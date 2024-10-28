30 ناشطًا شابًا يطلقون مبادرة المساواة بين الجنسين في شرق أفريقيا

نيويورك، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- تعلن منظمة Women Deliver اليوم عن 30 ناشطًا شابًا يقودون حملة من أجل المساواة بين الجنسين في شرق أفريقيا كأول دفعة من برنامج القيادات الناشئة من أجل التغيير.

البرنامج عبارة عن مبادرة مدتها سنتان تمنح للمدافعين الشباب التمويل والموارد والدورات التدريبية والوصول إلى صانعي القرار، بهدف تعزيز جهودهم في مجال الدعوة في المجالات الوطنية والإقليمية والعالمية للنهوض بالاستقلالية الجسدية للمراهقات. ستطلق منظمة Women Deliver البرنامج في مناطق أخرى سنويًا على أساس متجدد.

تقول عضوة المجموعة كلارا بنيامين (24)، من تنزانيا: "من خلال الاتحاد، يمكن للشباب أن يشكلوا صوتا جماعيا قويا ويؤثروا في تغيير السياسات، ويعززوا التضامن العالمي".

يتألف الفوج الأول من برنامج القادة الناشئين من ناشطين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عامًا من بوروندي وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا. سيستمر فوج مجموعة شرق أفريقيا من أكتوبر/تشرين الأول 2024 إلى شتنبر/أيلول 2026.

تقول عضوة المجموعة إيدن أليم (28 عاما)، من إثيوبيا: "لقد حان الوقت الآن للشباب لتوجيه شغفهم والتزامهم نحو الدعوة إلى عالم أفضل حيث يتم فيه الاعتراف باحتياجاتهم وتطلعاتهم وتلبيتها".

تضم منطقة شرق أفريقيا 116.8 مليون شخص دون سن الخامسة والثلاثين من العمر، وهي منطقة مليئة بالإمكانات لمشاركة الشباب في مجالات صنع القرار. ومع ذلك، نظرًا لتزايد المشاعر المعادية للحقوق - لا سيما في المجالات التي تؤثر على المراهقات والنساء والأشخاص المتنوعين جنسياً - تظل الحاجة إلى المناصرة التي تركز وتعتمد على الشباب أمرا بالغ الأهمية. وعلاوة على هذه التحديات، تستمر أزمة المناخ في التسبب في خسائر فادحة، حيث أثرت موجات الجفاف الشديدة في السنوات الأخيرة على الملايين.

تؤمن Women Deliver بأن برنامج القيادات الناشئة سيساعد على تعزيز الشراكات والتضامن مع الشباب في المنطقة، حيث يواصلون النهوض بأهداف المناصرة من أجل مستقبل أكثر مساواة واستدامة في مجتمعاتهم

"من المهم أن نتحد لأننا سنكون قادرين على تغيير القصص لأطفال آخرين وأجيال المستقبل"، كما تقول عضوة المجموعة ميريام مواو (15)، من كينيا.

للاستفسارات الإعلامية: كيم لوفكين، مدير الاتصالات، [email protected]

نبذة عن Women Deliver:

تعتبر Women Deliver منظمة دعوة عالمية تسترشد بنتيجة نهائية واحدة: أن تمارس كل فتاة وامرأة حقوقها في الاستقلالية الجسدية والصحية الكاملة. لمزيد من المعلومات: .www.womendeliver.org

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2384993/Women_Deliver_Logo.jpg