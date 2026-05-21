Abanos تبرهن على احتجاز الكربون على نطاق واسع باستخدام بالم ستراند بورد (PSB®) في مشاريع كبرى للتجهيز الداخلي في دولة الإمارات

قرارات اختيار المواد على نطاق واسع: Abanos تحتجز 4 ملايين كغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e) باستخدام بالم ستراند بورد (PSB®)

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 21 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- برهنت Abanos، إحدى الشركات الرائدة في دولة الإمارات في مجال التجهيز الداخلي وأعمال النجارة، على أن قرارات اختيار المواد في قطاعي التجهيز الداخلي والتصنيع قادرة على تحقيق نتائج ملموسة في إزالة الكربون، وذلك بعد احتجاز أكثر من مليون كغ من الكربون الحيوي وأكثر من 4 ملايين كغ من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e) من خلال استخدام PSB® في ثلاثة مشاريع كبرى في دولة الإمارات.

Abanos Demonstrates Carbon Sequestration at Scale by Using Palm Strand Board (PSB®) Across Major UAE Fit-Out Projects

تعكس هذه الخطوة قناعة Abanos بأن مستقبل مواد التجهيز الداخلي سيتشكل من خلال اختيارات أكثر ذكاءً للمواد، وأداء كربوني قابل للقياس، وابتكار قابل للتوسع، فيما يضع PSB® معيارًا جديدًا للقطاع.

في ثلاثة مشاريع نُفذت لصالح Transemirates Contracting في District One-FZ، استخدمت Abanos ألواح PSB® في تطبيقات داخلية على نطاق واسع، مما أتاح تخزين الكربون على المدى الطويل داخل البيئة المبنية بدلًا من الإسهام في انبعاثات الكربون المتجسد الأولية.

يُستخدم PSB® اليوم في تطبيقات داخلية عالية الأداء تشمل أبوابًا مقاومة للحريق، وإطارات الأبواب، والأرضيات، والفواصل الجدارية، ووحدات المغاسل، والدرابزينات، مما يبرهن على إمكان تقديم مواد ذات صافي أثر كربوني إيجابي على نطاق تجاري. في مايو 2025، أعلنت ديزرتبورد إتمام منزل نموذجي كامل الحجم في Dubai Creek Harbour بنجاح، وقد بُني بالكامل من ألواحها الخاصة بالم ستراند بورد (PSB®).

الاستجابة للتغيرات القطاعية والتنظيمية

بحسب Ravish Kishore، المدير العام في Abanos، فإن اعتماد PSB® يعكس تحولًا عمليًا في طريقة عمل شركات التجهيز الداخلي.

وقال Kishore: «وصل القطاع إلى مرحلة بات فيها من الضروري تحقيق الأداء البيئي من دون تنازلات. يتيح لنا PSB® أن نبرهن على ما يمكن تحقيقه عندما تُدمج الاستدامة في المادة نفسها. ففي ثلاثة مشاريع فقط، خزّنا أكثر من أربعة ملايين كغ من CO₂e داخل هيكل المبنى. هذا ليس تعويضًا كربونيًا، بل كربون يظل محبوسًا داخل البيئة المبنية. وبعبارة أخرى، يعني ذلك إزالة الكربون على مستوى النطاق 3، بما يدعم التزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف الحياد المناخي 2050.»

وأضاف أن اتخاذ القرارات طويلة الأجل أصبح اليوم أمرًا لا مفر منه للمصنعين العاملين في دولة الإمارات.

وقال: «مع توجه الدولة نحو الحياد المناخي 2050، تتحمل شركات مثل شركتنا مسؤولية المساعدة في تحديد كيفية توريد المواد وتصنيعها وتسليمها. أصبح استخدام مواد تحتجز الكربون ضرورة تشغيلية، وليس طموحًا مستقبليًا.»

تشمل هذه المشاريع:

The Edge و The Peninsula، Select Group

Kempinski La Reserve، Swiss Properties

وقد أسفرت هذه المشاريع مجتمعة عن:

تخزين 1,105,506 كغ من الكربون الحيوي داخل ألواح PSB®

احتجاز 4,030,071 كغ من CO₂e ، بما يسهم في خفض الكربون المتجسد في أعمال التجهيز الداخلي

أربعة عقود من التميز التصنيعي

تأسست Abanos في عام 1985، وكانت تُعرف سابقًا باسم ECC Furniture Industries، وبدأت عملياتها في الشارقة بمصنع مساحته 100,000 قدم مربع يخدم السوق المحلية. على مدى العقود، وسّعت الشركة قدراتها وحضورها في منطقة الخليج، مستثمرةً في الآلات المتقدمة والخبرات الداخلية.

من أبرز المحطات:

1985 : تأسيس الشركة

1996 : التوسع في التصميم الداخلي وأعمال التجهيز الداخلي، مع مكاتب تصميم في الشارقة ومعارض عرض في دبي

2010 : إنشاء المقر الرئيسي ومنشأة تصنيع بمساحة 15,000 م² في Dubai Investment Park

اليوم، تدير Abanos منشأة تابعة لها لأعمال النجارة والتصنيع تمتد على 23,775 مترًا مربعًا، وتوظف أكثر من 1,100 متخصص، وقد أنجزت أكثر من 1,000 مشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تتخصص الشركة في مشاريع أيقونية واسعة النطاق في مجال التجهيز الداخلي، وتقدم حلول نجارة حسب الطلب وبكميات كبيرة لقطاعات تشمل السكن الفاخر والتجزئة والضيافة والرعاية الصحية ومكاتب الشركات والتصميمات الداخلية لليخوت.

تشمل المشاريع الحديثة والجارية:

RAK Address Hotels & Apartments، Emaar (2026)

Sidr Residence، Expo Group (2026)

Town Square Developments، Nshama (2025)

JGE Signature Mansions، Signature JGE Real Estate Development LLC (2025)

Peninsula Four، Select Group (2025)

H Three، Aurora Real Estate (2025)

دعم أجندة دولة الإمارات للحياد المناخي 2050

تدعم استراتيجية Abanos التي تقودها الاستدامة بصورة مباشرة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والأجندة الوطنية الخضراء، بما يسهم في الجهود الوطنية الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الاستخدام المسؤول للمواد محلية المصدر، والنهوض بممارسات تصنيع مستدامة.

من خلال دمج مواد مستدامة مثل PSB® في صميم عملياتها، ترسخ Abanos موقعها في مساحة تجمع بين التميز التصنيعي والمسؤولية البيئية والإنشاءات الجاهزة للمستقبل.

ملاحظات للمحررين

تُعد Abanos واحدة من الشركات الرائدة في دولة الإمارات في مجال التجهيز الداخلي، وتمتلك مصنعًا تابعًا لها لأعمال النجارة يمتد على 23,775.89 مترًا مربعًا. تأسست الشركة في عام 1985، وتعتمد بصورة أساسية على قدراتها الداخلية، بما يضمن ضبط الجودة الصارم والتسليم في الوقت المحدد. وبفضل قوة عاملة متنوعة تضم أكثر من 1,100 مهني ماهر، أنجزت الشركة أكثر من 1,000 مشروع من المشاريع المرموقة والراقية في قطاعات متنوعة، بما يبرهن على قدرتها على تنفيذ المشاريع المعقدة.

المكتب الصحفي لـ Abanos: لمزيد من المعلومات عن Abanos، يرجى زيارة:

https://abanos.ae/about-us

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2981123/Abanos.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2981122/Abanos_Logo.jpg