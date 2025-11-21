37 كشكاً من فئة الخمس نجوم في سوق ييوو تحظى بثقة عابرة للحدود الإقليمية

ييوو، الصين، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- تُعد مدينة سلع ييوو الصينية في مقاطعة تشجيانغ، والمعروفة باسم «سوبر ماركت العالم»، أكبر سوق جملة للسلع الصغيرة في العالم. ومؤخراً، توصلت ييوو إلى اتفاق للاعتراف الائتماني المتبادل مع كلٍّ من مصر ودبي، يغطي الدفعة الأولى المكوَّنة من 37 كشكاً من فئة الخمس نجوم.

تُسهم هذه الآلية للاعتراف الائتماني المتبادل عبر المناطق في خفض تكاليف المعاملات المؤسسية للعاملين في التجارة الخارجية بصورة كبيرة، وتُسهِّل مواءمة العرض والطلب لتصبح أكثر كفاءة وسلاسة.

قال ممثل عن هيئة المنطقة الحرة الدولية (IFZA) في دبي، الإمارات العربية المتحدة: «عندما تدخل شركة سوقاً جديدة وغير مألوفة للمرة الأولى، لا بد أن تواجه عدداً من العقبات، مثل محدودية قنوات التواصل ومخاطر التجارة غير المعروفة. وتوفر لوحات الأكشاك المصنَّفة ائتمانياً بالنجوم في سوق ييوو حلاً أكثر سهولة وملاءمةً لنا بصفتنا مشترين».

الدفعة الأولى من 37 كشكاً من فئة الخمس نجوم التي حظيت باعتراف مصر ودبي وسوق ييوو