لندن, 16 يناير / كانون الثاني 2024 يشهد العالم تحولًا رقميًا هائلًا، فقد أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية بشكل متزايد. وسيتناول المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، الذي سيُعقد في دافوس بسويسرا، التحديات التي تفرضها التكنولوجيا على الأعمال التجارية العالمية في هذا العصر الرقمي. كما سيتناول المنتدى الزيادة الكبيرة في اعتماد التقنيات الرائدة مثل التعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) وكيفية تأثيره على المؤسسات في الصناعات التي تدرك قدرة هذه التقنيات على إحداث تغيير.

وبدءًا من تطور وتنمية الذكاء الاصطناعي حتى إنترنت الأشياء (IoT)، فإن تكامل التكنولوجيا يعيد تحديد مستقبل المجتمع. وقد كان الحدث الرئيسي الذي أُقيم في عام 2023 هو قمة "سلامة الذكاء الاصطناعي" في بلتشلي بارك في ميلتون كينز بالمملكة المتحدة. وقد شهدت القمة اجتماع دول بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأستراليا والصين، لمناقشة المخاطر المحتملة لتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة ومعالجتها إذا لم يتم تنظيمها بشكل صحيح.

هذا وسيركز المنتدى هذا العام على الاستكشاف والفرص التي توفرها التقنيات الجديدة وتأثيراتها على صنع القرار والشراكة العالمية. كما ستقوم Acumen بإجراء مقابلات مع الشركات الحاضرة والكشف عن رؤى قادة الأعمال العالميين عبر مجموعة من الصناعات. وفي هذه المقابلات الفردية، ستتعرف Acumen على كيفية قيام الشركات بتكييف أهدافها بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتغيرة باستمرار.

وقد صرّح باولو إميليو زانيني، الرئيس التنفيذي لـ Acumen Media قائلًا: "في مجال الأعمال بعصرنا الحالي، أصبحت التكنولوجيا واحدة من كبرى القوى الدافعة للابتكار والنمو، ويأتي المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام في صميم ذلك. وعندما يتعلق الأمر الشركات، فإن قدرتها على الابتكار والعمل في بيئة ترعى الابتكار هي في صميم القوة الدافعة لمجتمعاتنا إلى الأمام. ونحن نعتقد أن تعزيز مثل هذه البيئات أمر بالغ الأهمية لنجاح مستقبلنا."

ستقوم Acumen بتوثيق كيفية مواجهة قادة الأعمال للتحديات التي تفرضها الثورة الرقمية وسوق العصر الراهن. ويعد التعاون بين الشركات والحكومات والمجتمع أمرًا بالغ الأهمية لإيجاد حلول مشتركة وتنفيذ تدابير حاسمة.

كما يعد تحقيق التوازن بين مزايا التكنولوجيا ومواجهة تحدياتها أمرًا حيويًا، فهي تستمر في لعب دور مركزي متزايد في حياتنا. إن Acumen متحمسة لاغتنام الفرصة للمشاركة في مناقشات هادفة مع شخصيات عالمية بارزة حول بعض القضايا الأكثر أهمية التي تواجه المجتمعات في عصرنا الحالي.

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