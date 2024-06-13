30 وحدة من شاحنات التعدين بالطاقة الجديدة لشركة XCMG من المقرر أن تُحدث ثورة في عمليات التعدين في أفريقيا

سوزهو، الصين، 13 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- تفتخر شركة XCMG Machinery المسجلة بالرمز ، (SHE:000425 "XCMG")، بالإعلان عن النشر المُرتقب لشاحناتها المبتكرة للتعدين بالطاقة الجديدة، بما في ذلك مجموعة من 30 وحدة XGE105 من شاحنات التعدين الكهربائية في أحد مواقع التعدين الرائدة في جمهورية غينيا، يضم هذا الموقع ما يقرب من ثلاثة مليارات طن من احتياطيات الخام الخاضعة للرقابة والمستنتجة، مع احتمال وصول إجمالي الموارد إلى خمسة مليارات طن.

30 Units of XCMG's Electric Mining Trucks Set to Revolutionize African Mining Operations.

تم تصميم شاحنة التعدين الكهربائية XGE105 من XCMG خصيصًا للظروف القاسية لبيئات التعدين، وهي مجهزة بنظام محرك كهربائي متزامن بمغناطيس دائم خاص بالألغام، ومحاور عالية القوة للخدمة الشاقة، ونظام بطارية عالي المقاومة للصدمات لا يحتاج إلى صيانة، وتُمثل هذه الشاحنات قمة حلول الطاقة الجديدة في الآلات الثقيلة.

وبالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بنظام فعال لاستعادة طاقة الكبح، وهي مزودة بأسطوانات تعليق متغيرة من الزيت/ غاز (النيتروجين) في الأمام ونظام تعليق متوازن معياري في الخلف لتعزيز الاستقرار الجانبي.

تم تشغيل XGE105 في بلدان متعددة، بوحدة واحدة تغطي أكثر من 100000 كيلومتر لكل مركبة وتعمل لأكثر من 1200 يوم دون انقطاع كسجل محدث، وقد خضعت الشاحنات للتحقق الصارم من درجات الحرارة القصوى التي تتراوح بين -40 درجة مئوية إلى +40 درجة مئوية، عبر خطوط العرض المختلفة، مما يثبت القدرة على التكيف التي لا مثيل لها مقارنة بالشاحنات القلابة التقليدية.

تم إرسال هذه الشاحنات الخاصة باستخراج الطاقة الجديدة مؤخرًا من منطقة ميناء لووجينج في شنغهاي، وهي في طريقها إلى إفريقيا، ومن المتوقع وصولها في الثاني والعشرين من يونيو تقريبًا، وقد تعاونت XCMG بشكل وثيق مع سلطات الموانئ، لضمان التخطيط الدقيق في جميع المراحل اللوجستية، نظرًا لعدد الشاحنات وحجمها الكبير، فضلًا عن عمليات الشحن المعقدة التي ينطوي عليها نقلها، وقد وصل فَنيو خدمة XCMG إلى الموقع قبل يوم واحد للإشراف على جميع العمليات والتأكد من أن كل المركبات جاهزة للاستخدام الفوري عند الوصول.

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نبذة عن XCMG Machinery

تأسست XCMG Machinery في عام 1943، ووصلت إلى مكانة بارزة في صناعة الآلات الهندسية، وأصبحت معروفة عالميًا بفضل ميزتها التنافسية ووجودها المؤثر، وفي متابعة مهمة "تمكين مستقبل الصُلب"، تخطت XCMG الحدود التقليدية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك آلات البناء والتعدين ومعدات الصرف الصحي والخدمات المالية والحديثة المبتكرة، مما يقود الصناعة في التنوع والتوسع، وقد وصلت منتجاتها المبتكرة إلى أكثر من 190 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024.