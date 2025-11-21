AIxCrypto تُعيد إطلاق علامتها التجارية وتبدأ التداول تحت رمزها الجديد AIXC، تعزيزاً لاستراتيجية «القوى الدافعة الثلاث» لتصبح البوابة الأولى لعالم الويب 3 المدعوم بالذكاء الاصطناعي والجسر بين الويب 2 والويب 3

AIxCrypto Inc. (NASDAQ: AIXC, “AIxC” or “the Company”) today officially announced the company’s renaming from Qualigen to rebrand as AIxCrypto Holdings, Inc. (Nasdaq: AIXC).

YT Jia, AIxC’s Chief Advisor, as well as FF’s Founder and Global Co-CEO said, “We believe that cross-ecosystem breakthroughs and deep integration are the true future of Web3.”

Jerry Wang, Co-CEO of AIxC, stated that AIxC is committed to building a global leading ecosystem that integrates AI, crypto, and blockchain, bridging Web2 and Web3.

استُكمل الآن بشكل كامل إطار «عجلة الموازنة المزدوجة والجسر المزدوج والإدراج المزدوج» بين FFAI و AIXC ، مما يمهّد لحقبة جديدة من التمكين المتبادل عالي السرعة بين الذكاء الاصطناعي المدمج ( EAI ) والعملات المشفّرة ( Crypto ). يوفّر هذا النهج قيمة تحويلية من منظومة الويب 3 إلى الويب 2، وفي الوقت نفسه يجلب نمواً كبيراً خارج السلسلة من الويب 2 إلى الويب 3. إن تجاوز الحدود وتعزيز التكامل، لا العمل في جزر معزولة، هو ما يمثّل المستقبل الحقيقي لصناعة الويب 3.

تركّز AIxCrypto (AIXC) الآن على استراتيجيتها الجديدة «القوى الدافعة الثلاث»، التي تهدف من خلالها إلى أن تصبح البوابة الأولى إلى عالم الويب 3 المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك عبر المحاور التالية:

وكيل BesTrade DeAI ومحطة الذكاء الاصطناعي للويب 3: نقطة الدخول الأولى لتداول أصول الويب 3، إذ تدمج هذه المنظومة وكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء مع بنية تحتية للتداول موجّهة للمستخدم النهائي. تطوير النظام البيئي لـ RWA + EAI : البوابة الأولى للذكاء الاصطناعي المدمج ( EAI ) في الويب 3 ولترميز أصول العالم الحقيقي ( RWA ). وبصفتها مساهِماً مؤسِّساً ومطوِّراً لمؤسسة AIxC ، تعمل AIxC على بناء نظام بيئي متكامل لـ RWA و EAI يشمل بنية تحتية لشبكات البنية التحتية المادية اللامركزية المدعومة بالذكاء الاصطناعي (DePIN) ، وسلسلة كتل عامة لـ EAI ، وطبقات تطبيقات RWA . إدارة أصول العملات المشفّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: وتشمل إدارة أصول العملات المشفّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومؤشر C10 .

وتتمثّل إحدى المبادرات الرئيسية ضمن القوة الدافعة الثانية، أي تطوير النظام البيئي لـ RWA + EAI ، في تطوير عروض أصول العالم الحقيقي ( RWA ) القائمة على الأسهم المرمَّزة. وسيتمثّل أول مشروع للأسهم المرمَّزة في أسهم FFAI ، مع عملية شراء أولية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي من خلال طرف ثالث مستقل. وإذا اكتمل هذا الهيكل، فمن المتوقَّع أن يتيح لشركة Faraday Future إمكانية الوصول إلى جمع تمويل قائم على الويب 3 بتكلفة أقل من التمويل التقليدي في الويب 2.

نيويورك، 21 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة AIxCrypto Inc، (Nasdaq: AIXC ويُشار إليها اختصاراً بـ«AIxC» أو «الشركة») اليوم رسمياً تغيير اسمها من Qualigen وإعادة إطلاق علامتها التجارية تحت اسم .AIxCrypto Holdings, Inc (Nasdaq: AIXC) وستتّخذ AIxC من تقنية البلوك تشين ركناً أساسياً، ومن الذكاء الاصطناعي قوة الدفع الجوهرية لأعمالها، ملتزمةً بإنشاء نظام بيئي رائد عالمياً يدمج الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة والبلوك تشين، ويربط بين الويب 2 والويب 3، بهدف أن تصبح البوابة الأولى لعالم الويب 3 المدعوم بالذكاء الاصطناعي ونظاماً بيئياً جديداً بالكامل يدمج بين الويب 2 والويب 3.

