30 jeunes militants lancent une initiative en faveur de l'égalité des sexes en Afrique de l'Est

NEW YORK, 28 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Women Deliver annonce aujourd'hui les 30 jeunes activistes qui luttent pour l'égalité des sexes en Afrique de l'Est, membres de la première cohorte de son Programme « Leaders émergents pour le changement ».

Le programme est une initiative de deux ans qui permet aux jeunes défenseurs de bénéficier de financements, de ressources, de formations et d'accès aux décideurs, afin de renforcer leurs efforts de plaidoyer axés sur la jeunesse dans les espaces nationaux, régionaux et mondiaux pour faire progresser l'autonomie corporelle des adolescentes. Women Deliver lancera le programme dans d'autres régions chaque année, au fur et à mesure.

« En s'unissant, les jeunes peuvent former une voix collective puissante et influencer le changement de politique, en promouvant la solidarité mondiale », déclare Clara Benjamin (24 ans), membre de la cohorte, originaire de Tanzanie.

La première cohorte du Programme « Leaders émergents pour le changement » est composée de militants, âgés de 15 à 29 ans, originaires du Burundi, d'Éthiopie, du Kenya, du Rwanda, de Tanzanie et d'Ouganda. La cohorte de l'Afrique de l'Est se déroulera d'octobre 2024 à septembre 2026.

« Le moment est venu pour les jeunes de canaliser leur passion et leur engagement dans la défense d'un monde meilleur où leurs besoins et leurs aspirations sont reconnus et pris en compte », déclare Eden Alem (28 ans), membre de la cohorte, originaire d'Éthiopie.

Avec 116,8 millions de personnes âgées de moins de 35 ans, l'Afrique de l'Est est une région riche en potentiel pour l'engagement des jeunes dans les espaces de prise de décision. Toutefois, en raison de la montée des sentiments anti-droits - en particulier dans les domaines qui touchent les adolescentes, les femmes et les personnes de sexe différent - la nécessité d'un plaidoyer axé sur les jeunes et basé sur les jeunes reste cruciale. La crise climatique continue de faire payer un lourd tribut à ces défis, avec les graves sécheresses de ces dernières années qui ont touché des millions de personnes.

Women Deliver estime que le programme des leaders émergents contribuera à renforcer les partenariats et la solidarité avec les jeunes de la région, alors qu'ils continuent à faire avancer leurs objectifs de plaidoyer pour un avenir plus égalitaire et durable dans leurs communautés.

« Il est important de s'unir parce que nous pourrons changer l'histoire pour d'autres enfants et les générations futures », déclare Miriam Mwau (15 ans), membre de la cohorte, originaire du Kenya.

