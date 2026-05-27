"وكالة ترويج الاستثمار في قطر" تزور مصنع SUS ENVIRONMENT في مدينة "جياشينغ" لتحويل النفايات إلى طاقة ، وتستكشف فرص التعاون في الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط

جياشينغ، الصين، 26 مايو، 2026 /PRNewswire/ -- في 20 مايو، زار وفد من "وكالة ترويج الاستثمار في قطر" (استثمر قطر) مصنع "ساس إنفايرونمنت" (SUS ENVIRONMENT) الرائد لتحويل النفايات إلى طاقة في مدينة "جياشينغ" (Jiaxing) بمقاطعة "جيجيانغ" (Zhejiang)، كجزء من الجهود الجارية لتعزيز العلاقات مع كبار المستثمرين المؤسسيين الدوليين. وفرت الزيارة منصة قيّمة لكلا الطرفين لاستكشاف أطر التعاون المحتملة. شارك كبار الممثلين في مناقشات واسعة حول الابتكار التكنولوجي، والتميّز التشغيلي، وفرص الأسواق الناشئة ، مما أدى في نهاية المطاف إلى التوصل إلى إجماع واسع على طرق متعددة للتعاون بشأن المستقبل والتنمية المتبادلة.

خلال جولة الموقع الشاملة ، زار أعضاء الوفد مركز المعارض، وممر المعدات، وغرفة التحكم في رافعة النفايات، وغرفة التحكم المركزية ، وكوّنوا فكرة حيّة عن عملية تحويل النفايات إلى طاقة كاملة. لقد شكّلت بيئة العمل النظيفة، والعديمة الرائحة، والمؤتمتة بشكل كبير تحديًا فعالاً للصور النمطية القائمة منذ فترة طويلة حول البنية التحتية لإدارة النفايات. أظهرت مراقبة الانبعاثات في الوقت الفعلي أن الأداء يتوافق باستمرار مع المعايير البيئية الوطنية والدولية الصارمة. وأشار الوفد إلى أن "أداء الأتمتة والانبعاثات هنا يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل" ، مشيدًا بالضوابط البيئية المتقدمة للمنشأة وأنظمة الإدارة المتكاملة الذكية.

تعكس الزيارة التوسع العالمي المتسارع لشركة "ساس إنترناشونال" (SUS International). في مارس ، أكمل مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في مدينة "نونثابوري" (Nonthaburi) في تايلاند بنجاح عملية رفع المعدات الأساسية؛ حيث تم وضع وعاء البخار في مكانه الصحيح بدقة. في أبريل ، اجتاز مشروع ولاية "قشقداريا" لتحويل النفايات إلى طاقة في أوزبكستان اختباره الهيدروستاتيكي في غلاية "الوحدة 1" في المحاولة الأولى. في مايو ، دشّن مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في مدينة "هو تشي منه" في فيتنام عملية رفع غلاية الحرارة المهدورة. كما تعمل الشركة بنشاط على تعزيز التوسع الاستراتيجي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإشراك أصحاب المصلحة الإقليميين لتحديد فرص المشروعات وإنشاء شراكات محلية استجابةً للطلب المتزايد على الإدارة المستدامة للنفايات وحلول الطاقة النظيفة.

نبذة عن SUS ENVIRONMENT

شركة "ساس إنفايرونمنت" هي المزود العالمي الأبرز للخدمات البيئية المتكاملة. اعتبارًا من ديسمبر 2025، أنشأت "ساس إنفايرونمنت" 11 مركزًا إداريًا حول العالم، وتقدم خدمات بيئية وطاقية لأكثر من 100 مليون شخص. وقد استثمرت في أكثر من 90 مصنعًا لتحويل النفايات إلى طاقة (المجمعات الصناعية البيئية منخفضة الكربون) ، وبقدرة معالجة يومية تقارب 120،000 طن من النفايات الصلبة للبلديات. يبلغ توليد الطاقة الخضراء السنوي حوالي 20000 غيغاواط/ساعة.

* بيانات من "شبكة الصرف الصحي البيئي في الصين" وبيانات عامة. النطاق الإحصائي هو مقياس التصميم الكليّ. البيانات اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025.

