Al-Hosn Investment تعمل بشكل حي مع Azentio ONEERP لتطلق العنان للتميز التشغيلي وتدفع الأداء عبر أربعة كيانات

سنغافورة

31 أغسطس 2023

/PRNewswire/ -- يسر Azentio Software، وهي شركة رائدة في مجال منتجات البرمجيات يقع مقرها في سنغافورة، أن تعلن أن منصتها لتخطيط موارد المؤسسات الحائزة على جوائز - Azentio ONEERP قد تم إطلاقها للعمل بشكل حي بنجاح على Al-Hosn Investment SAOC (HIC). Azentio ONEERP ستمكن HIC من مركزة العمليات التجارية الرئيسية وتحويلها رقميًا عبر مختلف خطوط الأعمال، والتي من شأنها أن توفر لها مرونة عمل حقيقية ونموًا متواصلًا.

تطلبت HIC حلًا قابلًا للتطوير يمكنه دعم وظائف الأعمال المركزية، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر، التمويل المركزي والمشتريات المركزية. كانت إدارة مراقبة ائتمان الموردين، والتحكم في عملية إدارة البائعين بأكملها أمرًا صعبًا بعض الشيء على HIC أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك نقص في الرؤية والشفافية بين شركات الـ group، مما أثر بشكل غير مباشر على عملية صنع القرار. بعد عدة جولات من التقييم، حددت HIC حل Azentio ONEERP باعتباره الحل الأمثل لمتطلبات أعمالها.

Suryanarayan Kasichainula قال رئيس الشركة والرئيس العالمي لـ ERP في Azentio Software: "نود أن نهنئ HIC على التشغيل الحي الناجح لـ Azentio ONEERP. يدفع هذا التنفيذ الحاجة إلى تحسين كفاءتها التشغيلية والتحويل الرقمي لأعمالها وتسهيل النمو بشكل عام. إن الانتهاء من المشروع هو نتيجة لجهود تعاونية منسقة تنسيقًا جيدًا بين فرقنا. ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل معًا للمساعدة في تحديث أنظمتها وتمكينها من الاستمرار في التوسع بما يتماشى مع استراتيجية النمو الخاصة بها".

وعلقت Fatma Al Raisi، المديرة المالية في HIC، قائلة: "أحد أكثر الأشياء المجزية التي يمكن أن تحدث لك هو رؤية عملك يصل إلى إنجازات رئيسية. كان الاستثمار الذي قمنا به مع Azentio يستحق العناء. يسعدنا جدًا أن نرى Azentio ONEERP حيًا علي HIC بطريقة سلسة وفي الوقت المناسب. نحن الآن واثقون من أننا سنستفيد من أفضل الممارسات والميزات المتطورة المتاحة في الحل، من خلال الاستفادة من التحولات الصناعية الناشئة المتعلقة بالتحول الرقمي، ومتابعة الفرص التي يوفرها".

تم نشر حل Azentio ONEERP في HIC لاستثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. تشكل الوظائف الأساسية للمبيعات والتمويل وإدارة الأصول الثابتة والمشتريات والموارد البشرية وكشوف المرتبات، إلى جانب إعداد التقارير، أساس الحل. ستوفر هذه الوظائف منصة متكاملة وقابلة للتطوير عبر كياناتها الأربعة. ستكون HIC قادرة على تحسين وتبسيط عملياتها التجارية اليومية الحصرية لقطاع الاستثمار والعقارات. علاوة على ذلك، أدوات الإبلاغ النشطة، والعرض 360 درجة ومؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال ستساعد أيضًا HIC في اتخاذ قرارات أكثر استنارة وربحية تعتمد على البيانات. يتم حاليًا تنفيذ حل Azentio ONEERP فى Al-Hosn Investment SAOC، وشركة Al-Hosn للخدمات اللوجستية والتخزين وشركة Al-Hosn لتطوير الأعمال و Falcon Investments LLC.

عملت International Information Technology Co.، وهي أحد شركاء قنوات AzentioONEERP، كممثل الحل أمام العميل في عملية إتمام الصفقة.

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Azentio Software Pvt Ltd SOURCE