Allianz Partners تعيّن Carsten Staat مديرًا عامًا إقليميًا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا

سنغافورة, 10 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Allianz Partners، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول التأمين والمساعدة وفق نموذج B2B2C، اليوم عن تعيين Carsten Staat مديرًا عامًا إقليميًا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا (APAC & MEA)، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس 2026. سيرفع Carsten تقاريره مباشرةً إلى Jacob Fuest، رئيس الأسواق في Allianz Partners.

Carsten Staat, appointed Regional Managing Director for Asia Pacific, Middle East & Africa at Allianz Partners

يحمل Carsten Staat سجلاً مثبتًا من النجاحات في تحقيق نتائج أعمال متميزة وخلال السنوات الأربع الماضية، بصفته المدير العام لشركة Allianz Partners في ألمانيا، قاد نموًا قويًا، وارتقى بمستويات رضا العملاء، وأبرم شراكات استراتيجية بالغة الأهمية عززت المكانة التنافسية للشركة في السوق. وانضم إلى Allianz Group منذ عام 2001، حيث اكتسب خبرة واسعة من خلال توليه مجموعة متنوعة من المناصب القيادية.

وسيخلف Carsten في هذا المنصب Vinay Surana، الذي قاد العمليات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا لمدة ست سنوات حافلة بالإنجازات، وسيتولى اعتبارًا من 1 أغسطس 2026 وحتى نهاية العام منصب المستشار الأول للرئيس التنفيذي لشركة Allianz Partners، Tomas Kunzmann.

صرَّح Jacob Fuest، رئيس الأسواق في Allianz Partners، قائلاً: "تُعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ إحدى أكثر مناطق النمو ديناميكية بالنسبة لشركة Allianz Partners. وتزخر هذه السوق المتنوعة بفرص واعدة تمتد عبر قطاعات السفر، والتأمين الصحي للطلاب، والتنقل، والمساعدة على الطريق، ونحن ملتزمون باغتنام هذه الفرص وتعظيم الاستفادة منها. ويتمتع Carsten بقدرة استثنائية على قيادة فرق عمل عالية الأداء، وبناء شراكات طويلة الأمد، وتحقيق نمو مستدام، مما يجعله إضافةً قيّمةً للغاية مع انطلاق المرحلة المقبلة من مسيرة أعمالنا في منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. وأنا على ثقة تامة بأنه سيحقق نتائج متميزة لعملائنا وشركائنا وموظفينا في مختلف أنحاء المنطقة. كما أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلى Vinay على قيادته المتميزة وإسهاماته القيّمة في المنطقة، والتي أرست أسسًا متينة تمكّننا من تحقيق طموحاتنا المستقبلية".

نبذة عن Allianz Partners

تُعد Allianz Partners شركةً عالميةً رائدة في مجال التأمين وخدمات المساعدة وفق نموذج B2B2C، حيث تقدم حلولاً عالمية تشمل التأمين الصحي الدولي، وتأمينات الحياة، وتأمين السفر، وحلول التنقل، وخدمات المساعدة. وانطلاقًا من التزامها بوضع العميل في صميم أولوياتها، يعمل خبراؤها المبتكرون على إعادة صياغة مفهوم خدمات التأمين من خلال تقديم منتجات وحلول متطورة تجمع بين أحدث التقنيات واللمسة الإنسانية، بما يتجاوز نطاق خدمات التأمين التقليدية. وتندمج حلول الشركة بسلاسة ضمن أعمال شركائها، كما تُطرح عبر قنوات الوسطاء أو تُقدم مباشرةً للعملاء تحت علامة Allianz التجارية. وتتواجد الشركة في 73 سوقًا حول العالم، ويضم فريقها 22,200 موظف يتحدثون 70 لغة، ويتولون معالجة أكثر من 89 مليون حالة سنويًا، مدفوعين بالحرص على بذل أقصى الجهود لتوفير راحة البال لعملائها في مختلف أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.allianz-partners.com

مواقع التواصل الاجتماعي

تابعنا على منصة X: @AllianzPartners

تابعنا على LinkedIn: Allianz Partners

تابعنا على YouTube: / allianzpartners

تابعنا على Instagram: @allianzpartners