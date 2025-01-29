40 وزير عمل يشاركون في الاجتماع الوزاري ضمن ثاني نسخ المؤتمر الدولي لسوق العمل

8 إجراءات حاسمة تعلن في اجتماع «الطاولة المستديرة» الرياض 29 رجب 1446 هـ الموافق 29 يناير 2025م:

لرياض، المملكة العربية السعودية, 29 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- اختُتمت أعمال الاجتماع الوزاري "الطاولة المستديرة" لوزراء العمل ضمن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل، برأسه معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، صباح اليوم الأربعاء، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة حول العالم، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا،@ والأمريكيتين، إضافة إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو.

GLMC Unveils Global Labor Charter to Tackle Key Workforce Challenges

ورحب معالي الوزير الاجتماع في كلمته الافتتاحية بأصحاب المعالي وزراء العمل في العاصمة الرياض، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى من خلال استضافة المؤتمر إلى أن تصبح مركزًا رئيسيًا لاستشراف مستقبل أسواق العمل وتطويرها عالميًا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المؤتمر يمثل منصة استراتيجية عالمية لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود الدولية وتبادل الخبرات، بهدف صياغة حلول مبتكرة لمواجهة تحديات أسواق العمل وتعزيز استدامتها، خاصة في ظل التحولات التقنية المتسارعة.

وناقش الاجتماع التحديات الملحّة التي تواجه أسواق العمل العالمية، مع التركيز على صياغة حلول مبتكرة ومستدامة لمعالجتها، كما تخلله تبادل للأفكار والخبرات، حيث استعرض الوزراء أبرز الاتجاهات والتحديات الراهنة لسوق العمل، ما أسهم في وضع أسس قوية لرسم استراتيجيات عملية تدعم التحولات المستقبلية وتعزز استدامة أسواق العمل.

واستنادا على مناقشات الاجتماع الوزاري، أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس الاجتماع، عن ثماني إجراءات حاسمة تمثل رؤية شاملة لتعزيز مرونة وشمولية أسواق العمل، لمواجهة التحديات الراهنة مثل بطالة الشباب، التحولات التقنية، وتحقيق استدامة القوى العاملة.

وجاءت الإجراءات الثمانية على النحو التالي: "تعزيز البرامج والمبادرات الداعمة لتسهيل انتقال الشباب من التعليم إلى بيئة العمل - تمكين قوة العمل لمواجهة مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي - زيادة الاستثمار في مبادرات تطوير رأس المال البشري بما في ذلك التدريب وإعادة التدريب - تحسين مرونة سوق العمل للسماح بأشكال مختلفة من العمل بما في ذلك العمل عن بعد والفرص الجزئية - دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تعزيز خلق فرص العمل - استخدام منصات التكنولوجيا والتصنيفات المهارية التي تربط التعليم، الباحثين عن عمل، أصحاب العمل - إنشاء مبادرات لدعم توظيف الفئات المهمشة، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة والعاطلين عن العمل لفترات طويلة - إقامة نظام بيانات سوق عمل شامل لتتبع اتجاهات التوظيف والمهارات والأجور وتركيبة القوى العاملة لدعم التحولات في سوق العمل.

ويشكل الاجتماع الوزاري "الطاولة المستديرة" حدثًا دوليًا رفيع المستوى بحضور نخبة من القادة وصناع القرار في أسواق العمل، إذ يعد منصةً عالميةً إستراتيجية بالغة الأهمية لتبادل الخبرات والرؤى بين ممثلي منظومة العمل من مختلف دول العالم، لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا البطالة وتوظيف الشباب، ومناقشة سبل تطوير السياسات التي تلبي احتياجات أسواق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وتقام النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل "GLMC"، الذي يحمل شعار "مستقبل العمل"، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، على مدى يومين في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض، بمشاركة واسعة من خبراء وقادة عالميين، وحضور ما يزيد عن 5000 مشارك و 200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين لأكثر من 100 دولة.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات المصاحبة مثل: توقيع العديد من الاتفاقيات، والمعرض المصاحب لأهم المنتجات التي نفذتها منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحصلت على جوائز محلية وإقليمية وعالمية، ولقاءات ثنائية تجمع المشاركين من ممثلي القطاع الحكومي والخاص والمنظمات الدولية المهنية لأسواق العمل، وحفل جائزة العمل في نسختها الرابعة، إضافةً إلى أكثر من 50 جلسة حوارية تخصصية تُنظم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب مؤسسة مسك غير الربحية؛ ما يضفي طابعًا دوليًا يعزز أهمية المناقشات ويثري التوصيات الناتجة عنه.

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