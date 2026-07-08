أزنتيو تطلق حل الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مدعوماً باعتماد مسبق كمزود خدمات معتمد (ASP) وبقدرات متقدمة قائمة على الذكاء الاصطناعي لنظام تخطيط موارد المؤسسات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "أزنتيو" (Azentio)، المزوّد الرائد للحلول التقنية المتخصّصة لقطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين وبرمجيات تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الأسواق الناشئة، عن إطلاق حلها المتكامل للفوترة الإلكترونية المصمّم خصيصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة. يأتي هذا الإعلان في أعقاب حصول الشركة على صفة مزوّد خدمات معتمد (ASP) حاصل على اعتمادٍ مسبق من وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يشكّل الحلّ، المدمج ضمن منصة "أزنتيو" لتخطيط موارد المؤسسات (Azentio ERP)، أداة أساسية تتيح للشركات العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة الاستعداد لنظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي الصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير 2027. يعتمد الحلّ على تكامل معدّ مسبقاً لربط منصة Azentio ERP بأنظمة الأعمال التابعة لجهات خارجية، في حين تسهم قدرات التحقق والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتحسين مستوى دقة الفواتير، وتقليل الاعتماد على المهام اليدوية، ودعم تنفيذ متطلبات الامتثال.

دعم مسيرة الإمارات للتحوّل نحو الامتثال الرقمي

يندرج هذا الإطلاق ضمن استراتيجية شركة "ازنتيو" (Azentio) لمواصلة الاستثمار في تطوير قدرات تخطيط موارد المؤسسات المخصّصة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الحاجة المتنامية إلى اعتماد نموذج رقمي أكثر اتصالاً يدعم عمليات إعداد التقارير وإدارة العمليات المالية والضريبية وتعزيز الامتثال.

يدعم الحلّ، المدمج ضمن منصة "أزنتيو" لتخطيط موارد المؤسسات (Azentio ERP)، متطلبات الفوترة الإلكترونية الصادرة في الإمارات العربية المتحدة، من خلال إمكانات متوافقة مع قدرات شبكة "بيبول" (PEPPOL) ومعيار الفاتورة المهيكلة "PINT AE"، لمختلف معاملات الفوترة الأساسية، بما في ذلك فواتير المبيعات، وإشعارات الائتمان، والفوترة الذاتية، ووثائق التصدير. كما يدعم الحل كامل دورة الامتثال، بدءاً من إنشاء الملفات بصيغة XML المعيارية للفواتير الإلكترونية (PINT AE XML)، والربط المباشر مع مزودي الخدمات المعتمدين، وصولاً إلى عمليات الإبلاغ إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، وإمكانات التحقق المدمجة مسبقاً من الحقول الإلزامية، والتنسيقات، وقيم الرموز المعتمدة، إلى جانب توفير مسارات تدقيق شاملة.

وتعدّ قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة من أبرز نقاط القوة التي تميّز تقنية "أزنتيو" (Azentio)، إذ تتيح للفرق المالية تحسين مستوى دقة الفواتير، ورصد الحالات الاستثنائية في مراحل مبكرة، وتعزيز ضوابط الامتثال، والحدّ من الاعتماد على الإجراءات اليدوية طوال دورة حياة الفوترة الإلكترونية. وبفضل قدرتها على استيعاب البيانات التشغيلية للمعاملات التجارية والتحقق من صحتها وإثرائها ومعالجتها عبر بيئات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، تعمل "أزنتيو" (Azentio) على تمكين الشركات من إنشاء فواتير جاهزة للتدقيق، إلى جانب توفير رؤية أوسع وأكثر وضوحاً عبر مختلف العمليات المالية.

تتيح هذه الميزات للشركات الإماراتية دمج متطلبات الامتثال بسلاسة ضمن سير العمليات المالية اليومية. كما يسمح التكامل بين عمليات نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وشبكة "بيبول" (PEPPOL)، وأنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) في الحدّ من تشتّت العمليات بين الأنظمة، فيما تسهم آليات التحقق المدمجة مسبقاً بضمان دقة الفواتير قبل إرسالها. هذا ويتضمّن الحل مجموعة من المزايا تشمل لوحات المعلومات، والتنبيهات، وأدوات المراقبة، ومسارات التدقيق الشاملة، ما يمنح الفرق المالية رؤية أكثر وضوحاً وشمولاً لعمليات الفوترة وإعداد التقارير وأنشطة الامتثال.

