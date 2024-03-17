ACES تستهل عصر جديد من الاتصال الرقمي وتؤمن خط مترو بارزًا آخر مع أجرا وكانبور

مومباي، الهند, 17 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- من خلال التعاون مع شركة Uttar Pradesh Metro Railways Corporation Limited (UPMRCL)، تستعد شركة ACES India Private Limited، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة ACES – المملكة العربية السعودية، لتجديد ملامح المشهد الرقمي من خلال توفير حلول متطورة لخطوط مترو أجرا وكانبور والتي تعطي الأولوية للحياد والاستدامة. يعزز هذا العقد دور ACES كشركة مُجددة تتحدى المعايير التقليدية وتدفع الصناعة نحو مستقبل أكثر اتصالاً ومرونة.

UPMRC representative issuing LoA to Mohammed N Mazher (on the right side), Managing Director, ACES India UPMRC and ACES teams at UPMRC office, Kanpur

ستقوم ACES، باعتبارها مزود خدمة مضيفة محايدة، بتزويد أحد أسرع أنظمة النقل الحضري في الهند بأحدث البنى التحتية المتنقلة المشتركة وحل IBS مع أحدث التقنيات الخلوية لمدة 9 سنوات. سيغطي هذا جميع محطات مترو الأنفاق ومناطق تقاطع الخطوط والأنفاق لخط مترو أغرا - 1 وخطي مترو كانبور 1 و2، ما يخدم أكثر من 550 مليون راكب سنويًا وبقدرة نهائية على خدمة أكثر من مليار راكب سنويًا بحلول عام 2041.

وعلاوة على ذلك، سيمر مترو أغرا عبر قلب المدينة وسيربط ما بين الأماكن السياحية البارزة، بما في ذلك المعالم الأثرية الأكثر شهرة في الهند، مثل تاج محل وقلعة أغرا وسيكاندرا وغيرها، ما يوفر للركاب تغطية سلسة وسرعات إنترنت فائقة الجودة وتجربة مستخدم محسنة.

تم استلام خطاب التفاهم في مكتب UPMRC في كانبور بحضور كبار الشخصيات الإدارية في UPMRC في 13 مارس 2024 من قبل السيد Mohammed N. Mazher - المدير العام (ACES India) إلى جانب أعضاء فريق الإدارة الآخرين من ACES.

وقال الدكتور أكرم أبوراس، الرئيس التنفيذي لشركة ACES: "يمثل هذا العقد فصلاً جديدًا لشركة ACES والتزامنا بتقديم حلول بنية تحتية رقمية لا مثيل لها. ونحن متحمسون للفرص التي توفرها الشركة لدفع حدود التكنولوجيا والمساهمة في نجاح عملائنا."

وأعرب السيد Mohammed N. Mazher‏ (MD-Aces India) عن حماسه قائلاً: "هذا أكثر من مجرد عقد؛ إنه بداية ملحمة رقمية. وتلتزم شركة ACES India Private Limited بتشكيل مستقبل الاتصال الرقمي في الهند من خلال نموذج المضيف المحايد الخاص بها، وهذه الشراكة هي شهادة على نهجنا الجريء ورؤيتنا التي لا تتزعزع."

معلومات عن ACES: تعد شركة ACES India Private Limited، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة ACES Saudi Arabia، لاعبًا رائدًا على المستوى الدولي في مجال البنية التحتية الرقمية المحايدة في كل أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا. وتشتهر شركة ACES بدورها كمشغل مضيف محايد ومزود خدمة مُدارة لخدمات الاتصالات وتغطية الهاتف المحمول المتطورة، وكذلك تقدم حلولًا مبتكرة تضع مستخدميها في طليعة مشهد صناعة الاتصالات. بل تهدف الشركة إلى إحداث ثورة في مجال الاتصالات المتنقلة وحلول تكنولوجيا المعلومات للمضيف المحايد، مما يؤثر بشكل إيجابي في المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وتشمل المشاريع البارزة في الهند: مطار بنغالور، وبورصة Surat Diamond Bourse، وفندق Taj Hotel-Bangalore، وخط مترو مومباي 3، ومطار نوديا والمشاريع الدولية مثل توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة، ومترو الرياض، ومطار جدة، ومطار الرياض، ومطار البحر الأحمر، وNeom، وTurtle Bay Resort وغيرها الكثير. www.aces-co.com

للتواصل الإعلامي:

أنزر أحمد سيد،

مساعد تطوير الأعمال،

‏[email protected]،‏

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