وقال YT Jia، كبير مستشاري AIxC، ومؤسِّس FF والرئيس التنفيذي العالمي المشارك للشركة: «بصفتها المساهم المسيطر ومالكة حصة الأغلبية في AIXC، ترى FF أن إعادة التسمية هذه تمثّل الاكتمال الرسمي لنظام "عجلة الموازنة المزدوجة والجسر المزدوج والإدراج المزدوج" لـ FFAI + AIXC، بما يفتح حقبة جديدة من التمكين المتبادل عالي السرعة بين EAI وCrypto. ونؤمن بأن الاختراقات العابرة للأنظمة البيئية والتكامل العميق هي المستقبل الحقيقي للويب 3».

وبالتزامن مع حفل إعادة التسمية، كشفت AIxCrypto رسمياً عن شعارها الجديد وموقعها الرسمي على الإنترنت: aixcrypto.ai، في خطوة ترمز إلى الإمكانات غير المحدودة التي يخلقها التآزر ثنائي الاتجاه بين الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة.

تواصل AIxC تركيزها على استراتيجية «القوى الدافعة الثلاث» الجديدة ومحفظة الأعمال المرتبطة بها.

القوة الدافعة الأولى تتمثّل في وكيل BesTrade DeAI ومحطة الذكاء الاصطناعي للويب 3، وهما معاً يشكّلان البوابة الأولى لتداول أصول الويب 3 ويتكوّنان من ثلاثة منتجات رئيسية.

ومن خلال وكيل DeAI، ومتجر Web3، ومحطة الذكاء الاصطناعي للويب 3 المطوَّرة بشكل مستقل، يعيد هذا التصوّر المتكامل (ثلاثة في واحد) تعريف الطريقة التي يلج بها المستخدمون إلى الويب 3. وكيل BesTrade DeAI هو بوابة تداول مجمّعة شاملة تعمل كنقطة خدمة واحدة، يتولّى تجميع المعلومات الذكية، واتخاذ القرارات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ونسخ التداول، وتنفيذ الأوامر، بما يزوّد كل مستخدم بقدرات تداول احترافية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

متجر Web3 هو البوابة الموحّدة للأنظمة البيئية لتطبيقات الويب 3، ما يتيح تثبيت هذه التطبيقات واستخدامها بسهولة تشبه متجر التطبيقات (App Store).

محطة الذكاء الاصطناعي للويب 3 هي الجيل القادم من الأجهزة الذكية الأصلية على السلسلة، التي تخفّض حواجز استخدام الويب 3 وتوفّر تجربة أفضل للمستخدمين.

القوة الدافعة الثانية هي تطوير النظام البيئي لـ RWA (أصول العالم الحقيقي) وEAI (الذكاء الاصطناعي المدمج)، وتمثّل البوابة الأولى للذكاء الاصطناعي المدمج ضمن منظومة الويب 3. وتشمل هذه القوة فئتين رئيسيتين من المنتجات:

المساهمة في النظام البيئي للويب 3 و EAI : بصفتها الباني الرئيس لمؤسسة AIxC ، تعمل AIxC على إنشاء بنية تحتية أساسية للنظام البيئي لـ RWA و EAI . وستكشف «الورقة البيضاء» المقبلة التي ستصدر عن مؤسسة AIxC عن مزيد من التفاصيل حول هذا التطوير. خدمات RWA :

سيكون من بين الأنشطة الرئيسية للقوة الدافعة الثانية تطوير حلول RWA القائمة على ترميز الأسهم. وسيتمثّل أول مشروع للأسهم المرمَّزة في أسهم FFAI، حيث ستُخصَّص الدفعة الأولى، عبر طرف ثالث مستقل، لشراء ما قيمته 5 ملايين دولار أمريكي من أسهم FFAI لاستكشاف أعمال ترميز الأسهم.

