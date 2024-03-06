ACES توقِّع عقدًا مع Mumbai Metro Railways Corporation Limited في الرياض في LEAP-2024 Middle East - Arabic USA - English Middle East - English ACES India Private Limited 06 مارس, 2024, 16:41 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال مومباي، الهند، 6 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- تحتفل شركة ACES India Private Limited، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة ACES Saudi Arabia، بإنجاز تاريخي من خلال حفل توقيع العقد لتوفير خدمات البنية التحتية المتنقلة في خط مترو مومباي رقم 3. أقيم الحفل في حدث LEAP-2024 الشهير، ما يُطلق عليه "A Digital DAVOS" (مثل قمة دافوس رقمية)، يوم 4 مارس 2024 في الرياض المملكة العربية السعودية. Continue Reading

MMRC Logo (Left to right) Mohammed Mazher (MD ACES India), Dr. Khalid Almashouq (ACES CTO), Eng. Bassam A. Al-Bassam Deputy Minister For Telecom And Infrastructure from MCIT, Ms. Ashwini Bhide - IAS & Managing Director MMRC, Dr. Akram Aburas (ACES CEO) Mr. R. Ramana - Director (Planning & Real-estate dev./ NFBR - MMRC) Eng. Bassam A. Al-Bassam Deputy Minister For Telecom And Infrastructure from Minister of Communications and Information Technology (MCIT), Ms. Ashwini Bhide - IAS & Managing Director-MMRC, Mr. R. Ramana - Director (Planning & Real-estate dev./ NFBR - MMRC), from ACES, Dr. Akram Aburas (CEO), Dr. Khalid Almashouq (CTO), Mohammed Mazher (MD ACES India), Amit Sharma (ACES India), Dr. Naif AlShammari - Deputy CEO of Saudi Exim Bank, from Embassy of India - Mr. Abu Mathen George - Deputy Chief of Mission & Manusmriti - Counsellor, and other prominent members from MMRC & ACES. (Left to right) Dr. Akram Aburas (ACES CEO) & Ms. Ashwini Bhide - IAS & Managing Director-MMRC

وشهد الحفل حضور كبار الشخصيات: م. بسام البسام نائب الوزير للاتصالات والبنية التحتية من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيدة Ashwini Bhide - IAS والمديرة العامة لشركة MMRC، السيد R. Ramana مدير (التخطيط والتطوير العقاري) / NFBR – MMRC)، من ACES، الدكتور أكرم أبو راس (الرئيس التنفيذي)، الدكتور خالد المعشوق (مدير التكنولوجيا التنفيذي)، محمد مظهر (MD ACES الهند)، Amit Sharma (ACES الهند)، الدكتور نايف الشمري - نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومن سفارة الهند: السيد Abu Mathen George - نائب رئيس البعثة وManusmriti - مستشار، وأعضاء بارزين آخرين من MMRC وACES.

وبموجب العقد الممنوح لمدة 12 عامًا، ستكون ACES مسؤولة عن توفير خدمات البنية التحتية المتنقلة، بما في ذلك تقنيات 4G و5G المتقدمة التي تخدم أكثر من 625 مليون مسافر سنويًا عبر مدى إجمالي يبلغ 33.5 كيلومترًا، بما في ذلك 27 محطة ومنصة حيث تتميز الممرات والأنفاق بتغطية سلسة وسرعة فائقة وتجربة مستخدم محسَّنة.

وقال الدكتور أكرم أبو راس، الرئيس التنفيذي لشركة ACES:"نحن متحمسون لإبرام هذه الشراكة، التي تجسد تفانينا في تقديم حلول البنية التحتية الرقمية التي لا مثيل لها، وبشأن الفرص التي توفرها لتوسيع رقعة تطبيق التكنولوجيا والمساهمة في نجاح عملائنا."

وقالت السيدة Ashwini Bhide - ‏IAS والمديرة العامة لشركة MMRCL: "يسعدنا أن نتشارك مع ACES India لإقامة البنية التحتية لخدمات الهاتف المحمول. ACES هي شركة دولية رائدة في مجال البنية التحتية الرقمية المحايدة وتتمتع بخبرة عالمية غنية وستفيد شراكتنا في توفير التجربة الرقمية لأكثر من 625 مليون مسافر سنويًا.

معلومات عن ACES:

تعد شركة ACES India Private Limited، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة ACES Saudi Arabia، لاعبًا رائدًا على المستوى الدولي في مجال البنية التحتية الرقمية المحايدة في كل أنحاء الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا. وتشتهر شركة ACES بدورها كمشغل مضيف محايد ومزود خدمة مُدارة لخدمات الاتصالات وتغطية الهاتف المحمول المتطورة، وكذلك تقدم حلولًا مبتكرة تضع مستخدميها في طليعة مشهد صناعة الاتصالات. بل تهدف الشركة إلى إحداث ثورة في مجال الاتصالات المتنقلة وحلول تكنولوجيا المعلومات للمضيف المحايد، مما يؤثر بشكل إيجابي في المجتمعات في مختلف أنحاء العالم. وتشمل المشاريع البارزة في الهند: مطار بنغالور، وبورصة Surat Diamond Bourse، وفندق Taj Hotel، وخط مترو مومباي 3، ومطار نوديا والمشاريع الدولية مثل توسعة المسجد الحرام في مكة المكرمة، ومترو الرياض، ومطار جدة، ومطار الرياض، ومطار البحر الأحمر، وغيرها الكثير. (https://www.aces-co.com/)

معلومات عن Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRC):

يعد خط مترو مومباي - 3 (MML - 3) أحد هذه المشاريع الرئيسية لتحسين سيناريو النقل في العاصمة المالية للهند، وهي مومباي. يمتد مشروع MML-3 بطول 33.5 كم على شكل ممر طويل بطول Colaba-Bandra-SEEPZ، ويهدف إلى تخفيف الازدحام في مرور مومباي الكبرى. Mumbai Metro Rail Corporation Limited (MMRC) هي الوكالة العقدية المسؤولة عن تنفيذ مشروع خط مترو مومباي 3 (MML-3). ولقد تم تشكيلها باعتبارها شريكًا لحكومة الهند (GoI) وحكومة ولاية ماهاراشترا (GoM) على أساس المشاركة بنسبة 50:50. https://mmrcl.com/

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الصورة 2: https://mma.prnewswire.com/media/2354593/ACES_MMRC_Contract_2.jpg

الصورة 3: https://mma.prnewswire.com/media/2354595/ACES_MMRC_Contract_3.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2354592/MMRC.jpg

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