توسيع نطاق استخدام ذكاء نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في العمليات المالية

يستفيد حل الفوترة الإلكترونية من قدرات الذكاء المدمجة التي تتيحها منصة "أزينتو" لتخطيط موارد المؤسسات (Azentio ERP)، بما في ذلك قدرات استخراج البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحقق الذكي، ورصد الحالات الشاذة، ومعالجة المستندات، وأتمتة سير العمل المالي. ومن خلال طبقة الذكاء الاصطناعي المدمجة فيها، تتيح منصة "أزينتو" لتخطيط موارد المؤسسات (Azentio ERP) تحديث العمليات المالية من خلال الحدّ من التدخل اليدوي، وتحسين مستوى دقة البيانات، وتوفير رؤى فورية مستندة إلى ذكاء الأعمال، بما يدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر تحكماً.

تكتسب هذه القدرات مزيداً من القيمة بفضل الرؤى التشاركية في مجال تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المدعومة بالذكاء الاصطناعي واللغة الطبيعية، وميزة المساعدة السياقية الفورية، ما يمنح الفرق المالية القدرة على تبسيط وتسريع عمليات إصدار الفواتير، وتعزيز مستوى الرقابة والامتثال، وتحديث العمليات المالية بمزيد من الذكاء والتحكم.

وفي هذا السياق، قال هاريكريشنان فينكاترامان، رئيس قسم أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في شركة "أزنتيو" (Azentio): "يشكّل حصولنا على صفة 'مزود خدمات معتمد مسبقاً' محطة بارزة تجسّد التزام 'أزنتيو' (Azentio) بمساعدة الشركات الإماراتية على الاستعداد للتحول التنظيمي والرقمي بكل وضوح وبمزيد من التحكم. يدعم حل الفوترة الإلكترونية المدعوم بالذكاء الاصطناعي من 'أزنتيو' (Azentio) متطلبات الامتثال الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA)، كما يسمح للشركات بتحسين دقة إصدار الفواتير، وتحقيق قيمة أكبر من البيانات المالية، فضلاً عن تعزيز عمليات اتخاذ القرار."

وأضاف: "سواء كان العملاء يستخدمون أنظمة Azentio ERP أو حلولاً تابعة لجهات خارجية أخرى، توفر تقنيتنا منظومة موحدة لأتمتة العمليات المالية، والحدّ من المهام اليدوية، بما يدعم عمليات أكثر ذكاء وقابلية للتدقيق. ويشكّل هذا الإطلاق تأكيداً على التزامنا بدعم الشركات الإماراتية في مسيرتها نحو المرحلة المقبلة من الامتثال الرقمي."

لمحة عن "أزنتيو" (Azentio):

تُعدُّ "أزنتيو" (Azentio) من أبرز مزودي الحلول التقنية الذكية والمتخصّصة لتلبية احتياجات الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية والخدمات المصرفية والتأمين (BFSI)، والشركات الكبرى. توفر الشركة حلولاً متميزة تسمح بتحديث وتعزيز كفاءة أنظمة الأعمال الأساسية، خاصة في البيئات المعقدة التي تعمل وفق قوانين ومعايير صارمة. بفضل خبرتها العميقة في المجال ومسيرتها في مجال الابتكار الهادف، تدعم شركة "أزنتيو" (Azentio) البنوك والمؤسسات المالية والشركات لتحسين مرونتها التشغيلية وتعزيز أدائها، والحفاظ على النمو المستدام.

تعتمد شركة "أزنتيو" (Azentio) على خبرتها وشراكاتها الراسخة مع عملائها في أسواق مختلفة لمواصلة تطوير تقنياتها، بما يتيح لها تلبية المتطلبات الجديدة والمتغيرة لمختلف القطاعات.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.azentio.com.

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