Abstract وOpen World تتحالفان لإطلاق أول محرك على المستوى الوطني لترميز أكثر الأصول الواقعية قيمةً في العالم

لأول مرة، تجتاز الأصول الأكثر استراتيجية في العالم، بما في ذلك مراكز الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي، والعقارات الاستراتيجية، وأصول الطاقة الحيوية، عتبة الدخول إلى الأسواق الرقمية القابلة للبرمجة.

نيويورك، 8 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- يدخل الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تُحدَّد فيها الميزة التنافسية بالوصول إلى رأس المال فحسب، بل بالقدرة على التحكم في القوة الحاسوبية، والبيانات السيادية، والبنية التحتية التي تغذّي الحضارة الحديثة. تعلن Abstract وOpen World اليوم عن شراكة محورية لبناء أول محرك لترميز الأصول الواقعية (RWA) على المستوى الوطني، قادر على جلب أكثر الأصول المادية قيمة على الكوكب إلى سلسلة كتل (بلوكتشين) بمعرفة صفرية (ZK) من الجيل التالي، مقاومة للحوسبة الكمومية ومرتكزة على شبكة إيثريوم (Ethereum).

على مدى عقود، ظلت الأصول الأشدّ قيمة على الكوكب خارج نطاق الأسواق الرقمية الحديثة. مراكز حوسبة الذكاء الاصطناعي الفائقة التي تضجّ بأكثر مجموعات وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) تطوّرًا من NVIDIA. حقول النفط التي تغذّي البنية التحتية الاستراتيجية للدول. شبكات الطاقة، والمجمّعات الصناعية، والاحتياطيات السيادية، وهي جميعًا أصول هائلة القيمة، لكنها بقيت محصورة داخل هياكل رأسمالية تناظرية لا تصل إليها إلا شريحة ضيقة من المؤسسات العالمية.

اليوم، ولأول مرة، تخطو هذه الأصول إلى العالم الرقمي وتصبح في متناول طيف أوسع من المستثمرين العالميين.

إذ يمكن تمثيل مراكز حوسبة الذكاء الاصطناعي الفائقة واحتياطيات الطاقة الوطنية كأصول واقعية مرمَّزة من فئة Blue Chip (أصول قيادية)، بما يفتح الباب أمام تدفّق السيولة، ويتيح ملكية جزئية متوافقة مع اللوائح، ويمنح الحكومات والهيئات المركزية الخاضعة للتنظيم والمؤسسات سيطرة غير مسبوقة على كيفية تشكّل رأس المال وحركته وتفاعله مع البنية التحتية المادية والأصول الأكثر استراتيجية لديها.

البنية التحتية: بلوكتشين بمعرفة صفرية (ZK) مقاومة للحوسبة الكمومية وبقدرات مؤسسية

في قلب هذا التحوّل تقف سلسلة الكتل (البلوكتشين) ذات المعرفة الصفرية (ZK) من الجيل التالي، المقاومة للحوسبة الكمومية التي تطوّرها Abstract، والمدعومة من كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك صندوق Founders Fund التابع لبيتر ثيل (Peter Thiel). ويجسّد ذلك الكيفية التي ستمكّن بها تقنيات البلوكتشين المتقدمة أشكالًا جديدة من ترميز الأصول الواقعية من قِبل الدول ذات السيادة والمؤسسات العاملة على مستوى عالمي.

وعلى عكس شبكات البلوكتشين القديمة التي تعرّض البيانات للانكشاف، أو سلاسل الكتل المصرّح بها التي تتحكّم فيها مجموعات صغيرة من المدقّقين، تهدف Abstract إلى توفير النطاق، والخصوصية، وضمانات اللامركزية المطلوبة لأنظمة رأس المال التي تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات، من خلال:

قدرة معالجة تتجاوز 10,000 معاملة في الثانية ( TPS ).

تكلفة منخفضة لكل معاملة تبلغ 0.001 دولار أمريكي.

