًا مُتتالية وفقًا لتقرير Euromonitor.

المُبادَرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG): التزام Haier ومسابقة أستراليا المفتوحة المُشترَك بالاستدامة

تُسَلط الشراكة بين Haier، وAO الضوء على التزام كلتا المؤسستين بالمسؤولية البيئية، حيث تعمل كلًا من Haier، وAO معًا على دعم مُستقبل أكثر خضرةً للرياضة وأسلوب الحياة، ودفع التغيير الإيجابي للبيئة والمجتمع في جميع أنحاء العالم.

خلال بطولة أستراليا المفتوحة للتنس AO، تستعرض Haier مجموعة من المنتجات الصديقة للبيئة، وتُقَدم للزوار تجربة غامرة تُعَزز أسلوب حياة أكثر خضرةً وصحةً، وتمتد الحياة المُستدامة من البطولة إلى الحياة اليومية.

وفي الوقت نفسه، فقد اعتبَرت Haier دائمًا مُمارَسة مبادئ ESG جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها المؤسَّسية. في 28 نوفمبر 2023، أصبحت شركة Haier Smart Home الشركة الصينية الوحيدة للأجهزة المنزلية التي فازت بشارة مُبادرة "ميثاق الأرض" من SMI. في 18 يناير 2024، تم اختيارها كواحدة من أفضل جهات العمل في المملكة المتحدة، وهي العلامة التجارية الوحيدة للأجهزة المنزلية التي حصلت على هذا التكريم لمدة عامين متتاليين.

وكما أن الرياضة تتجاوز الحدود، فإن رؤية Haier لحياة أفضل لا تعرف حدودًا، حيث تلتزم الشركة بخلق حياة ذكية أفضل للجميع في جميع أنحاء العالم.

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