القوة الدافعة الثالثة هي إدارة أصول العملات المشفّرة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتشمل المنتجات الرئيسة في هذا المسار حلول إدارة أصول العملات المشفّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومؤشر C10، في تحوّل من نموذج الخزانة التقليدية للأصول المشفّرة إلى منصّة متكاملة لإدارة أصول العملات المشفّرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

إلى جانب ذلك، تستهدف AIXC توليد خمسة تأثيرات رئيسية من «التمكين العكسي» لصالح FFAI، لبناء نظام بيئي متقارب من الجيل الجديد يجمع بين «تنقّل EAI (EAI Mobility) والويب 3 والبلوك تشين وتطبيقات أصول الكريبتو»:

تمكين التمويل: من المتوقَّع أن يسهم ترميز الأسهم في تمكين FFAI من الحصول على مسارات تمويل استراتيجية أقل تكلفة وأكثر كفاءة واستدامة مقارنة بالويب 2، مع احتمال المساعدة في تقليص حاجة FFAI المستقبلية إلى مزيد من تحويلات الديون إلى أسهم لصالح AIXC . تمكين الأصول: من المرجّح أن تعود العوائد الاستثمارية المتوقَّعة من AI X C بتدفّقات نقدية مستمرة على FF ، بما يعزّز قيمة أصولها. تمكين التكنولوجيا والأعمال: دعم توثيق أصول المركبات الكهربائية المدعومة بـ EAI على السلسلة، وإطلاق منتجات متكاملة تجمع بين EAI و RWA . تمكين المستخدم: من خلال الويب 3، فتح نقاط دخول جديدة لحركة المستخدمين العالميين في مجال العملات المشفّرة، وتوسيع قاعدة مستخدمي FFAI ونظامها البيئي بشكل كبير. تمكين التقييم: من خلال الويب 3، إعادة تشكيل تصوّر السوق لسردية الشركة، وفتح علاوة تقييم ناتجة عن التآزر متعدّد الأبعاد بين الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة.

بعد ذلك، تعتزم AIxCrypto تحقيق أهداف مرحلية عبر ابتكار تقنيات المنتجات، وعبر عمليات الدمج والاستحواذ، بما يسرّع تنفيذ استراتيجية القوى الدافعة الثلاث. وفي الوقت نفسه، أطلقت الشركة ذراع الابتكار والاستثمار AI x C Labs، مستهدِفة المطوّرين العالميين وفرق البحث والشركاء، للاستثمار في مشاريع متميّزة في مجالي الذكاء الاصطناعي والويب 3، وتعزيز تطبيق التقنيات الرائدة في هذا التقاطع، وبناء نظام بيئي رقمي مفتوح ومستدام بشكل مشترك. كما ترحّب الشركة بتواصُل أي مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي أو الويب 3 تسعى للحصول على استثمار.

قال جيري وانغ (Jerry Wang)، الرئيس التنفيذي المشارك لـ AIxC، إن الشركة ملتزمة ببناء نظام بيئي رائد عالمياً يدمج الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة والبلوك تشين، ويربط بين الويب 2 والويب 3. وتعمل الشركة حالياً على تطوير ثلاث قدرات أساسية: بنية تحتية للتداول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة إدارة أصول عملات مشفّرة بالمستوى المؤسسي، وبروتوكولات تكنولوجيا لامركزية موجَّهة نحو المستقبل. وتهدف هذه المنظومة إلى تمكين رأس المال من التدفق بأمان وموثوقية وبصورة ذكية بين النظام المالي التقليدي والاقتصاد الرقمي، بما يحقّق «إنترنت القيمة» من الجيل التالي بصورة فعلية.

من ناحية تقنيات المنتجات، ستعمل الشركة كمساهم رئيس في مؤسسة AIxC، لقيادة التطوير الشامل لـ RWA وEAI، والبنية التحتية لـ AI DePIN، ونظام الرموز الخاص بالنظام البيئي، وإطار الامتثال. وفي الوقت نفسه، ستتعاون الشركة بشكل وثيق مع مصدّري العملات المستقرة حول العالم لإطلاق عملات مستقرة، لتصبح مركز التسوية المحوري لسلسلة توريد FFAI والنظام البيئي لـ EAI.

