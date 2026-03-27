شركة ACES India تُتيح اتصالًا سلسًا عبر الجيلين الرابع والخامس (4G و5G) في مطار نويدا الدولي قبيل افتتاحه الرسمي

نويدا، الهند, 27 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ACES India اليوم عن تحقيق إنجاز محوري في مسيرة البنية التحتية الرقمية في الهند، يتمثل في إتاحة اتصال سلس عبر الجيلين الرابع والخامس (4G و5G) في مطار نويدا الدولي المرتقب. وقد تحقق ذلك بالشراكة مع كبرى شركات الاتصالات، وهي: بهارتي إيرتيل، وريلاينس جيو، وفودافون آيديا، وجميعها تعمل على البنية التحتية المتقدمة بنموذج المضيف المحايد التابعة لـACES India.

ACES India Enables Seamless 4G & 5G Connectivity at Noida International Airport Ahead of Launch

وبالاستناد إلى تكاملها السابق مع بهارات سانشار نيجام المحدودة (BSNL)، أرست ACES India منظومة اتصال قوية ومتعددة المشغلين وجاهزة للمستقبل. ويضمن ذلك تمتع المسافرين بخدمات الصوت والبيانات عالية السرعة دون انقطاع في جميع أرجاء المطار منذ اليوم الأول.

ومن المقرر افتتاح المطار في 28 مارس 2026، ومن المتوقع أن يصبح أحد أكبر محاور الطيران في آسيا. وفي إنجاز لافت، ضمنت ACES India، بالتعاون مع جميع شركائها من مشغلي الاتصالات، جاهزية الشبكة قبل موعد الإطلاق. وبفضل التعاون الوثيق مع الجهات التنظيمية ومشغلي الاتصالات وسلطة المطار، ستدخل الخدمات حيز التشغيل قبل الافتتاح الرسمي رغم التحديات التنظيمية المتغيرة.

وقال الدكتور أكرم أبوراس، الرئيس التنفيذي لمجموعة ACES: "في ACES، نعمل على بناء بنية تحتية ذكية وجاهزة للمستقبل تدمج الاتصال بسلاسة في البيئات الواقعية. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم منظومات اتصالات عالية الأداء وقابلة للتوسع."

وأضاف محمد ن. مظهر، المدير الإداري لشركة ACES India: "من خلال تمكين جميع مشغلي الاتصالات على منصة موحدة، نضمن توفير تجربة رقمية سلسة وعالية الجودة لكل مسافر منذ اليوم الأول."

وقال ممثل عن مطار نويدا الدولي: "يُعد الاتصال الموثوق وعالي السرعة عنصرًا أساسيًا في تقديم تجربة مطار عالمية المستوى، وهذه الشراكة تجسد ذلك بوضوح."

ومع تسارع خطى الهند نحو مستقبل ممكّن رقميًا، تواصل ACES India أداء دور محوري في بناء منظومات اتصال قابلة للتوسع ومتكاملة وجاهزة للمستقبل.

