94٪ من المسافرين من رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة يقولون أن الرفاهية تعزز الإنتاجية والنجاح

• يبحث تقرير صادر عن شركة Blacklane العالمية لخدمات السائقين في كيفية دمج التجارب الفاخرة وسفر درجة رجال الأعمال في الإنتاجية

• أبلغ 1 من كل مسافرين درجة رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة عن فقدان ما يصل إلى 3 ساعات من الإنتاجية بسبب ضغوط السفر، مما يسلط الضوء على قيمة الحلول الفاخرة

• 18٪ فقط من المسافرين من رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة أن التكلفة هي الشاغل الرئيسي لهم، في حين يفضل 2 من كل 5 منهم الخدمات الفاخرة للحصول على تجربة سفر أفضل في مجال الأعمال

Business traveller using a Blacklane

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- مع استمرار ارتفاع معدلات رحلات رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم، كشفت Blacklane، خدمة السائق الفاخرة الحائزة على جوائز، عن أحدث تقاريرها، بعنوان "الفخامة والإنتاجية: الوجه المتغير للسفر والعمل"، والذي يستكشف تأثير تخطيط السفر على إنتاجية المسافرين من رجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. مع توقعات بنمو الإنفاق على درجة سفر رجال الأعمال في المنطقة بنسبة 11.2٪ في 2024، يرصد تقرير Blacklane كيف تتطور ديناميكيات سفر رجال الأعمال فيما يتعلق بالعافية والإنتاجية وكيف أن تطور وسائل الراحة الفاخرة له القدرة على تعزيز كفاءة المهنيين بشكل عام.

يسلط التقرير الضوء على أن 94٪ من المسافرين من رجال الأعمال يعتقدون أن الخدمات الفاخرة - مثل التنقلات مع سائق خاص والرحلات الجوية على درجة رجال الأعمال - تعزز إنتاجيتهم بشكل كبير، مما يدل على الطلب على وسائل الراحة الفاخرة في المنطقة. كما وجد التقرير أيضا أن الإجهاد المرتبط بالسفر يؤثر بشكل كبير على الأداء، حيث يفقد 86٪ من المسافرين من رجال الأعمال في جميع أنحاء العالم ساعة واحدة على الأقل من الإنتاجية أثناء رحلاتهم. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواجه 83٪ من المسافرين تحديات مماثلة، حيث يخسر أكثر من ثلثهم (36٪) ما بين أربع وثماني ساعات - أي يوم عمل كامل - بسبب ضغوط السفر.

قال الدكتور ينس فولتورف، الرئيس التنفيذي ومؤسس Blacklane: "يسلط هذا التقرير الضوء على التحول الكبير في سفر رجال الأعمار، حيث لم يعد تعزيز الراحة وضمان السلامة مجرد ميزة فحسب، بل أصبح ضرورياً لتعزيز الإنتاجية، خاصة بين المديرين التنفيذيين. إن فهم هذه التوقعات المتطورة أمر بالغ الأهمية بالنسبة للصناعة والشركات بشكل عام لتلبية احتياجات المسافرين من المديرين التنفيذيين اليوم بشكل أفضل."

قال نيكولا سوسيل ، الرئيس الإقليمي لِـ Blacklane بمنطقة الشرق الأوسط: "مع استمرار بروز دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز لسفر رجال الأعمال، هناك تقدير متزايد للخدمات الفاخرة التي تلبي احتياجات الكفاءة والراحة على حد سواء". "يتزايد الطلب على التجارب التي تعزز الإنتاجية والرفاهية بين المديرين التنفيذيين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. ويُظهر بحثنا أن المسافرين من رجال الأعمال في المنطقة يعطون الأولوية للحلول التي تقلل من ضغوط السفر وتعزز أدائهم. إن الحماس لخدمات السائق الخاص والسفر من الدرجة الأولى يسلط الضوء على التحول نحو رحلات سلسة وعالية الجودة مصممة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة مع تمكين ضيوفنا من الوصول في أفضل حالة ذهنية ممكنة. نحن في Blacklane ملتزمون بتلبية هذه الاحتياجات المتطورة، وضمان وصول المسافرين من رجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة منتعشين ومركزين ومستعدين للنجاح."

ظهور التجارب الفاخرة: مفتاح للإنتاجية

تظهر بيانات Blacklane أن الإقبال على تجارب السفر الفاخرة في أعلى مستوياته على الإطلاق. يشير التقرير إلى اتجاه متزايد بين المسافرين من رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، الذين يبحثون بشكل متزايد عن خدمات عالية الجودة عند التخطيط لرحلاتهم. بالنسبة لكل 2 من كل 5 مسافرين (39٪)، يعتبر توافر خيارات فاخرة مثل رحلات درجة رجال الأعمال والتنقلات مع سائق خاص عاملاً حاسماً عند اختيار السفر للعمل. الخصوصية والسلامة (33٪) والالتزام بالمواعيد (31٪) والراحة (31٪) هي أيضًا من الأولويات الرئيسية لهؤلاء المهنيين.

