[المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026] الاستعداد للمكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: رؤية Ookla لتحديث معايير جودة الصوت

Ookla outlines the new voice experience evaluation framework for AI Calling

برشلونة، إسبانيا، 19 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026، قدّم Mark Giles، مدير أبحاث وتحليل الصناعة في Ookla — الرائدة عالميًا في مجال استخبارات الاتصال — كلمة رئيسية بعنوان "شبكة الصوت الأساسية المدفوعة بالتجربة مع Ookla RootMetrics". وخلال كلمته، قدّم Mark Giles إطار تقييم تجربة الصوت عالي الدقة وإطار تقييم تجربة المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما شارك أيضًا نتائج من مشروع تقييم الصوت الأخير الذي تم إجراؤه في الفلبين. تكرّس Ookla جهودها لمساعدة مشغِّلي الاتصالات على تحسين شبكات الصوت الخاصة بهم من خلال تقييم التجارب، بما يؤدي في النهاية إلى رفع مستوى رضا المستخدمين.

أكد Mark Giles أن خدمات الصوت تتطور في ثلاثة مجالات رئيسية. أولاً، تظهر مجموعات مستخدمين جديدة مثل المذيعين المباشرين والصور الرمزية الرقمية. ثانيًا، ترتفع شعبية الأجهزة الذكية المبتكرة مثل المساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي ونظارات الذكاء الاصطناعي. وأخيرًا، تنتشر سلوكيات مستخدمين جديدة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتفاعلات عن بُعد. تسهم هذه التطورات في دفع تجربة الصوت نحو جودة أعلى، وتكامل الذكاء الاصطناعي، وسهولة الوصول، والانغماس، والتفاعل.

أشار Mark Giles إلى أن معايير تقييم تجربة الصوت يجب أن تتكيف لتشمل الذكاء الاصطناعي. ويُعدّ تقييم تجربة الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي محور اهتمام رئيسي في الصناعة. لذلك، إضافةً إلى مقاييس جودة التجربة التقليدية (QoE) وجودة الخدمة (QoS) والتغطية، أصبح إطار تقييم تجربة الصوت في Ookla يشمل الآن ثلاثة أبعاد جديدة: تجربة غامرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتجربة تفاعلية قائمة على الذكاء الاصطناعي، ومؤشر جودة الذكاء (QoI). يقيس مؤشر جودة الذكاء (QoI) عوامل مثل دقة نماذج الذكاء الاصطناعي وسرعة استجابتها، وشمولية الخدمة. تقيّم التجربة الغامرة القائمة على الذكاء الاصطناعي عناصر مثل MOS لتقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي. تقيّم تجربة التفاعل القائمة على الذكاء الاصطناعي جوانب مثل دقة الترجمة في الوقت الفعلي. يوفر هذا الإطار المُحدّث نهجًا أكثر شمولية وتنظيمًا لتوجيه مشغِّلي الاتصالات في تقديم خدمات صوتية متقدمة في عصر الذكاء الاصطناعي.

تستخدم Ookla أداتها الرائدة عالميًا RootMetrics لاختبار القيادة لتقييم تجربة الصوت لدى المشغلين في مناطق مثل آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية. وخلال عرضه، ناقش Mark Giles مشروع تقييم خدمات الصوت الذي تم إجراؤه في الفلبين. باستخدام Speedtest Drive، أجرت Ookla اختبار قيادة شامل لمسافة 1,200 كم، وجمعت 23,000 عينة بيانات في مدينة مانيلا. وقدّم هذا الاختبار أول نظرة منهجية وشاملة على تجربة خدمات الصوت في البلاد. أظهرت نتائج المشروع أن خدمات VoLTE المقدَّمة من المشغِّلين تتفوق بشكل كبير على خدمات البث عبر الإنترنت (OTT) في مقاييس مثل MOS، ورفض المكالمات، وانقطاعها. ويعود ذلك إلى أن خدمات الصوت عبر OTT تشترك في عرض النطاق الترددي مع حركة الإنترنت العامة، مما يجعلها أكثر عرضة للازدحام الشبكي. أثناء أوقات ذروة استخدام البيانات، يمكن أن تُحجب أو تنقطع المكالمات عبر OTT. علاوة على ذلك، تكشف البيانات أن معدل الاتصال الكلي بخدمات VoLTE في الفلبين لا يتجاوز 31%، وهو رقم منخفض بشكل ملحوظ. لتحسين تجربة الصوت، واستبدال شبكات 3G القديمة، واعتماد التطورات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يتعين على الفلبين تعزيز خدمات VoLTE بشكل أكبر. وفي المستقبل، ستواصل Ookla تقييم خدمات الصوت المحسّنة بالذكاء الاصطناعي في دول مثل الفلبين. لمزيد من التفاصيل، يمكن تنزيل التقرير من الموقع الإلكتروني الرسمي لـ Ookla.

