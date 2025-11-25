شاركت SUS ENVIRONMENT في ورشة العمل التدريبية الدولية التاسعة لتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة، دعمًا لأهداف تحوّل الطاقة في المملكة العربية السعودية

شنغهاي، 25 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- في الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر 2025، عُقدت بنجاح ورشة العمل التدريبية الدولية التاسعة لتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة في الرياض، المملكة العربية السعودية. ونظمت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية الحدث، واستضافته بشكل مشترك جامعة تشجيانغ وجامعة تشجيانغ للتكنولوجيا، كما شاركت في تنظيمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST)، ومجلس أبحاث وتقنيات تحويل النفايات إلى طاقة (WtERT)، وICCWtE. وجمعت ورشة العمل 24 متدربًا من تسع دول، إلى جانب أكثر من 100 ممثل عن الصناعات والمؤسسات ذات الصلة في الشرق الأوسط.

وهدفت هذه الورشة التدريبية إلى تقديم تقنيات متقدمة لتحويل النفايات إلى طاقة في منطقة الشرق الأوسط، بما يسهم في مساعدة المملكة العربية السعودية على تحقيق أهداف تحوّل الطاقة الواردة في "رؤية المملكة 2030". وقد دُعيت SUS ENVIRONMENT لتقديم محاضرات حول التقنيات والممارسات الصينية المتقدمة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة، بما يوفّر للمملكة، بوصفها قوة تقليدية في مجال الطاقة، مسارات جديدة للتنمية الخضراء.

وبصفتها ممثلة المالك لشركة SUS ENVIRONMENT في الشرق الأوسط، قدّمت خبيرة الطاقة الجديدة العراقية الدكتورة منى الجابري محاضرات متخصصة للمشاركين. واستنادًا إلى مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في بغداد بالعراق كدراسة حالة، استعرضت الدكتورة الجابري التنفيذ الناجح لحلول SUS في مجال تحويل النفايات إلى طاقة في الشرق الأوسط، وأشادت بتقنيات الشركة المتقدمة وابتكاراتها المحلية. وقال رئيس المكتب التمثيلي الإقليمي لشركة SUS ENVIRONMENT في الشرق الأوسط: "نهدف إلى دمج الخبرة الناجحة المتراكمة في الصين مع الاحتياجات الفعلية للمملكة العربية السعودية لتطوير حلول مخصصة لتحويل النفايات إلى طاقة تتناسب مع الظروف المحلية".

ومع انتقال المملكة من اقتصاد تقليدي قائم على النفط إلى مستقبل تتنوّع فيه مصادر الطاقة، يُضخّ زخم أخضر جديد في هذه الأرض العريقة والخصبة. ولخّص رئيس اللجنة المنظمة لورشة العمل التدريبية قائلاً: "إن تحويل النفايات إلى طاقة لا يقتصر على مجرد نقل التكنولوجيا، بل يشمل أيضًا تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري. وسيساعد ذلك المملكة العربية السعودية على التقدّم بثبات أكبر والمضي قُدمًا في مسار تحوّل الطاقة لديها".

نبذة عن SUS ENVIRONMENT

تُعد SUS ENVIRONMENT مزوّدًا عالميًا رائدًا للحلول البيئية المتكاملة.* واعتبارًا من يونيو 2025، أنشأت SUS ENVIRONMENT 11مركزًا للإدارة في مختلف أنحاء العالم، واستثمرت وشيدت 90 مشروعًا لتحويل النفايات إلى طاقة، بقدرة معالجة يومية تقارب 120,000 طن من النفايات الصلبة البلدية، وبقدرة توليد طاقة خضراء سنوية تبلغ نحو 18,000 غيغاواط ساعة (GWh).