تكشف بيانات Blacklane بالإمارات العربية المتحدة عن أنماط متميزة في نشاط الرحلات بما يعكس التوقعات المرتفعة للمسافرين من رجال الأعمال وتماشيها مع مشهد الأعمال النابض بالحياة في دبي. لا يزال مطار دبي الدولي (DXB) أكثر المطارات ازدحاماً، حيث تم تسجيل أكثر من 12000 رحلة حتى الآن هذا العام ومتوسط الوقت الذي يستغرقه النزلاء في المطار هو 47 دقيقة. ويؤكد هذا الحجم الكبير من النشاط على دور المدينة كمركز أعمال عالمي. تحدث أوقات الذروة خلال صباح ومساء أيام الأسبوع، مما يعكس جداول أعمال المديرين التنفيذيين أثناء تنقلهم بين المواقع الرئيسية مثل مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي. تسلط هذه الاتجاهات الضوء على الدور الأساسي للخدمات الفاخرة والفعالة المصممة خصيصًا لتناسب المشهد المهني السريع في دبي.

إن الطلب على وسائل الراحة الفاخرة واضح: يتوقع ما يقرب من نصف المشاركين أن تكون الإقامة في فنادق خمس نجوم (51٪) والنقل الخاص من المطار (44٪) كميزات قياسية للرحلات من درجة رجال الأعمال. تشير هذه التفضيلات إلى التحول نحو التجارب عالية الجودة التي تدعم المهنيين المشغولين من خلال توفير الراحة وتقليل الإجهاد المرتبط بالسفر.

وعلاوة على ذلك، يدرك هؤلاء المسافرين أن الخدمات الفاخرة لا تقلل من التوتر فحسب، بل تدعم الإنتاجية أيضًا. أكد حوالي 4 من كل 10 أشخاص (42٪) على أهمية توفر خدمة الواي فاي طوال الرحلة، بينما أعطى آخرون الأولوية لرحلات درجة رجال الأعمال (40٪) وتوفر سائق خاص للسفر داخل المدينة وتنفيذ المهامات (39٪). تكشف هذه الرؤى عن اتجاه نحو حلول مخصصة وفعالة تساعد المهنيين على الاستفادة القصوى من وقتهم.

حيث يلتقي العمل مع الترفيه

أصبح الجمع بين الأعمال والترفيه، يحظى بشعبية متزايدة في الشرق الأوسط. وفقًا لتقرير Mastercard "سفر الأثرياء 2024"، فإن الأفراد الأثرياء في المنطقة - وخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا - من المرجح أن يمددوا رحلات العمل من أجل الترفيه عن أنفسهم بمعدل الضعف تقريبًا مقارنة بالمتوسط العالمي. يؤكد تقرير Blacklane هذا التحول، حيث أظهر أن 96٪ من المسافرين من رجال الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة يجمعون بين العمل والترفيه.

عند سؤالهم عن تأثير المزج بين العمل والترفيه، قال 88% من المسافرين في الإمارات العربية المتحدة إن ذلك يعزز إنتاجيتهم، حيث يشعر 66% منهم بأنهم أكثر إنتاجية في مثل هذه الرحلات. أشار العديد من المشاركين في الاستطلاع إلى أن وجود أنشطة ترفيهية مثيرة يحفزهم على العمل بجدية أكثر (56٪) ويساعدهم على الحفاظ على تركيزهم.

لا يظهر هذا الاتجاه أي علامات على التباطؤ؛ 49٪ من المهنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة متحمسون لزيادة السفر الذي يجمع بين الأعمال والترفيه، و37٪ يتوقعون زيادة في رحلات الأعمال الفاخرة خلال السنوات الخمس المقبلة.

إن التزام Blacklane بتوفير تجربة عالية الجودة واضح للعيان. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات التي تتنوع ما بين عمليات التنقل من المطارإلى الطرق التي تربط بين المدن الكبرى، وخدمات السائق بالساعة، بالإضافة إلى خدمات التنقل داخل المدينة لتلبية جميع الاحتياجات، وهي واحدة من أكثر خدمات التنقل أمانًا على مستوى العالم، حيث تُظهر الشركة نسبة حوادث أقل بنسبة 60% من خدمات سيارات الأجرة.

لمزيد من المعلومات حول أبحاث Blacklane ومعلومات مساراتها، يرجى زيارة www.blacklane.com.

ملاحظات للمحرر:

أجرى Censuswide المسح في شهر شتنبر/أيلول 2024. تم أخذ النتائج الواردة في هذا البيان الصحفي من دراسة استقصائية شملت 1000 مسافر من درجة الأعمال في المملكة المتحدة.

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