AIIC تطلق "قل حقيقتك: التمكين من خلال الترجمة الفورية"حملة عالمية للاحتفال بقوة التعددية اللغوية

جنيف, 4 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- تحتفل الرابطة الدولية لمترجمي المؤتمرات الشفويين بالقوة التحويلية للتعددية اللغوية التي تضم متحدثين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات

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قل حقيقتك: التمكين من خلال الترجمة الفورية هي حملة عالمية تضم اميلي دي مونتشالين الممثل الدائم لفرنسا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيم آن وزير دولة أقدم للشؤون الخارجية من سنغافورة، جيانريكو كاروفيجليو، الروائي الإيطالي والقاضي السابق، كريج سبينس، رئيس العلامة التجارية ومسؤول الاتصالات في IPC والمزيد من أصحاب النفوذ، وكشف النقاب عن القيمة الرائعة للتعددية اللغوية وخدمات الترجمة الفورية للشركات والمجتمعات ككل.

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الرابطة الدولية للمترجمين الشفويين المختصين بخدمة المؤتمرات وباعتبارها قوة رائدة في عالم المترجمين الفوريين المحترفين منذ عام 1953، فهي مكرسة لزيادة الوعي بالتعددية اللغوية كمحفز للنمو الشخصي والخاص بالشركات والمؤسسي.

مع زيادة الاجتماعات باللغة الإنجليزية فقط، هناك حاجة ماسة للتواصل مع الآخرين، والتعبير عن أذهاننا وفهمنا بصدق. التنوع اللغوي هو حقيقة واقعة، ومراعاتها هي قيمة أساسية. تحتفل الترجمة الفورية بثراء التعددية اللغوية، وتحطيم الحواجز اللغوية والسماح للأفراد بالتعبير عن أنفسهم بلغتهم الأم.

العدالة: سد الفجوة من أجل المساواة في الوصول

في السعي لتحقيق العدالة القانونية، تلعب الترجمة الشفوية دورًا حاسمًا في ضمان تمتع كل فرد، بغض النظر عن إجادة اللغة، بحق متساوٍ في العناية الواجبة والوصول إلى عملية عادلة.

العائد على الاستثمار

من خلال توفير خدمات الترجمة الفورية، يمكن أن تصبح الأحداث أكثر سهولة وشمولية، مما يمكّن الأفراد والمجتمعات من خلفيات متنوعة من المشاركة والمشاركة في المناقشات الهامة وعمليات صنع القرار. يعتمد الجمع بين المعرفة ونقلها لاستراتيجية الأعمال والابتكار على تعدد اللغات حيث يتم دائمًا ترميز المعرفة لغويًا، وغالبًا ما يتم اكتسابها وإدارتها بشكل أفضل بلغتها(لغاتها) الأم.

الإدماج الاجتماعي وإمكانية الوصول: بناء جسور التفاهم

الترجمة الفورية هي أداة قوية للإدماج الاجتماعي، حيث تقدم صوتًا لأولئك الذين قد يظلون غير مسموع. ويضمن حصول جميع الأفراد على الخدمات والفرص على قدم المساواة، مع الحد من الحواجز وتعزيز الشمولية.

الديموقراطية: تمكين المشاركة وبناء الجسور الدبلوماسية

التفسير ضروري لازدهار الديمقراطية. يضمن أن الأفراد يمكنهم المشاركة الكاملة في العمليات السياسية والمناقشات العامة، بغض النظر عن اللغة التي يتحدثونها. يجب أن تمكّن الديمقراطية المواطنين من التأثير على صناع القرار السياسي ومساءلتهم، وتحويل الرأي العام إلى قوة سياسية.

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