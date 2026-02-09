A47 تحصل على تمويل بقيمة 2 مليون دولار أمريكي لبناء منصة أخبار مبنية على الذكاء الاصطناعي

تستخدم منصة الأخبار تقنيات متطورة للتحقق من الأخبار وتخصيصها وتكييفها وفق تفضيلات المستخدمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت A47 اليوم عن حصولها على تمويل بقيمة 2 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل ما قبل البذرة لتسريع تطوير منصة أخبار مبنية على الذكاء الاصطناعي، المصمَّمة لإحداث تغيير جذري في الطريقة التي يكتشف بها الناس المعلومات ويفهمونها ويثقون بها.

وفي وقت يعاني فيه الجمهور بشكل متزايد من تشتت الخلاصات الإخبارية، والمعلومات المضللة، والضجيج الناتج عن الخوارزميات، تعمل A47 على بناء مصدر إخباري شامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يضع الوضوح والدقة والملاءمة في صدارة الأولويات بدلًا من دوامات التفاعل. تم تصميم المنصة لتقديم محتوى معرفي مهيكل، ومدقَّق من حيث الحقائق، ومحدَّث باستمرار عبر قطاعات الأعمال، والجيوسياسة، والتكنولوجيا، والتمويل، والرياضة، والثقافة، بما يوفّر للمستخدمين "إشارة" موثوقة في بيئة معلوماتية يزداد فيها الضجيج باستمرار.

سيكون بإمكان المستخدمين تخصيص الموضوعات ومستوى العمق والصيغ والتنبيهات، مما يسمح للمنصة بالتكيّف مع الطريقة الفعلية التي يستهلك بها الأفراد المعلومات، سواء أرادوا تحديثات فورية أو سياقًا معمقًا أو ملخصات سريعة أو مقارنات سياقية.

وفي جوهرها، تدمج A47 بين وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، واستيعاب البيانات في الوقت الفعلي، وتنسيق عمل نماذج متعددة، وأنظمة تحقق مدمجة، لاستقصاء المعلومات وتحليلها والتحقق من صحتها وتقديمها بصورة مستمرة. وصُمِّمت طبقات تدقيق الحقائق المدمجة، وتثليث المصادر، وطبقات الشفافية لتعزيز الثقة، مع تقليص الوقت والعبء المعرفي المطلوبين للبقاء على اطلاع بدرجة كبيرة.

تعمل المنصة حاليًا مع أكبر جمعية للتكنولوجيا المالية في المنطقة، وهي جمعية التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA Fintech)، عبر نظام خلفي مؤتمت بالكامل يضمن مخرجات متسقة وموثوقية تشغيلية عالية.

الاكتشاف: تراقب A47 منصات التواصل الاجتماعي كل 30 دقيقة لتحديد القصص الرائجة.

التحقق: تتحقق A47 من كل قصة بالاستناد إلى كبرى المصادر الموثوقة وقائمة بيضاء منتقاة، وتحجب القصص التي لا يمكن التحقق من صحتها.

الإثراء: تنشئ A47 «موجزًا أساسيًا موثَّقًا» يحتوي على الحقائق الرئيسية والجداول الزمنية والخلفية المعلوماتية وروابط المصادر.

الإنشاء: يختار المستخدمون التنسيق والمواصفات وأسلوب القصة، وتقترح A47 من 3 إلى 5 زوايا مختلفة، وتبني لوحة القصة، وتنتج محتوى متعدّد الصيغ (نص، صورة، فيديو، صوت).

التحكم: يوافق محرر بشري على المحتوى قبل النشر.

لم تُبنَ منصة A47 News لأتمتة سرد قصصها فحسب، بل لدعم الناشرين الرقميين والمبدعين المستقلين الذين يرغبون في النشر بوتيرة أعلى دون التضحية بجودة المحتوى التحريرية أو نبرة الطرح أو نزاهة المصادر.

وقال شهاب قرقاش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة A47: "نبني هذه الشركة كشركة بنية تحتية إعلامية طويلة الأمد، بطموح الإسهام في تشكيل الطريقة التي تُقدَّم بها المعلومات الموثوقة. تهدف منصة A47 News إلى العمل ضمن المهنة النبيلة للصحافة من خلال تسخير القوة الهائلة للتكنولوجيا لتعزيز النزاهة والكفاءة والثقة."

وأضاف علي رضوي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ A47 News: "نطمح إلى أن نكون طبقة البنية التحتية الإخبارية التي يمكن للناشرين والمبدعين الوثوق بها. نحن لا نستبدل الحكم التحريري، بل نساعد الفرق على التحرك بسرعة أكبر اعتمادًا على حقائق موثَّقة ومحتوى يحافظ على هوية العلامة."

وأكّدت A47 أن جولة التمويل بقيمة 2 مليون دولار تشمل مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين ملائكة، وأن شهاب قرقاش قد انضم رئيسًا لمجلس الإدارة. وسيدعم التمويل تطوير المنتج والتوسع في منطقة الشرق الأوسط والأسواق الدولية.

منصة A47 News متاحة لعملاء المرحلة التجريبية في الإمارات العربية المتحدة. لطلب الوصول، يرجى التواصل مع: علي رضوي، .[email protected]

فيديو: https://mma.prnewswire.com/media/2867300/A47_ai.mp4

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/2867301/A47_ai_Logo.jpg