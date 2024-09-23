"هواوي" تكشف في دورة عام 2024 من معرض "هواوي كونكت" عن حل "نسيج [شينهو] (Xinghe) الذكي" الجديد كليًّا، قاعدة دعم لعصر الذكاء الاصطناعي

Arthur Wang, President of Data Center Network Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a keynote speech

شانغهاي ، 23 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- شهدت دورة عام 2024 من معرض "هواوي كونكت" (HUAWEI CONNECT) ، تجمّع أكثر من 300 من قادة الصناعة، والخبراء، والباحثين لحضور الجلسة الخاصة بشبكات مراكز البيانات التي حملت عنوان "نسيج [شينهو] (Xinghe) الذكي"، قاعدة دعم لعصر الذكاء الاصطناعي". تضمنت الفعالية مناقشات حول التطورات والإنجازات التكنولوجية في مجال شبكات مراكز البيانات. خلال الجلسة ، قدّم "آرثر وانغ"، رئيس "قطاع شبكات مركز البيانات" في "خط منتجات اتصالات البيانات" بشركة هواوي ، حل "نسيج [شينهو] (Xinghe) الذكي" (Xinghe Intelligent Fabric) الذي تمت ترقيته حديثًا. يهدف هذا الحل المتطور إلى إنشاء شبكة مراكز بيانات تتميز بخريطة واحدة للعمليات والصيانة الذكية ، وشبكة واحدة للحوسبة المتنوعة، ومنصة واحدة للتنفيذ المبسّط، مما يوفر بنية تحتية قوية للشبكة لدعم التحوّلات الرقمية والذكية للشركات.

في خطابه الرئيسي ، أبرز "آرثر وانغ" التوجّهات الصاعدة في مجال تطوير شبكات مراكز البيانات. وأكّد أنه في عصر الذكاء الاصطناعي ، تتطلب شبكات مراكز البيانات توفّر "عقلاً عبقريًا" و "عظامًا مرنة". تم تصميم حل "نسيج [شينهو] (Xinghe) الذكي" (Xinghe Intelligent Fabric) الذي تم إطلاقه حديثًا بهدف توفير بنية تحتية قوية للشبكات مصمّمة خصيصًا لعصر الذكاء الاصطناعي ، وتتميّز بما يلي:

• خريطة واحدة للتشغيل والصيانة الذكية: إدارة بدون مخاوف

تتيح خريطة الشبكة الرقمية الحصرية لشركة هواوي إمكانية الاكتشاف السريع للأخطاء بين مراكز البيانات وبين الموردين في غضون دقائق. بالإضافة إلى ذلك ، يسهّل نموذج "نت ماستر" (NetMaster) الكبير للشبكات من عمليات التشغيل والصيانة التي يقودها الذكاء الاصطناعي ، مما يلغي التدخّل اليدوي ويضمن إدارة بدون مخاوف.

• شبكة واحدة للحوسبة المتنوعة: خدمة بدون انقطاع

يدعم حل "نسيج [شينهو] (Xinghe) الذكي" (Xinghe Intelligent Fabric) سيناريوهات التطبيق المختلفة ، بما في ذلك الحوسبة الذكية، والحوسبة ذات الأغراض العامة، والتخزين. تزيد خوارزمية "زيادة حجم موازنة أحمال الشبكات" [Network Scale Load Balancing (NSLB] المبتكرة من معدل إنتاج الشبكات إلى 95٪، وتعزز كفاءة تدريب الذكاء الاصطناعي بأكثر من 10٪. مع إمكانية التبديل السريع الحصرية ثلاثية المستويات التي تحمل اسم "آي ريلايابل" (iReliable) ، يمكن إجراء التبديل في زمن بسيط أقل من ملي ثانية ، مما يضمن خدمة بدون انقطاع.

• منصة واحدة للتنفيذ المبسّط: تهيئة بدون أخطاء

من خلال استخدام التوائم الرقمية للمحاكاة المسبقة للشبكات، والتحقق من التهيئة بعد النشر ، يضمن الحل دقة 100٪ في تغييرات الشبكات. من خلال تسخير إمكانات توحيد خيارات أمن الشبكات، يخلق الذكاء الاصطناعي مصفوفة أمن ذكية لتحليل ملايين السياسات الأمنية ، وتحقيق تهيئة بدون أخطاء.

بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل هواوي التعاون مع شركاء الصناعة لتعزيز الأبحاث والابتكار في مجال شبكات مراكز البيانات ، وتعزيز الترقيات الذكية ، وخلق قيمة أكبر للصناعة.