أما على صعيد الاستثمار والتشغيل التجاري، فستضع الشركة خارطة طريق منهجية للاستثمار في بروتوكولات RWA، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للتمويل اللامركزي (DeFi)، وتقنيات الدفع. والهدف هو إتمام ما بين 2 و3 استثمارات استراتيجية بحلول عام 2026، وبناء محرّك نمو عالمي لوكيل BesTrade DeAI، بما يحقّق نمواً شاملاً في قاعدة المستخدمين وحجم المعاملات وشراكات النظام البيئي.

نبذة عن AIxCrypto:

AIxCrypto هي شركة مدرَجة في بورصة ناسداك في الولايات المتحدة، مكرَّسة لبناء نظام بيئي رائد عالميًا يدمج الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين ويربط بين الويب 2 والويب 3. وتشمل منتجاتها الأساسية وكيل BesTrade DeAI ومنتجات النظام البيئي لـ AIxC.

البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على «بيانات تطلعية»، بما في ذلك البيانات المتعلقة بشركة AIxCrypto Holdings, Inc. («AIxCrypto») بالمعنى المقصود في أحكام «الملاذ الآمن» لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وتُعد جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك التوقّعات المالية، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، والتي تشير إلى الإجراءات والنتائج المستقبلية المتوقَّعة أو المنتظَرة لشركة AIxCrypto، بيانات تطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر أي بيانات تشير إلى توقّعات أو تنبّؤات أو توصيفات أخرى لأحداث أو ظروف مستقبلية بيانات تطلعية. تعكس هذه البيانات التطلعية توقّعاتنا وخططنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية اعتبارًا من تاريخ إصدار هذا البيان. ولا يمكن لشركة AIxCrypto تقديم أي ضمان بأن هذه البيانات التطلعية أو التوقّعات المالية ستثبت صحّتها.

كما أن المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي لا تحدِّد جميع المخاطر أو جوانب التعرّض التي قد تواجهها AIxCrypto، ولا تتضمّن بالضرورة كل ما من شأنه أن يؤثّر جوهريًا وسلبًا في أداء الشركة أو مستوى المخاطر المرتبط بها. وبطبيعتها، تنطوي البيانات التطلعية والتوقّعات المالية على العديد من الافتراضات، وعلى مخاطر معروفة وغير معروفة، وعلى درجات من عدم اليقين، سواء كانت عامة أو محدَّدة، تسهم جميعها في احتمال عدم تحقّق التنبّؤات أو التوقّعات أو البيانات التطلعية الأخرى، بما قد يتسبّب في اختلاف الأداء الفعلي والنتائج المالية للشركة في الفترات المستقبلية جوهريًا عن أي تقديرات أو توقّعات للأداء المستقبلي أو النتائج، سواء المعبَّر عنها صراحةً أو الضمنية في تلك البيانات التطلعية والتوقّعات المالية. تشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية جوهريًا عن التوقّعات، على سبيل المثال لا الحصر: الظروف التجارية والاقتصادية وظروف أسواق المال؛ وطبيعة الصناعة الخاضعة لتنظيم شديد التي تزاول فيها AIxCrypto أعمالها؛ والقوانين أو اللوائح الحالية أو المستقبلية والتفسيرات الجديدة للقوانين أو اللوائح القائمة؛ والتقلّبات المتأصّلة وعدم اليقين التنظيمي المرتبطَين باستثمارات العملات المشفّرة؛ والمتطلبات القانونية والتنظيمية؛ وظروف السوق والطلب على منتجاتنا وتسعيرها؛ وإمكانية التوصّل إلى اتفاق لشراء الأسهم العادية لشركة FFAI؛ وعلاقاتنا مع عملائنا وشركائنا التجاريين؛ وقدرتنا على تحديد وتصميم وطرح منتجات جديدة بنجاح وفي التوقيت المناسب لتلبية احتياجات عملائنا؛ وقدرتنا على استقطاب الموظفين المؤهّلين والاحتفاظ بهم وتحفيزهم؛ والمنافسة في قطاعنا؛ وإخفاق الأطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية؛ وتعطّل أو فشل الأنظمة أو الشبكات أو الاتصالات أو الخدمات أو التعرّض لهجمات سيبرانية؛ والقدرة على الحصول على تمويل إضافي بشروط معقولة أو من عدمه؛ وتكاليف التقاضي ونتائجه؛ وقدرتنا على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا وإنفاذها والدفاع في مواجهة دعاوى الأطراف الثالثة المتعلقة بانتهاك حقوق ملكيتهم الفكرية؛ وقدرتنا على إدارة نموّنا. يُنَبَّه القرّاء إلى أن هذه القائمة من العوامل لا ينبغي تفسيرها على أنها قائمة شاملة.

