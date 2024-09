HUAWEI CONNECT 2024 | Huawei dévoile la toute nouvelle solution Xinghe Intelligent Fabric pour alimenter l'ère de l'IA

SHANGHAI, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion du HUAWEI CONNECT 2024, plus de 300 dirigeants d'entreprise, experts et universitaires se sont réunis pour la session sur le réseau des centres de données ayant pour thème « Xinghe Intelligent Fabric pour alimenter l'ère de l'IA ». L'événement a donné lieu à des discussions sur l'évolution et les progrès technologiques des réseaux de centres de données. Au cours de la session, Arthur Wang, président, Data Center Network Domain, Data Communication Product Line, Huawei, a présenté la solution Xinghe Intelligent Fabric récemment mise à jour. Cette solution de pointe vise à établir un réseau de centres de données caractérisé par une carte pour des opérations et une maintenance (O&M) intelligentes, un réseau pour une informatique diversifiée et une plateforme pour un déploiement simplifié, fournissant une infrastructure de réseau robuste pour soutenir les transformations numériques et intelligentes des entreprises.

Arthur Wang, President of Data Center Network Domain, Huawei Data Communication Product Line, delivering a keynote speech

Dans son discours liminaire, Arthur Wang a présenté les nouvelles tendances en matière de développement des réseaux de centres de données. Il a souligné qu'à l'ère de l'IA, les réseaux de centres de données ont besoin à la fois d'un « cerveau brillant » et d'« os solides ». Récemment lancée, la solution Xinghe Intelligent Fabric est conçue pour fournir une infrastructure réseau puissante adaptée à l'ère de l'IA, comprenant :

• Une carte pour des O&M intelligentes : une gestion sans tracas

La carte numérique du réseau, exclusive à Huawei, permet d'identifier en quelques minutes les défaillances entre centres de données et entre fournisseurs. En outre, le grand modèle de réseau NetMaster facilite les O&M pilotées par l'IA, éliminant ainsi les interventions manuelles et garantissant l'absence de préoccupations en matière de gestion.

• Un réseau pour une informatique diversifiée : aucune interruption de service

La solution Xinghe Intelligent Fabric prend en charge divers scénarios d'application, notamment l'informatique intelligente, l'informatique générale et le stockage. L'algorithme innovant NSLB (Network Scale Load Balancing) augmente de 95 % le débit du réseau et accroît l'efficacité de l'apprentissage de l'IA de plus de 10 %. Grâce à iReliable, la capacité exclusive de basculement rapide tri-niveaux, il permet un basculement inférieur à une milliseconde, garantissant ainsi une absence totale d'interruption de service.

• Une plateforme unique pour un déploiement simplifié : zéro erreur de configuration

En utilisant des jumeaux numériques pour simuler les réseaux à l'avance et vérifier les configurations après le déploiement, la solution garantit une précision de 100 % dans les changements de réseau. En exploitant les capacités de convergence réseau-sécurité, l'IA crée une matrice de sécurité intelligente pour analyser des millions de politiques de sécurité, sans aucune erreur de configuration.

À l'avenir, Huawei continuera à collaborer avec ses partenaires industriels pour améliorer la recherche et l'innovation dans les réseaux de centres de données, promouvoir les mises à niveau intelligentes et créer une plus grande valeur pour l'industrie.

