AIKO تدعم مشروع "نفر بنبان" الهام للطاقة الشمسية التابع لشركة Infinity Power بقدرة 259 ميغاواط في مصر

ييوو، الصين ، 22 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "آيكو" (AIKO)، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خلايا الطاقة الشمسية وتكنولوجيا الوحدات ، أنها وقعت اتفاقية توريد الوحدات مع شركة "إنفينيتي باور" (Infinity Power) لتجهيز مشروع "نفر بنبان" للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 259 ميغاواط ، الموجود في مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية الشهير في مصر في محافظة أسوان.

يمثل المشروع عودة "إنفينيتي باور" إلى أسوان ، حيث كانت أول مطور لبناء مشروعات الطاقة المتجددة في "حديقة بنبان للطاقة الشمسية" في عام 2017. كما يظهر التقدم المستمر نحو هدف "إنفينيتي باور" لتشغيل 10 غيغاواط من قدرة الطاقة المتجددة في جميع أنحاء أفريقيا بحلول عام 2032.

سيوفر مشروع "نفر بنبان" 259 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة مع 120 ميغاواط من تخزين الطاقة في البطاريات. وبمجرد تشغيله، من المتوقع أن يوفر الكهرباء لحوالي 311,000 منزل ويؤدي لتجنب حوالي 349,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. سيساهم المشروع في استراتيجية الطاقة الوطنية في مصر من خلال توسيع نطاق توليد الكهرباء النظيفة ودعم أمن الطاقة على المدى الطويل.

ويتميز المشروع، الذي يقع في واحدة من أكثر بيئات الطاقة الشمسية قسوةً في العالم ، بمتوسط درجة حرارة سنوي يبلغ 34 درجة مئوية وإشعاع شمسي يبلغ 1,620 كيلو واط / متر مربع. تتطلب هذه الظروف التشغيلية القصوى وحدات شمسية عالية الأداء ومتينة للغاية. تم اختيار تقنية "آيكو" بنظام "كافة نقاط التوصيل بالخلف" (ABC) لتلبية هذه المتطلبات الصارمة مع دعم جدول زمني متسارع للمشروع ، حيث سيتم تسليم جميع الوحدات في غضون شهر واحد من توقيع الاتفاق. ومن المقرر أن يتم توصيل المشروع بالشبكة بحلول الربع الرابع من عام 2026.

قال "عمر مجدي"، كبير مديري المشتريات في "إنفينيتي باور": "لقد اخترنا وحدات "آيكو" لفعاليتها العالية ، وجودتها الموثوقة على المدى الطويل ، وتسليمها السريع ، وتصميمها القوي والقوي والمتين المدعوم بأحدث التقنيات". "إن الأداء عالي الكفاءة لوحدات "آيكو" المتقدمة ، جنبًا إلى جنب مع استراتيجية تركيب عالية الكثافة ، يزيد من إنتاج الطاقة لكل متر مربع من الأرض ، مما يوفر قيمة متفوقة للمشروع".

تعظيم استخدام الأراضي واقتصاديات المشروعات

ركزت الأهداف الأساسية لشركة "إنفينيتي باور" للمشروع على خفض "التكلفة الموحدة للطاقة"، وتعظيم "معدل العائد الداخلي"، والعمل ضمن إطار عمل مقيَّد للنفقات الرأسمالية. تعالج وحدات AIKO-A-GRH-66Dw (2382 × 1134 × 30 مم) من "آيكو" بنظام "كافة نقاط التوصيل بالخلف" (ABC) هذه المتطلبات مباشرةً. مع كفاءة الوحدة بنسبة 24.2٪ ومخرجات الطاقة بقدرة 650/655 (واط - ذروة)، تقدم الوحدات 20 واط أكثر من منتجات تقنية (TOPCon) "التلامس المحمل بأكسيد النفق" الرائدة في نفس المنطقة ، دون أي تكلفة إضافية لكل واط. هذا يسمح لـ "إنفينيتي" بزيادة إنتاج الطاقة دون تكاليف إضافية للأرض أو تركيب الهيكل.

يتم تعزيز مزايا الأداء بمعدلات التدهور الرائدة في صناعة من "آيكو"؛ حيث التدهور في السنة الأولى ≤1٪ ، والتدهور السنوي من السنة 2 إلى 30 عند 0.35٪. بالإضافة إلى ضمان المنتج لمدة 15 عامًا وضمان الطاقة لمدة 30 عامًا ، تضمن هذه الخصائص الموثوقية على المدى الطويل وإنتاج الطاقة المستمر. ومن المتوقع أن تولد الوحدات 471.6 غيغاواط/ساعة من الكهرباء السنوية ، مما يترجَم إلى إجمالي إيرادات دورة الحياة البالغة 566 مليون دولار أمريكي.

الفوائد الاقتصادية الرئيسية مقارنةً بالطرق التقليدية وحدات تقنية TOPCon تحت نفس مساحة الأرض:

زيادة القدرة المثبتة: 4.0%

زيادة طاقة دورة الحياة: 5.8%

تخفيض تكلفة موازنة النظام لكل واط: 4.0%

تخفيض "التكلفة الموحدة للطاقة": 3.7%

تحسين "معدل العائد الداخلي": 1.6%

يُبرز مشروع "نفر بنبان" دور "آيكو" في تمكين حلول الطاقة المتجددة ذات النطاق الكبير والفعالية من حيث التكلفة للبنية التحتية العامة ذات التأثير العالي ، ودعم أهداف الاستدامة الوطنية. تواصل "آيكو" توفير حلول طاقة شمسية عالية الكفاءة وموثوق بها للشركاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ، مما يدفع بالانتقال العالمي إلى مستقبل طاقة خالية من الكربون.

نبذة عن AIKO

"آيكو" ، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية ، متخصصة في أبحاث وتطوير وتصنيع منتجات توليد الطاقة الشمسية. تقدم "آيكو" للعملاء خلايا شمسية ، ووحدات بنظام "كافة نقاط التوصيل بالخلف" (ABC)، وحلول معبأة قائمة على السيناريوهات. مسترشدةً بمهمة "تمكين التحوّل نحو عصر خال من الكربون" ، تواصل "آيكو" السعي نحو الابتكار الفائق والتكنولوجيا المتطورة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: https://aikosolar.com.

حول Infinity Power

"إنفينيتي باور"، وهي مشروع مشترك بين "إنفينيتي" و"مصدر"، هي أكبر مزود للطاقة المتجددة في أفريقيا. تستهدف شركة "إنفينيتي باور" مشروعات توليد الكهرباء في أفريقيا من خلال مصادر الطاقة المتجددة ، وهي الطاقة الشمسية والرياح ، بالإضافة إلى تقنيات أخرى مثل تخزين البطاريات ، بهدف تحقيق 10 غيغاوات من الطاقة التشغيلية بحلول عام 2032.

ولديها محفظة تشغيلية كبيرة تبلغ 1.3 غيغاواط عبر مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، مما يساعد على تجنب 3.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ومشروعات في إطار التحضير بقدرة 16 غيغاواط ، بما في ذلك حوالي 3 غيغاواط في مرحلة التطوير المتقدمة. لمزيد من المعلومات حول "إنفينيتي باور" ، تفضلوا بزيارة موقع الويب: www.weareinfinitypower.com