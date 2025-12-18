51Talk تنقل أصواتاً شابة إلى منصّة المناخ في الأمم المتحدة

منصّة لتعلّم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت بحصص فردية تمكّن أطفالاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من التحدّث في مؤتمر COP30

بيليم، البرازيل، 17 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت 51Talk، المنصّة العالمية لتعلّم اللغة الإنجليزية للأطفال عبر الإنترنت بنظام الحصص الفردية، أن متعلّمين صغاراً من مجتمعها الدولي شاركوا في مبادرة خطابية شبابية متوافقة مع منظومة الأمم المتحدة، وذلك خلال مؤتمر الأطراف (COP30) الذي عُقد في مدينة بيليم البرازيلية خلال الفترة من 15 إلى 21 نوفمبر 2025.

أُطلقت هذه المبادرة في عام 2023، وقد دخلت اليوم عامها الثالث، لتتيح للأطفال من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وتايلاند وفيتنام فرصة التعبير عن رؤاهم بشأن المناخ وحماية البيئة باللغة الإنجليزية. وعبر خطابات أُلقيت على منصّة دولية رفيعة المستوى على غرار منصّة الأمم المتحدة، نقل المشاركون ملاحظاتهم وتجاربهم المحلية إلى حوار عالمي أوسع، مبرزين كيف تعيش الأجيال الشابة حول العالم تحدّيات المناخ وكيف تسهم في التعامل معها.

كجزء من تجربة COP30، شارك الطلاب أيضاً في استكشاف الغابات المطيرة والأنشطة الثقافية المحلية في البرازيل. ومن خلال الاطّلاع المباشر على جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي والتفاعل مع المجتمعات المحلية، اكتسب المتعلّمون فهماً أعمق وأكثر ارتباطاً بمفهوم الاستدامة خارج إطار الفصول الدراسية، في ربط واضح بين تعلّم اللغة والقضايا العالمية الواقعية.

يجسّد البرنامج، الذي يحمل اسم GreenTalk: Speak for Future، إيمان 51Talk بأن اللغة ليست مجرّد نتيجة تعليمية فحسب، بل جسر يفتح الطريق أمام المشاركة العالمية. فمن خلال الحصص الفردية طويلة الأمد، وممارسة التحدّث التفاعلية، والمنهج الذي صُمّم لبناء مهارات التعبير خطوة بخطوة، تدعم المنصّة الأطفال في رحلتهم من مستوى المحادثات اليومية البسيطة إلى سرد القصص بصورة منظّمة والحديث بثقة أمام الجمهور.

وقال جاك هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة 51Talk: "نحن نؤمن بأن كل طفل يستحقّ الفرصة ليتحدّث إلى العالم. وعندما يُمنح الأطفال الأدوات المناسبة والتوجيه الصحيح، يصبحون قادرين على التعبير عن أفكار متعمّقة والمشاركة بفاعلية في القضايا العالمية. إن رؤية طلابنا يتحدّثون على منصّة للمناخ تابعة للأمم المتحدة تُذكّرنا بقوّة بما يمكن أن يفتحه التعليم من آفاق".

وممثّلةً للإمارات العربية المتحدة، برزت خصيبة عمر الرميثي، البالغة من العمر اثني عشر عاماً، من بين أكثر من 700 مشاركة مقدَّمة. وبفضل تشجيع أسرتها وشغفها باللغة الإنجليزية والتعلّم، عملت بثبات على تطوير مهاراتها في التحدّث من خلال التدرّب المستمر والأنشطة المدرسية، ما أكسبها قدراً كبيراً من الثقة والطلاقة. وفي COP30، قدّمت مقترحاً لجزر شمسية عائمة مصنوعة من مواد معاد تدويرها، تجمع بين حلول الطاقة النظيفة ومفاهيم استعادة النظام البيئي البحري، في نموذج يوضح كيف يمكن للشباب اتخاذ خطوات عملية لحماية البيئة.

ومن المملكة العربية السعودية، أظهر شادي الحارثي (11 عاماً) وعبد المحسن الشريهي (9 أعوام) تحسّناً واضحاً في مهارات التواصل باللغة الإنجليزية وثقتهما بأنفسهما، بعد خمسة أشهر من الدراسة للأوّل وعام كامل للثاني مع 51Talk، ليتميّزا من بين أكثر من 2000 متقدّم. وخلال مشاركته في COP30، تحدّث شادي عن أهمية الحفاظ على المها العربي المهدّد بالانقراض وحماية الحياة البرّية المحلية، بينما ركّز عبد المحسن على مخاطر المحيطات وحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. وقد أظهر كلاهما تنامي ثقتهما وقدرتهما على ربط القضايا المحلية بالتحدّيات البيئية العالمية.

وعلى امتداد مختلف المناطق، لم تُظهر خطابات الطلاب تطوّراً في إتقان اللغة الإنجليزية فحسب، بل عكست أيضاً مستويات متزايدة من الثقة والتعاطف والقدرة على وصل الواقع المحلي بالتحدّيات العالمية.

من خلال إتاحة منبر لهذه الأصوات الشابة، تسعى 51Talk إلى إبراز كيف يمكن لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت أن يُعدّ الأطفال للمشاركة الواثقة في الحوار الدولي، وأن يربط بين الثقافات ووجهات النظر والأجيال من خلال التواصل الفعّال.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://www.51talk.com/en/index/ أو تنزيل تطبيق 51Talk للتسجيل في درس تجريبي مجاني.

نبذة عن 51Talk

تأسست 51Talk في عام 2011، وهي منصّة عالمية لتعلّم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت للأطفال من عمر 3 إلى 15 عاماً بنظام الحصص الفردية. وتربط المنصّة المتعلّمين بمعلمين أجانب معتمدين من خلال دروس تفاعلية، ومناهج منظّمة، وتعليم مخصّص يركّز على بناء مهارات التحدّث العملية وتعزيز الثقة بالنفس. وحتى اليوم، قدّمت 51Talk خدماتها لأكثر من 40 مليون متعلّم في أكثر من 50 دولة ومنطقة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2846640/image_1.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2846641/image_2.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2846642/image_3.jpg