وتُقدَّم جميع المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ إصدار البيان، وهي عُرضة للتغيير دون إشعار. ولا تتعهّد AIxCrypto، ولا أي شخص آخر، بأي التزام بتحديث أو مراجعة أيٍّ من البيانات التطلعية أو التوقّعات المالية الموضَّحة هنا علنًا، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، إلا بالقدر الذي يقتضيه القانون. يُقدَّم هذا البيان كمصدر للمعلومات فقط ولا يشكِّل توصية استثمارية. ولا يأخذ هذا البيان الصحفي في الاعتبار، ولا يقدِّم، أي مشورة ضريبية أو قانونية أو استثمارية أو رأيًا بشأن أهداف الاستثمار المحددة أو الوضع المالي لأي شخص. وتحتفظ AIxCrypto بالحق في تعديل المعلومات الواردة هنا أو استبدالها، جزئيًا أو كليًا، في أي وقت، ولا تتعهّد بأي التزام بتزويد المتلقّي بإمكانية الوصول إلى المعلومات المعدَّلة أو بإخطاره بذلك.

يُنصَح القرّاء بعدم الاعتماد بشكل غير مبرَّر على البيانات التطلعية، إذ لا يوجد ضمان بتحقّق الخطط أو النوايا أو التوقّعات التي تستند إليها تلك البيانات. وبينما ترى الإدارة أن هذه البيانات معقولة في وقت إعدادها، قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا. وتعكس هذه البيانات التطلعية توقّعات الشركة اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، وهي عُرضة للتغيير دون إشعار. كما أن الشركة ليست ملزَمة بتحديث هذه البيانات أو مراجعتها، ما لم يقتضِ القانون ذلك.

غالبًا ما يمكن التعرّف على البيانات التطلعية من خلال كلمات مثل «قد» و«يمكن» و«سوف» و«ربما» أو من خلال استخدام حرف «سـ»، حيث تشير هذه الصيغ إلى إجراءات أو أحداث أو نتائج مستقبلية محتملة. وتنطوي هذه البيانات على مخاطر وشكوك وعوامل أخرى، معروفة وغير معروفة، قد تتسبّب في اختلاف النتائج الفعلية بشكل كبير عمّا هو متوقَّع.

وقد تختلف النتائج الفعلية جوهريًا بسبب عوامل من بينها: القدرة على تأمين التمويل، وإتمام المعاملات، وتلبية متطلبات التداول أو الإدراج، وطلب المستهلك، والمنافسة، والتكاليف غير المتوقَّعة. وتستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات قد يثبت عدم صحّتها، ولا تتحمّل الشركة أي التزام بتحديثها إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون. ونظرًا لما تنطوي عليه هذه الأمور من درجات عدم يقين، لا ينبغي للقرّاء الاعتماد بشكل غير مبرَّر على هذه البيانات.

كما تُحذِّركم الشركة من الاعتماد المفرِط على هذه البيانات التطلعية، التي تصدر فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الإخباري. وتتخلّى الشركة عن أي نيّة أو التزام بتحديث هذه البيانات التطلعية بعد تاريخ هذا البيان الإخباري، إلا إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون. ويصدر هذا التحذير بموجب أحكام الملاذ الآمن لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995.

معلومات التواصل للمستثمرين ووسائل الإعلام

قسم علاقات المستثمرين

AIxCrypto

5857 Owens Avenue ، Suite 300 ، Carlsbad ، CA 92008

هاتف: 8111-452 (760) +1، البريد الإلكتروني: [email protected]

