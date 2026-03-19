[MWC 2026] Se préparer aux appels IA : la vision d'Ookla pour de nouvelles normes de qualité vocale

BARCELONE, Espagne, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du salon MWC (Mobile World Congress) 2026, Mark Giles, directeur de la recherche et de l'analyse sectorielles chez Ookla et leader mondial de la connectabilité intelligente, a donné une conférence intitulée « Experience-Driven Voice Core Network with Ookla RootMetrics » (« Ookla RootMetrics au service d'un réseau vocal central axé sur l'expérience »). Dans son intervention, Mark Giles a présenté le cadre d'évaluation de l'expérience vocale HD et le cadre d'évaluation de l'expérience vocale relative aux appels IA. Il a également fait part des résultats d'un récent projet d'évaluation vocale mené aux Philippines. Ookla a pour mission d'aider les opérateurs à améliorer leurs réseaux vocaux grâce à des évaluations de l'expérience, afin d'accroître la satisfaction des utilisateurs.

Ookla outlines the new voice experience evaluation framework for AI Calling

Mark Giles a souligné que les services vocaux progressaient dans trois domaines clés. Tout d'abord, de nouveaux groupes d'utilisateurs, tels que les instavidéastes et les avatars numériques, font leur apparition. Ensuite, les terminaux intelligents innovants, tels que les assistants et lunettes IA, sont en plein essor. Enfin, les utilisateurs adoptent de plus en plus de nouveaux comportements, qui associent des applications d'IA et impliquent des interactions à distance. Ces progrès contribuent à améliorer l'expérience vocale en matière de définition, d'intégration de l'IA, d'accessibilité, d'immersion et d'interactivité.

Mark Giles a fait remarquer que les dimensions de l'évaluation de l'expérience vocale devaient s'adapter pour inclure l'IA. L'évaluation de l'expérience vocale alimentée par l'IA est une priorité majeure du secteur. Par conséquent, en plus des mesures traditionnelles de qualité d'expérience, de qualité de service et de couverture, l'évaluation de l'expérience vocale réalisée par Ookla intègre désormais trois nouvelles dimensions : l'expérience immersive basée sur l'IA, l'expérience d'interaction basée sur l'IA et la qualité de l'intelligence. La qualité de l'intelligence mesure des facteurs tels que la précision et la latence des modèles d'IA, ainsi que le caractère inclusif des services. L'expérience immersive basée sur l'IA évalue des éléments tels que la réduction du bruit par l'IA à l'aide d'une note moyenne d'opinion. L'expérience d'interaction basée sur l'IA évalue des aspects tels que la précision de la traduction en temps réel. Cette mise à jour du cadre offre une approche plus approfondie et plus structurée pour guider les services vocaux des opérateurs à l'ère de l'IA.

Ookla utilise son outil de test de pointe en situation de conduite, RootMetrics, pour évaluer l'expérience vocale proposée par les opérateurs dans des régions telles que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient ou l'Amérique latine. Dans sa présentation, Mark Giles a évoqué le projet d'évaluation des services vocaux mis en œuvre par Ookla aux Philippines. En utilisant Speedtest Drive, Ookla a effectué un test complet en situation de conduite sur 1 200 km, recueillant 23 000 échantillons de données à Manille. Ce test a fourni le premier aperçu systématique et approfondi de l'expérience du pays en matière de services vocaux. Les résultats du projet philippin ont montré que les services VoLTE (voix sur réseau LTE) fournis par les opérateurs étaient nettement plus performants que les services par contournement (OTT) en ce qui concerne des indicateurs tels que la note moyenne d'opinion, le blocage d'appels et les appels perdus. Cela est dû au fait que les services vocaux OTT partagent la bande passante avec le trafic internet général, ce qui les rend plus sensibles à la congestion du réseau. Lors des pics d'utilisation des données, les appels OTT peuvent être bloqués ou interrompus. En outre, les données révèlent que le taux global de connexion VoLTE aux Philippines n'est que de 31 %, un chiffre particulièrement bas. Pour pouvoir améliorer l'expérience vocale, éliminer progressivement les réseaux 3G obsolètes et adopter les avancées fondées sur l'IA, les Philippines doivent continuer à développer leurs services VoLTE. À l'avenir, Ookla continuera d'évaluer les services vocaux optimisés par l'IA dans des pays comme les Philippines. Pour obtenir plus de détails, veuillez télécharger le rapport sur le site internet officiel d'Ookla.

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