تشفير بمعرفة صفرية يضمن خصوصية المستخدم والبيانات.

ضوابط سياسات وامتثال مدمجة تمنح سيطرة سيادية ومؤسسية كاملة.

هذه الركائز تمثّل الأساس الضروري لبنية تحتية آمنة ومتوافقة للأصول الرقمية على مستوى الدول.

وقال مات شو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Open World: " تهدف شراكتنا مع Abstract إلى فتح فئة جديدة من الأصول الواقعية (RWA) المتميزة من فئة ".Blue Chip وقد قامت Open World حتى الآن بترميز أكثر من 65 مليار دولار من الأصول المشفَّرة المتميزة، ما وفّر بنية تحتية بمستوى المؤسسات لنشر الأصول الواقعية. وأضاف شو: "سيكون محرك ترميز الأصول الواقعية الخاص بنا على Abstract منصة مقاومة للحوسبة الكمومية مُصمَّمة للاقتصادات الوطنية، وموجَّهة للدول والمؤسسات التي تدير بنية تحتية حيوية، وأنظمة نقدية سيادية، ومحافظ أصول تُقدَّر قيمتها بتريليونات الدولارات."

أسواق رأس المال على الإنترنت: ترميز أكثر الأصول الواقعية تميّزًا في العالم

من خلال هذا التحالف، يمكن تمثيل مرافق الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي، هذه «كاتدرائيات السيليكون والطاقة»، في صورة أصول رقمية قيادية قابلة للبرمجة من فئة Blue Chip. كما يمكن تمثيل حقول النفط والبنية التحتية للطاقة، التي طالما اعتُبرت استراتيجية للغاية أو حساسة سياسيًا بحيث لا تُفتح أمام أسواق رأس المال العالمية، على هيئة أدوات رقمية متميزة مرشَّحة لزيادة القيمة، ضمن أطر سيادية أو مؤسسية متوافقة بالكامل مع اللوائح.

إن الآثار المترتّبة على ذلك عميقة. يمكن للسيولة أن تتدفّق إلى أصول كان الوصول إليها متعذّرًا في السابق. ويمكن للدول والمؤسسات العالمية تحديث أساليب تكوين رأس المال دون التفريط في السيطرة. كما يمكن للمستثمرين العالميين الوصول إلى الأصول التي ترسم ملامح القرن الحادي والعشرين، ليس على شكل رموز مضاربيّة، بل في صورة أدوات رقمية منظَّمة وبمستوى مؤسسي.

وقال مايكل لي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Abstract: " تفتح Abstract ما نسمّيه «أسواق رأس المال على الإنترنت» (Internet Capital Markets)، وهو عالم تعيش فيه الأنظمة المالية بصيغتها الرقمية الأصلية على الإنترنت وتتحرّك بسرعة الثقافة." وأضاف: "إنها تكمل الأسواق التقليدية من خلال بلوكتشين مقاوم للحوسبة الكمومية، لا يحتاج إلى إذن، وعابر للحدود، وعالي الإنتاجية، ما يجعل تكوين رأس المال والتداول متاحَين وفوريَّين تمامًا مثل النشر عبر الإنترنت."

ويؤكد قادة المؤسستين أن هذه الشراكة لا تقتصر على بعدها التجاري، بل تمثّل اللحظة التي تبدأ فيها الأنظمة المالية بالعمل بصيغتها الأصلية الرقمية على الإنترنت: بلا حدود، قابلة للبرمجة، ودائمة التشغيل. ومن خلال تحويل الأصول الواقعية المؤسسية والأصول الرقمية إلى أدوات فورية، متوافقة، وقابلة للوصول عالميًا، يمكن لرأس المال أخيرًا أن يتحرّك بسرعة الثقافة والحوسبة.

لماذا يتطلّب الترميز على المستوى الوطني اعتماد Abstract وإيثريوم، وليس سلاسل الكتل المركزية

تتطلّب العملات المستقرة السيادية وأنظمة الأصول الواقعية (RWA) على المستوى الوطني ضمانات غير مسبوقة للامركزية، ومقاومة التواطؤ، ومقاومة الرقابة، وهي معايير تعجز سلاسل الكتل المركزية هيكليًا عن تلبيتها.

