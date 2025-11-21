37 كشكاً من فئة الخمس نجوم في سوق ييوو تحظى بثقة عابرة للحدود الإقليمية

صدر عنYiwu China Commodities City Group
21 نوفمبر, 2025, 20:47 AST
ييوو، الصين، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تُعد مدينة سلع ييوو الصينية في مقاطعة تشجيانغ، والمعروفة باسم «سوبر ماركت العالم»، أكبر سوق جملة للسلع الصغيرة في العالم. ومؤخراً، توصلت ييوو إلى اتفاق للاعتراف الائتماني المتبادل مع كلٍّ من مصر ودبي، يغطي الدفعة الأولى المكوَّنة من 37 كشكاً من فئة الخمس نجوم.
تُسهم هذه الآلية للاعتراف الائتماني المتبادل عبر المناطق في خفض تكاليف المعاملات المؤسسية للعاملين في التجارة الخارجية بصورة كبيرة، وتُسهِّل مواءمة العرض والطلب لتصبح أكثر كفاءة وسلاسة.
قال ممثل عن هيئة المنطقة الحرة الدولية (IFZA) في دبي، الإمارات العربية المتحدة: «عندما تدخل شركة سوقاً جديدة وغير مألوفة للمرة الأولى، لا بد أن تواجه عدداً من العقبات، مثل محدودية قنوات التواصل ومخاطر التجارة غير المعروفة. وتوفر لوحات الأكشاك المصنَّفة ائتمانياً بالنجوم في سوق ييوو حلاً أكثر سهولة وملاءمةً لنا بصفتنا مشترين».
الدفعة الأولى من 37 كشكاً من فئة الخمس نجوم التي حظيت باعتراف مصر ودبي وسوق ييوو
|
السوق
|
رقم الكشك
|
التصنيف الائتماني
|
المستوى النجمي
|
القطاع
|
المنطقة 1، مدينة
التجارة الدولية
|
1892
|
6
|
5
|
ألعاب عامة
|
2644
|
6
|
5
|
ألعاب عامة
|
المنطقة 2، مدينة
التجارة الدولية
|
11363
|
6
|
5
|
حقائب وأمتعة
|
17997
|
6
|
5
|
معدات الاتصالات
|
16387
|
6
|
5
|
أدوات معدنية ومطبخية
|
15367
|
6
|
5
|
إكسسوارات الأدوات المعدنية
|
18130
|
6
|
5
|
معدات الاتصالات
|
17701
|
6
|
5
|
معدات الاتصالات
|
10135
|
6
|
5
|
مظلات
|
11654
|
6
|
5
|
حقائب وأمتعة
|
14896
|
6
|
5
|
إكسسوارات الأدوات المعدنية
|
14975
|
6
|
5
|
إكسسوارات الأدوات المعدنية
|
17025
|
6
|
5
|
أدوات معدنية ومطبخية
|
المنطقة 3، مدينة
التجارة الدولية
|
21928
|
6
|
5
|
أدوات كتابة / منتجات ورقية
|
22117
|
6
|
5
|
أدوات كتابة / منتجات ورقية
|
22224
|
6
|
5
|
أدوات كتابة / منتجات ورقية
|
26552
|
6
|
5
|
العناية بالبشرة والمكياج وأدوات الجمال والعناية بالشعر
وإكسسوارات التجميل
|
24196
|
6
|
5
|
اللوازم المكتبية والدراسية
|
21431
|
6
|
5
|
أدوات كتابة / منتجات ورقية
|
21447
|
6
|
5
|
أدوات كتابة / منتجات ورقية
|
22363
|
6
|
5
|
أدوات كتابة / منتجات ورقية
|
المنطقة 4، مدينة
التجارة الدولية
|
35495
|
6
|
5
|
سلع عامة
|
42149
|
6
|
5
|
خيوط
|
31617
|
6
|
5
|
جوارب
|
42148
|
4
|
5
|
خيوط
|
43997
|
6
|
5
|
أحذية
|
47237
|
6
|
5
|
أوشحة
|
39044
|
6
|
5
|
قبعات
|
35111
|
6
|
5
|
سلع عامة
|
47237
|
6
|
5
|
أوشحة
|
49334
|
6
|
5
|
حمالات صدر وملابس داخلية
|
32303
|
6
|
5
|
جوارب
|
32088
|
6
|
5
|
جوارب
|
سوق هوانغيوان
|
Y1-0840
|
6
|
5
|
جينز / تجارة تجزئة متنوعة
|
Y2-0101
|
6
|
5
|
ملابس رجالية
|
Y1-0402
|
6
|
5
|
جينز / تجارة تجزئة متنوعة
|
سوق مواد
الإنتاج الدولي
|
2F-20423
|
6
|
5
|
—