ويوضّح روس ماكميكين، رئيس مجلس إدارة mCloud Saudi Arabia، وهي منصة Web3 معتمدة من Google Cloud وتعمل ضمن مركز البيانات السيادي في المملكة العربية السعودية، وقائد مبادرة الأصول الواقعية للمؤسسات على المستوى العالمي، قائلاً: " إن ترميز الأصول الواقعية (RWAs) المتميزة من فئة Blue Chip يتطلّب أعلى مستويات الأمان، والامتثال، والسيادة على بنية المنظومة. منصة Abstract المبنية على شبكة إيثريوم (Ethereum) هي الحزمة التقنية الوحيدة القادرة على تقديم ترميز للأوراق المالية الرقمية وإصدار عملات مستقرة بمستوى وطني ومؤسسي، مع منح المؤسسات سيطرة كاملة داخل مراكز البيانات الخاصة بها. لا يمكن لأي جهة أجنبية تجميد المعاملات، أو فرض قوائم سوداء، أو مصادرة الأصول."

تعتمد سلاسل الكتل المصرَّح بها على بضع مئات من المدقّقين المنسّقين، وهو مستوى مخاطر غير مقبول عندما يتعلّق الأمر بالبنية التحتية الوطنية. وقد توقّفت العديد من السلاسل العامة وأُعيد تشغيلها مرارًا، ما يبرهن على أن مجموعات المدقّقين فيها قادرة على تنسيق خطوات تعيد كتابة حالة الشبكة أو سجلّها. وبالنسبة للأصول السيادية والمؤسسية، يُعَدّ هذا الخطر وجوديًا.

تقف إيثريوم، المؤمَّنة بأكثر من مليون مدقّق نشط، منفردةً كطبقة التسوية الأكثر لامركزية، والأكثر أمانًا من الناحية الاقتصادية، والأكثر مقاومة للرقابة في التاريخ. وترث Abstract ضمانات الأمان والتسوية التي توفّرها إيثريوم، وتضيف إليها:

خصوصية بمستوى سيادي.

قدرة معالجة على المستوى الوطني.

ضوابط امتثال وسياسات مدمجة في البنية.

إمكانية نشر محلي داخل مراكز بيانات المؤسسات والحكومات.

وبذلك يصبح بالإمكان تحويل مراكز حوسبة الذكاء الاصطناعي الفائقة، وأصول الطاقة، والبنية التحتية الوطنية إلى صيغ رقمية من دون التضحية بالسيادة أو السيطرة.

نبذة عن Abstract

Abstract هي بلوكتشين بمعرفة صفرية (ZK)، مقاومة للحوسبة الكمومية ومرتكزة على شبكة إيثريوم، وقد بُنيت من أجل الحقبة الثقافية التالية للإنترنت؛ حقبة يطالب فيها جيل جديد بالمرح، والملكية، والإبداع، بينما تنتقل الدول ذات السيادة والمؤسسات العالمية من الأنظمة المالية القديمة إلى عملات مستقرة تحافظ على الخصوصية. وبدعم من صندوق Founders Fund، ومن فريق من البُنّاة يقفون خلف إيثريوم (Ethereum)، وPudgy Penguins، وKubernetes، توفّر Abstract بنية تحتية لتجارب استهلاكية واسعة النطاق في مجالات الألعاب، والمقتنيات الرقمية، واقتصاد المبدعين، مع تمكين إصدار عملات مستقرة متوافقة تنظيميًا، وترميز الأصول الواقعية المتميزة من فئة Blue Chip لصالح المؤسسات والدول. تقع Abstract عند تقاطع الثقافة والحوسبة، إذ تبني البنية التحتية الرقمية التي سيعيش فيها الجيل القادم، ويبدع، ويُجري معاملاته. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .abs.xyz

